Νεόφυτος Μιχαήλ: Από τη δυσπιστία στην αναγνώριση

8 Μαΐου 2022. Στο Τσίρειο Στάδιο της Λεμεσού και ο Απόλλων φιλοξενεί σε ένα πολύ κρίσιμο ματς για την πορεία του πρωταθλήματος τον ΑΠΟΕΛ. Στα γκολποστ της ομάδας της Λευκωσίας καθόταν τότε ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Στο 29ο λεπτό κάνει ένα ολέθριο λάθος που οδηγεί στο 2-0 του Απόλλωνα και η στιγμή αυτή ήταν για πολλού καθοριστική για τον τίτλο. Τελικό σκορ 3-2.,

Η κριτική που δέχτηκε από το σφύριγμα της λήξης και μετά ο Μιχαήλ ήταν έντονη. Αμφισβητήθηκε στο μέγιστο βαθμό με αποτέλεσμα να αποτελέσει ξένο σώμα από το ΑΠΟΕΛ. Επόμενος σταθμός η Ανόρθωση.

Εκεί είδε ένα άλλο πρόσωπο της μοίρας να τον χτυπά. Τον Αύγουστο του ’22 υπέστη ρήξη χιαστών και έχασε σχεδόν όλη τη σεζόν. Ούτε τότε όμως τα παράτησε.

Αρχές καλοκαιριού πέρυσι δέχτηκε την πρόταση της Πάφου. Δεν τον φόβισε η παρουσία του Ίβουσιτς, που ήταν βασικός. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των διοικούντων και του προπονητή του και πλέον είναι αυτός Νο1.

Και ενδεχομένως μερίδα κόσμου της Πάφου να ανησύχησε για το γεγονός αυτό, όμως ο Νεόφυτος Μιχαήλ μετά από πέντε παιχνίδια έχει δώσει τις δικές του απαντήσεις. Η Πάφος έχει δεχθεί μόλις δύο τέρματα, με το δεύτερο να έρχεται μετά από απόκρουσή του σε πέναλτι, στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα. Στατιστικά αυτό μετριέται σε 1,41 Prevented Goals και 0,31 Prevented Goals ανά 90 λεπτά αγώνα.

Η βελτίωσή του είχε αρχίσει να φαίνεται από το περσινό πρωτάθλημα. Ήταν 5ος στη λίστα των συνολικά Prevented Goals με 2.33, έχοντας αγωνιστεί σε μόλις 8 παιχνίδια!

Κάπως έτσι ο Νεόφυτος είναι από τους βασικούς πυλώνες της νεοσύστατης ομάδας της Πάφος FC, που οδηγεί με ασφάλεια για πρώτη φορά στην main phase του Champions League.