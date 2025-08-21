sports betsson
21.08.2025 | 13:48
Φωτιά κοντά στην Πάτρα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Νεόφυτος Μιχαήλ: Από τη δυσπιστία στην αναγνώριση
Νεόφυτος Μιχαήλ: Από τη δυσπιστία στην αναγνώριση

Ο Νεόφυτος Μιχαήλ πέρασε από δύσκολα τα προοηγούμενα 4 χρόνια, όμως πλέον τα έχει αφήσει όλα πίσω του και οδηγεί την Πάφος FC στη league phase του Champions League.

Βιδιάνος Ρούσσος
8 Μαΐου 2022. Στο Τσίρειο Στάδιο της Λεμεσού και ο Απόλλων φιλοξενεί σε ένα πολύ κρίσιμο ματς για την πορεία του πρωταθλήματος τον ΑΠΟΕΛ. Στα γκολποστ της ομάδας της Λευκωσίας καθόταν τότε ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Στο 29ο λεπτό κάνει ένα ολέθριο λάθος που οδηγεί στο 2-0 του Απόλλωνα και η στιγμή αυτή ήταν για πολλού καθοριστική για τον τίτλο. Τελικό σκορ 3-2.,

YouTube thumbnail

Η κριτική που δέχτηκε από το σφύριγμα της λήξης και μετά ο Μιχαήλ ήταν έντονη. Αμφισβητήθηκε στο μέγιστο βαθμό με αποτέλεσμα να αποτελέσει ξένο σώμα από το ΑΠΟΕΛ. Επόμενος σταθμός η Ανόρθωση.

Εκεί είδε ένα άλλο πρόσωπο της μοίρας να τον χτυπά. Τον Αύγουστο του ’22 υπέστη ρήξη χιαστών και έχασε σχεδόν όλη τη σεζόν. Ούτε τότε όμως τα παράτησε.

Αρχές καλοκαιριού πέρυσι δέχτηκε την πρόταση της Πάφου. Δεν τον φόβισε η παρουσία του Ίβουσιτς, που ήταν βασικός. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των διοικούντων και του προπονητή του και πλέον είναι αυτός Νο1.

YouTube thumbnail

Και ενδεχομένως μερίδα κόσμου της Πάφου να ανησύχησε για το γεγονός αυτό, όμως ο Νεόφυτος Μιχαήλ μετά από πέντε παιχνίδια έχει δώσει τις δικές του απαντήσεις. Η Πάφος έχει δεχθεί μόλις δύο τέρματα, με το δεύτερο να έρχεται μετά από απόκρουσή του σε πέναλτι, στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα. Στατιστικά αυτό μετριέται σε 1,41 Prevented Goals και 0,31 Prevented Goals ανά 90 λεπτά αγώνα.

YouTube thumbnail

Η βελτίωσή του είχε αρχίσει να φαίνεται από το περσινό πρωτάθλημα. Ήταν 5ος στη λίστα των συνολικά Prevented Goals με 2.33, έχοντας αγωνιστεί σε μόλις 8 παιχνίδια!

Κάπως έτσι ο Νεόφυτος είναι από τους βασικούς πυλώνες της νεοσύστατης ομάδας της Πάφος FC, που οδηγεί με ασφάλεια για πρώτη φορά στην main phase του Champions League.

Τουρισμός
ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 20.08.25

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς
Champions League 20.08.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη
Champions League 20.08.25

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βασιλεία – Κοπεγχάγη για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Champions League 20.08.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs
Champions League 20.08.25

Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη League Phase του Champions League, όμως παρακολουθεί και τα play-offs αφού δεν θέλει να δει Ρέιντζερς και Μπόντο να τον ακολουθούν εκεί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)
Champions League 20.08.25

Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)

«Τρελαίνει» κόσμο η Πάφος που πέρασε με 2-1 από το Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα και καλπάζει προς τη League Phase του Champions League. Με δύο ασίστ του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ «πάτησε» τη Ρέιντζερς με 3-1, διπλό με το ίδιο σκορ και για την Καραμπάγκ κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Champions League 19.08.25

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 19.08.25

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
Champions League 19.08.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Πάφος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs
Champions League 19.08.25

Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στην επιστροφή της στη League Phase του Champions League και η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, η Ρέιντζερς είναι το τελευταίο εμπόδιό της. Σπουδαία ματς σε Βελιγράδι και Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ

Η Πάφος δίπλωσε τις νίκες της απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας και πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Δείτε αναλυτικά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Νις
Champions League 12.08.25

LIVE: Μπενφίκα – Νις

LIVE: Μπενφίκα – Νις. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Μπενφίκα – Νις για τα προκριματικά του Champions League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ 21.08.25

Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Μύκονο ο CEO της Velocity - Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του
InView 21.08.25

Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ο Frank Caprio ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός - Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες

Σύνταξη
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

