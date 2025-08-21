Νεόφυτος Μιχαήλ: Από τη δυσπιστία στην αναγνώριση
Ο Νεόφυτος Μιχαήλ πέρασε από δύσκολα τα προοηγούμενα 4 χρόνια, όμως πλέον τα έχει αφήσει όλα πίσω του και οδηγεί την Πάφος FC στη league phase του Champions League.
- Αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα στον Τζέι Ντι Βανς κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον
- Γκουρμέ γλάρος βούτηξε φιλέτο 100 δολαρίων από ζευγάρι που έτρωγε στις Κάννες
- Τα 4 άγνωστα και περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι έχεις αρχίσει να μεγαλώνεις
- Αναστολή λειτουργίας σε 38 σχολεία στην Ήπειρο λόγω έλλειψης μαθητών
8 Μαΐου 2022. Στο Τσίρειο Στάδιο της Λεμεσού και ο Απόλλων φιλοξενεί σε ένα πολύ κρίσιμο ματς για την πορεία του πρωταθλήματος τον ΑΠΟΕΛ. Στα γκολποστ της ομάδας της Λευκωσίας καθόταν τότε ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Στο 29ο λεπτό κάνει ένα ολέθριο λάθος που οδηγεί στο 2-0 του Απόλλωνα και η στιγμή αυτή ήταν για πολλού καθοριστική για τον τίτλο. Τελικό σκορ 3-2.,
Η κριτική που δέχτηκε από το σφύριγμα της λήξης και μετά ο Μιχαήλ ήταν έντονη. Αμφισβητήθηκε στο μέγιστο βαθμό με αποτέλεσμα να αποτελέσει ξένο σώμα από το ΑΠΟΕΛ. Επόμενος σταθμός η Ανόρθωση.
Εκεί είδε ένα άλλο πρόσωπο της μοίρας να τον χτυπά. Τον Αύγουστο του ’22 υπέστη ρήξη χιαστών και έχασε σχεδόν όλη τη σεζόν. Ούτε τότε όμως τα παράτησε.
Αρχές καλοκαιριού πέρυσι δέχτηκε την πρόταση της Πάφου. Δεν τον φόβισε η παρουσία του Ίβουσιτς, που ήταν βασικός. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των διοικούντων και του προπονητή του και πλέον είναι αυτός Νο1.
Και ενδεχομένως μερίδα κόσμου της Πάφου να ανησύχησε για το γεγονός αυτό, όμως ο Νεόφυτος Μιχαήλ μετά από πέντε παιχνίδια έχει δώσει τις δικές του απαντήσεις. Η Πάφος έχει δεχθεί μόλις δύο τέρματα, με το δεύτερο να έρχεται μετά από απόκρουσή του σε πέναλτι, στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα. Στατιστικά αυτό μετριέται σε 1,41 Prevented Goals και 0,31 Prevented Goals ανά 90 λεπτά αγώνα.
Η βελτίωσή του είχε αρχίσει να φαίνεται από το περσινό πρωτάθλημα. Ήταν 5ος στη λίστα των συνολικά Prevented Goals με 2.33, έχοντας αγωνιστεί σε μόλις 8 παιχνίδια!
Κάπως έτσι ο Νεόφυτος είναι από τους βασικούς πυλώνες της νεοσύστατης ομάδας της Πάφος FC, που οδηγεί με ασφάλεια για πρώτη φορά στην main phase του Champions League.
- Κάννες: Γκουρμέ γλάρος βούτηξε φιλέτο 100 δολαρίων από ζευγάρι που έτρωγε
- Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
- Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
- Αδιανόητες εικόνες από τα επεισόδια στην Αργεντινή: Αιμόφυρτοι οπαδοί τρέχουν γυμνοί για να γλιτώσουν (pics, vids)
- Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος σε ηλικία 59 ετών
- Τέρμα τα τζάμπα ραντεβού: Παρά τα 2 εκατ. που έχει κερδίσει από αγώνες, η τενίστρια Σάκια Βίκερι μπήκε στο OnlyFans
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις