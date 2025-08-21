Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Η ΑΙ όπως πολλές φορές έχει αναφερθεί, έχει καταφέρει να «πιάσει» χώρο και στην εκπαίδευση, με τους μαθητές που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά, να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να κάνουν τις εργασίες τους.

Παρότι αυτό προκαλεί άγχος σε γονείς και εκπαιδευτικούς, η τεχνολογία μπορεί να ταχθεί υπέρ της εκπαίδευσης και εν γένει της γνώσης όταν αξιοποιηθεί σωστά και όχι εναντίον τους, όπως πολλοί φοβούνται.

Η ΑΙ ως εργαλείο αρωγής και όχι ως σύντομος δρόμος για τις εργασίες

Η καθηγήτρια Kara Alaimo ανέφερε στο CNN πως έχει μία λέξη για όταν οι μαθητές ζητούν από τα chatbots να γράψουν τις εργασίες τους: αυτό ονομάζεται αντιγραφή.

Όπως τονίζει «το πιο σημαντικό είναι ότι τους στερεί την ευκαιρία να μάθουν. Δυστυχώς, είναι εύκολο για τα παιδιά να το κάνουν αυτό, επειδή τα εργαλεία για την ανίχνευση περιεχομένου που δημιουργείται από ΑΙ δεν είναι αξιόπιστα. Έτσι, όταν οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν τις εργασίες, δεν μπορούμε πάντα να πούμε αν χρησιμοποιήθηκε ή όχι».

«Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο μάθησης και όχι ως παράκαμψη για γρήγορα αποτελέσματα».

Γι’ αυτό, τονίζει, ότι είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να μιλήσουν στα παιδιά τους για το πότε πρέπει — και πότε δεν πρέπει — να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

«Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο μάθησης και όχι ως παράκαμψη για γρήγορα αποτελέσματα», είπε ο Robbie Torney, ανώτερος διευθυντής προγραμμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης στο Common Sense Media, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί υγιείς επιλογές μέσων ενημέρωσης για τα παιδιά.

Στόχος η μάθηση και η εξέλιξη

Πρώτα, οι γονείς οφείλουν να μιλήσουν στα παιδιά σχετικά με το γιατί ο στόχος τους πρέπει να είναι «να μαθαίνουν και να εξελίσσονται», είπε ο Torney. Αν η ΑΙ κάνει τη δουλειά τους, «τους στερεί αυτή την ευκαιρία».

Ωστόσο, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να τα βοηθήσει να μάθουν. Ο Torney πρότεινε να τη χρησιμοποιήσουν ως δάσκαλο. «Μπορεί να είναι εξαιρετική για να εξηγήσει δύσκολες έννοιες ή να τα βοηθήσει να ξεπεράσουν κάποιο κώλυμα, αλλά η πρωτότυπη σκέψη και η εργασία πρέπει να είναι δική τους», είπε.

«Τα παιδιά δεν θα μάθουν δεξιότητες αν δεν τις εξασκήσουν».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επίσης να βοηθήσει στη συλλογή ιδεών, ανέφερε ο Torney, αλλά στη συνέχεια οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν και να γράψουν μόνοι τους.

Είναι σημαντικό να εξηγηθεί γιατί αυτοί οι κανόνες είναι σημαντικοί. «Ο εγκέφαλός μας είναι σαν ένας μυς», δήλωσε. «Τα παιδιά δεν θα μάθουν δεξιότητες αν δεν τις εξασκήσουν».

Το ιδανικό είναι να υπάρξει μία συμφωνία για αυτά τα όρια πριν τα παιδιά χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τόνισε ο Torney, αλλά στη συνέχεια να «ελέγχουμε τακτικά» για να βεβαιωθούν ότι τα εργαλεία ΑΙ δεν αντικαθιστούν τη μάθησή τους.

Και η ΑΙ ψεύδεται

Τα chatbots λένε στους χρήστες πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Αυτό ονομάζεται «παραίσθηση» και συμβαίνει συνεχώς.

Άλλες φορές, τα chatbots απλά παραλείπουν πράγματα. Για παράδειγμα, πρόσφατα οι μαθητές της Alaimo υπέβαλαν εργασίες με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ορισμένες από αυτές ήταν εκπληκτικά παρόμοιες, κάτι που πάντα προκαλεί ανησυχία ότι μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από ΑΙ. Σε αυτή την περίπτωση των εργασιών, πολλοί μαθητές της ισχυρίστηκαν λανθασμένα ότι δεν υπάρχει ομοσπονδιακή νομοθεσία για την προστασία των θυμάτων deepfakes με γυμνές φωτογραφίες, παρόλο που ο νόμος Take It Down Act τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο.

Επομένως, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του CNN, είναι σημαντικό να μην γίνονται αποδεκτές οι απαντήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης ως έχουν, αλλά να διδάσκονται τα παιδιά πώς να επαληθεύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Ένας τρόπος για να το γίνει αυτό, σύμφωνα με τον Torney, είναι να πάρουν οι γονείς υλικό που λαμβάνουν στο σχολείο — για παράδειγμα, σχετικά με το θέμα της φωτοσύνθεσης — και να συγκρίνουν αυτά τα στοιχεία με όσα τους λένε τα chatbots για το θέμα.

Τα chatbots πιθανότατα ήρθαν για να μείνουν.

«Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να τη χρησιμοποιούν με σύνεση, και το να συνεχίζετε να κάνετε ερωτήσεις και να εξερευνάτε μαζί μπορεί να τους διδάξει τις δεξιότητες που θα χρειαστούν για το μέλλον», ανέφερε ο Torney.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί, είτε μας αρέσει είτε όχι, τα chatbots πιθανότατα ήρθαν για να μείνουν. «Η πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω διεπαφών ΑΙ θα γίνει όλο και πιο συνηθισμένη για τα παιδιά», τόνισε ο Torney, «όπως έχει ήδη γίνει συνηθισμένη η πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο».

Διαχωρισμός μαθημάτων και προσωπικής ζωής

Είναι επίσης σημαντικό να διδαχθούν τα παιδιά ότι δεν πρέπει να ζητούν προσωπικές συμβουλές από chatbots ή να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες μαζί τους.

Είναι εύκολο για τα παιδιά να ξεχνούν ότι τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένουν ένα είδος τεχνολογίας, είπε ο Torney. «Γνωρίζουμε ότι τα μικρότερα παιδιά συχνά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα, γεγονός που τα κάνει πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η ΑΙ είναι ένα πραγματικό πρόσωπο ή ένας φίλος», δήλωσε.

Μια ανησυχία είναι ότι τα chatbots, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί να διεξάγουν συναισθηματικές συνομιλίες, θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σεξουαλικές συζητήσεις με τα παιδιά. Θα μπορούσαν επίσης να τους δώσουν κακές συμβουλές, να ενθαρρύνουν επιβλαβείς σκέψεις ή ακόμη και να αντικαταστήσουν τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους.

Επομένως, είναι καλή ιδέα να υπενθυμίζεται στα παιδιά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος. Αν ένα chatbot δώσει μια απάντηση που θα μπορούσε να το κάνει να φαίνεται ότι δεν είναι, ο Torney είπε ότι οι γονείς μπορούν να πουν κάτι όπως: «Πρόσεξες πώς η ΑΙ είπε: ‘Μου αρέσει η ιδέα σου’; Αυτό είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πιστεύει κάτι για την ιδέα σου».

Πρέπει να οριστούν σαφείς οικογενειακοί κανόνες για τη χρήση των chatbots.

Τα παιδιά θα μπορούσαν επίσης να δημοσιοποιήσουν κατά λάθος προσωπικές πληροφορίες μέσω των chatbots, προειδοποίησε ο Torney. Αν ένα παιδί ανεβάσει μια φωτογραφία του σπιτιού σας και το σύστημα τη χρησιμοποιήσει ως μέρος εκπαίδευσης του ΑΙ, θα μπορούσε να εμφανιστεί σε άλλους χρήστες, είπε. Επομένως, είναι σημαντικό να συζητήσουν οι γονείς μαζί με τα παιδιά γιατί δεν πρέπει ποτέ να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τέλος, πρέπει να οριστούν σαφείς οικογενειακοί κανόνες για τη χρήση των chatbots. Σκεφτείτε να επιτρέψετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν chatbots σε χώρους όπως το σαλόνι, αλλά όχι στα υπνοδωμάτια όπου δεν μπορούν να εποπτεύονται, είπε ο Torney. Και ορίστε ώρες χωρίς τεχνολογία — όπως κατά τη διάρκεια των γευμάτων και πριν τον ύπνο — όπου κανείς δεν χρησιμοποιεί κινητά, tablets και άλλα, πρότεινε.

Τα παιδιά σας πιθανότατα θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να τα βοηθήσει με τα μαθήματά τους — αν δεν το έχουν κάνει ήδη. Τα chatbots έχουν γίνει τόσο διαδεδομένα που η κατανόηση του τρόπου χρήσης τους αποτελεί μια δεξιότητα ζωής για τα παιδιά.

Γι’ αυτό πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να τα βοηθήσει να μάθουν, όχι για να κάνει τη δουλειά τους — και να αμφισβητούν όλα όσα τους λένε τα chatbots. Ένας τρόπος για να το διδάξουν αυτό οι γονείς είναι να χρησιμοποιούν τα chatbots μαζί τους.

Τα παιδιά πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να απευθύνονται σε πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης για συμβουλές.