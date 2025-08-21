Ένα απίστευτο και συνάμα ξεκαρδιστικό περιστατικό σημειώθηκε στις Κάννες, όταν ένας γλάρος, με ιδιαίτερα… γκουρμέ προτιμήσεις, όρμησε σε τραπέζι εστιατορίου και άρπαξε μέσα από τα πιάτα ένα φιλέτο αξίας 100 δολαρίων. Το ζευγάρι που γευμάτιζε εκείνη τη στιγμή έμεινε άναυδο, αδυνατώντας να πιστέψει πως το πολυτελές γεύμα του εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αν και δεν είναι σπάνιο τα πουλιά να επιτίθενται σε τουρίστες για να «κλέψουν» λίγη τροφή, η συγκεκριμένη επίθεση προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς δεν είχε στόχο κάποιο απλό σνακ ή ένα κομμάτι ψωμί, αλλά ένα πιάτο υψηλής γαστρονομίας που σερβίρεται σε ένα από τα πιο γνωστά και ακριβότερα εστιατόρια της περιοχής, το διάσημο La Guerite.

Το ζευγάρι απολάμβανε το γεύμα του, όταν ξαφνικά ο γλάρος βούτηξε κυριολεκτικά στο τραπέζι του. Η σκηνή προκάλεσε σοκ, γέλια αλλά και ουρλιαχτά, ιδιαίτερα από τη γυναίκα που βρέθηκε μπροστά στο αναπάντεχο περιστατικό. Όπως αποδείχθηκε, εκείνη είχε τοποθετήσει το κινητό της να καταγράφει στιγμές του ταξιδιού τους, με αποτέλεσμα να απαθανατίσει τυχαία ολόκληρο το συμβάν σε βίντεο.

Ο υπεύθυνος του εστιατορίου έδειξε κατανόηση και ευγένεια και φρόντισε να αντικατασταθεί αμέσως το χαμένο πιάτο

Το υλικό ανέβηκε στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube, όπου η ίδια το σχολίασε με χιούμορ, γράφοντας πως «το φιλέτο μας… το πήρε αετός». Το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral, καθώς μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές, σχόλια και κοινοποιήσεις, ενώ έφτασε μέχρι και σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, που το πρόβαλαν στα δελτία ειδήσεων ως ένα από τα πιο παράξενα και αστεία περιστατικά των ημερών.

Η γυναίκα φαίνεται να ουρλιάζει από την έκπληξή της τη στιγμή που ο γλάρος απογειώνεται με το φιλέτο στο ράμφος του, ενώ το κοινό των social media σχολίασε με ενθουσιασμό την απροσδόκητη σκηνή, χαρακτηρίζοντάς την «ταινία μικρού μήκους σε πραγματικό χρόνο».

Η στιγμή που ο γλάρος κλέβει το φιλέτο

Αξίζει να σημειωθεί πως ο υπεύθυνος του εστιατορίου έδειξε κατανόηση και ευγένεια: φρόντισε να αντικατασταθεί αμέσως το χαμένο πιάτο, ώστε το ζευγάρι να συνεχίσει το γεύμα του χωρίς περαιτέρω απρόοπτα.

Τελικά, ο γλάρος των Καννών απέδειξε πως δεν είναι όλα τα πουλιά ίδια. Μερικά έχουν πολύ ακριβό γούστο στη γαστρονομία και ξέρουν να ξεχωρίζουν… τα καλά πιάτα.