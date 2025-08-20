Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει ότι 66 παιδιά παραμένουν σε κατάσταση «ομηρίας» στις ΗΠΑ. Πρόκειται για παιδιά που χωρίστηκαν από τους μετανάστες γονείς τους όταν εκείνοι απελάθηκαν πίσω στη χώρα καταγωγής τους.

Το Καράκας, που έχει ήδη επιτύχει την επιστροφή πολλών ανηλίκων, ζητά από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παραδοθούν τα παιδιά στις αρχές της Βενεζουέλας για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με την Καμίλα Φάμπρι, πρόεδρο του κυβερνητικού σχεδίου στη Βενεζουέλα, «Επιστροφή στην πατρίδα», «έχουμε 66 απαχθέντα παιδιά στις ΗΠΑ».

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός

Υποστήριξε ότι «ο αριθμός αυτός αυξάνεται καθημερινά και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι μια πολιτική βάναυση και απάνθρωπη».

Το σχέδιο «Επιστροφή στην Πατρίδα» ξεκίνησε το 2018 από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο με στόχο την εθελοντική επιστροφή των μεταναστών στη Βενεζουέλα.

«Θα φέρουμε πίσω τα 66 παιδιά», υποσχέθηκε, η Φάμπρι, η οποία συνοδευόταν από μητέρες. Απηύθυναν μια επιστολή στην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ζητώντας της να παρέμβει υπέρ των παιδιών που έχουν ανατεθεί σε δομές φιλοξενίας.

Η Φάμπρι, Ιταλίδα η ίδια, είναι η σύζυγος του Άλεξ Σάαμπ, του Κολομβιανού επιχειρηματία που πήρε την υπηκοότητα της Βενεζουέλας και φέρεται ότι είναι στενός συνεργάτης του Νικολάς Μαδούρο. Ο Σάαμπ συνελήφθη στο Πράσινο Ακρωτήριο, εκδόθηκε και φυλακίστηκε στις ΗΠΑ και απελευθερώθηκε το 2023, κατά την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον.

Camilla Fabri de Saab denuncia que la cifra de niños secuestrados por EE.UU. suma 66 y va en aumento. Venezuela ha logrado el rescate de 21 niños y el Presidente, Nicolás Maduro se ha comprometido a traerlos de vuelta a todos. @MELANIATRUMP @FLOTUS#MelaniaFreeOurChildren pic.twitter.com/jJgyt38tKs — Marioj👑 (@MariojBecerra) August 19, 2025

Επέστρεψαν 21 παιδιά

Μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα 21 παιδιά. Μεταξύ αυτών ήταν και η Μαϊκέλις Εσπινόσα, η κόρη ενός από τους 252 Βενεζουελάνους μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ στο Ελ Σαλβαδόρ και κρατήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Όλοι τους απελευθερώθηκαν στις 18 Ιουλίου και επέστρεψαν στη Βενεζουέλα, σε ανταλλαγή κρατουμένων.

En Venezuela hay madres migrantes que fueron devueltas SIN SUS HIJOS. Estados Unidos secuestra niños venezolanos como parte de políticas migratorias que son violatorias del derecho internacional y derechos humanos #MelaniaFreeOurChildren https://t.co/gW3d7fiu02 pic.twitter.com/2mX4F4HCUB — Stefanie gallifeth (@gallifeth) August 19, 2025

Το Καράκας ζητά την επιστροφή των παιδιών οργανώνοντας διαδηλώσεις και προπαγανδίζοντάς την στα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Η Φάμπρι είπε ότι φέτος έχουν επαναπατριστεί 10.631 Βενεζουελάνοι μετανάστες. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει όσους απελάθηκαν από τις ΗΠΑ αλλά και εκείνους που είχαν μπλοκαριστεί στο Μεξικό και γύρισαν με τη βοήθεια του σχεδίου «Επιστροφή στην Πατρίδα».