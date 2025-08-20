Τρομερή απόκρουση από τον Ιρφάν σε εκτέλεση φάουλ του Ακτούρκογλου (vid)

Η Φενερμπαχτσέ αντιμετωπίζει την Μπενφίκα στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα playoffs του Champions League, με τους Πορτογάλους να απειλούν στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ακτούρκογλου.

Ο Τούρκος άσος της Μπενφίκα εκτέλεσε το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ίβηρες έξω από τη μεγάλη περιοχή της Φενερμπαχτσέ, αλλά ο Ιρφάν «εκτινάχθηκε» και απέκρουσε σε κόρνερ το σουτ του Ακτούρκογλου.

Δείτε τη φάση

Αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, σε ένα ματς που κυλάει σε χαμηλό τέμπο, χωρίς σημαντικές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.