sports betsson
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 12:41
Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Σοβαρά ο δεύτερος αναβάτης
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Το κλειστό του ΟΑΚΑ μετονομάστηκε επίσημα σε «Telekom Center Athens»
Μπάσκετ 20 Αυγούστου 2025 | 13:19

Το κλειστό του ΟΑΚΑ μετονομάστηκε επίσημα σε «Telekom Center Athens»

Η Cosmote Telekom ανακοίνωσε την αλλαγή ονομασίας του ΟΑΚΑ σε «Telekom Center Athens», για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε επίσημα με την Cosmote Telekom για την ονοματοδοσία του ΟΑΚΑ, που πλέον θα ονομάζεται «Telekom Center Athens».

Η συμφωνία ανάμεσα στους «πράσινους» και τη γερμανική εταιρεία θα διαρκέσει μέχρι το 2030.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«TELEKOM CENTER Athens θα ονομάζεται πλέον το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) και ο περιβάλλων χώρος του, καθώς η COSMOTE TELEKOM, με βάση ανακοίνωση, είναι χορηγός ονοματοδοσίας για 5 χρόνια, έως το 2030.

Ο εμβληματικός αυτός χώρος, όπως αναφέρεται, “εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα αθλητισμού και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Το TELEKOM CENTER Athens περιλαμβάνει το πλήρως ανακαινισμένο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, τις συνδεδεμένες με αυτό προπονητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια και όλον τον περιβάλλοντα χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Parking Ρ5 όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το TELEKOM CENTER Athens πρόκειται να αποτελέσει έναν πολυδιάστατο χώρο ψυχαγωγίας για όλους, γονείς, οικογένειες, μαθητές και επισκέπτες κάθε ηλικίας, που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και θα φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες και φεστιβάλ, συνέδρια, κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα, χώρους αναψυχής και εστίασης.”

Με αφορμή τη χορηγία ονοματοδοσίας του συγκεκριμένου πολυχώρου στο ΟΑΚΑ, ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η επένδυση στο TELEKOM CENTER Athens αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας δέσμευση να βρισκόμαστε εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας: στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους, να γεφυρώνουν διαφορές και να δημιουργούν κοινές εμπειρίες. Πιστοί στην υπόσχεσή μας προς τους πελάτες μας να συνδέουμε τον κόσμο τους, χτίζουμε το μέλλον της εμπειρίας, πέρα από τις τηλεπικοινωνίες.»

«Η πενταετής συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM για τη μετονομασία του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ σε TELEKOM CENTER Athens, εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του κ. Δ.Γιαννακόπουλου, της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΩΡ και της White Veil, όπως ήδη υλοποιείται, για τη συνολική αναβάθμιση του συγκροτήματος, με στόχο τη μετατροπή του σε έναν υπερσύγχρονο κόμβο αθλητισμού, ψυχαγωγίας και ψηφιακών εμπειριών. Η συνεργασία αυτή δηλώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο για μια ακόμη φορά, τη δέσμευσή μας για στρατηγικές συνέργειες παγκόσμιου βεληνεκούς, οι οποίες θα υποστηρίξουν και θα συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση και τη συνολική εξέλιξη του αθλητισμού στη χώρα μας», αναφέρει η εταιρεία White Veil.

“Η TELEKOM, η κορυφαία μάρκα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μία από τις κορυφαίες στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, στηρίζει έμπρακτα μεγάλα venues και πολυλειτουργικούς χώρους, όπως το T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας, το T-Mobile Center στο Κάνσας, αλλά και το Telekom Dome στην Βόννη. Η συμφωνία ονοματοδοσίας για το TELEKOM CENTER Athens το εντάσσει στη λίστα των μεγάλων venues σε όλον τον κόσμο που φέρουν το σήμα του brand «Τ»».

Headlines:
Κοινωνία
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Τουρισμός
Ευρώπη: Συνωστισμός και καύσωνες απειλούν τις τουριστικές οικονομίες

Ευρώπη: Συνωστισμός και καύσωνες απειλούν τις τουριστικές οικονομίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»
Μπάσκετ 19.08.25

Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»

Ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, στάθηκε στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στον τρίτο όμιλο του Eurobasket και ξεχώρισε την Ελλάδα ως πιο επικίνδυνη αντίπαλο της ομάδας του.

Σύνταξη
Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
Μπάσκετ 18.08.25

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
Για τη Νεφέλη 20.08.25

Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του

Συγκινητική ανάρτηση από τον πληγέντα Γιάννη Κοψίνη - Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη, που τόνισε πως «όταν ξαναφυτευτεί η ιτιά μέσα από τις στάχτες της, δεν θα γίνει γιατί οι πληγές σβήνουν εύκολα. Θα γίνει γιατί οι ρίζες της δεν κάηκαν»

Σύνταξη
Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
ΣΥΡΙΖΑ 20.08.25

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη

Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ζήτησε από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ανατολική Αττική ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Κάθε μέρος και διαφορετική στρατηγική
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ – Προηγήθηκε καταγγελία
Φωτογραφίες 20.08.25

«Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική - Προηγήθηκε καταγγελία

Την καταγγελία έκανε τουρίστρια που διέμενε σε κάμπινγκ στον Δήμο Σιθωνίας, με βίντεο που ανέβασε στα social - Μόνιμες κατασκευές απομακρύνονται και από παραλία του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο
Υπουργείο Μετανάστευσης 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο

«Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει», λέει για τον υπουργό Θάνο Πλεύρη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.

Βαρύ παραμένει το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ με διπλή στόχευση, στηρίζοντας εκεί και τις όποιες ελπίδες του να αμβλύνει τις εσωκομματικές εντάσεις. «Γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν μονόδρομο νέα συνεδρίαση της ΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση
Νέα Αριστερά 20.08.25

Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση λεηλασίας, μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Δική μας δουλειά είναι να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται», τόνισε ο βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα – “Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου”
Ελλάδα 20.08.25

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα – “Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου”

Η Έδρα «Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου» θα λειτουργήσει στην Ιατρική Σχολή, στην Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας στην καρδιαγγειακή ιατρική.

Σύνταξη
Πλεύρης: Νέο σόου σε ακροδεξιό φόντο – «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών
Στην Αμυγδαλέζα 20.08.25

Νέο σόου Πλεύρη σε ακροδεξιό φόντο - «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών

Νέα επίδειξη πυγμής προς τους μετανάστες και πρόσφυγες, από τον αρμόδιο υπουργό - Ο Θ. Πλεύρης δεν δίστασε να απειλήσει και υπαλλήλους του υπουργείου του, που αντιδρούν στα απάνθρωπα μέτρα

Σύνταξη
Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς
ΠΑΣΟΚ 20.08.25

Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς

«Εμείς οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που αποφασίζουν, θα πρέπει να ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και οι οποίοι μελετούν το αντικείμενο σε βάθος», τόνισε ο Δημήτρης Μπιάγκης για τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs
Champions League 20.08.25

Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη League Phase του Champions League, όμως παρακολουθεί και τα play-offs αφού δεν θέλει να δει Ρέιντζερς και Μπόντο να τον ακολουθούν εκεί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»
«Κυβερνητική ολιγωρία» 20.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»

«Η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένει θεατής, καταρρίπτοντας το ένα αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων μετά το άλλο», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας

Σύνταξη
Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης
Περιβάλλον 20.08.25

Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Με παρέμβαση του ο Γιάννης Κωνσταντάτος με την ιδιότητα του δημάρχου και προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων προτείνει δέκα μέτρα για την σωτηρία των δασών.

Σύνταξη
Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Εξόντωση Παλαιστινίων 20.08.25

Κλιμακώνεται η σφαγή: Το Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο