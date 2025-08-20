Στη σύλληψη μίας 60χρονης από τη Βουλγαρία, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την ευζωία των ζώων συντροφιάς προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης, 19 Αυγούστου, στα Νέα Βρασνά, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του τμήματος Βόλβης.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε πως η 60χρονη για χρονικό διάστημα 15 περίπου λεπτών, εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα, μη τηρώντας κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης του ζώου.

Της επιβλήθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και σε βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης, μεσημβρινές ώρες χθες (19-08-2025), στα Νέα Βρασνά, συνέλαβαν 60χρονη αλλοδαπή, διότι για χρονικό διάστημα 15 περίπου λεπτών, εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα, μη τηρώντας κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης του ζώου.

Οι σκύλοι κλεισμένοι σε όχημα μπορεί να πεθάνουν σε έξι λεπτά

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, είναι πολύ συχνά αιτία μιας επικίνδυνης κατάστασης: της θερμοπληξίας. Η θερμοπληξία, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, προκαλεί ανεπάρκεια οργάνων, επιληπτικές κρίσεις, εγκεφαλική βλάβη, αιμορραγία, τύφλωση ακόμα και θάνατο.

Οι σκύλοι, για παράδειγμα, δεν ιδρώνουν για αυτό και δυσκολεύονται να ρυθμίσουν την θερμοκρασία τους. Η αναπνοή με ανοιχτό το στόμα, δεν μπορεί να επαναφέρει τη θερμοκρασία του σκύλου στα φυσιολογικά επίπεδα.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας είναι η ταχύπνοια, ο έντονος ερυθρός χρωματισμός της γλώσσας, ο κόκκινος ή ωχρός στοματικός βλεννογόνος και το παχύρρευστο σάλιο. Επιπλέον το ζώο μπορεί να εμφανίσει κατάπτωση, αδυναμία, ναυτία, εμετό, διάρροια, καταπληξία και κώμα.

Ένας σκύλος μπορεί να πεθάνει σε μόλις έξι λεπτά αν αφεθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια μιας θερμής μέρας.

Αν δείτε ένα ζώο κλεισμένο σε ένα αυτοκίνητο, τηλεφωνήστε στην αστυνομία, που θα σας συμβουλέψει τι να κάνετε ή θα επέμβει ανάλογα, προειδοποιεί το «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων ΚΑΖ».

Δείτε σχετικό βίντεο:

*Κεντρική φωτογραφία αρχείου