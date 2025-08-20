Τίφανι Θίσεν: H «Βάλερι» από το «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» απόλαυσε την τούρτα της χωρίς ρούχα

Η Τίφανι Θίσεν που έχει συμπληρώσει τα 51 της χρόνια, δεν δίστασε να βγάλει τα ρούχα της και να απολαύσει γυμνή μια τούρτα καρότο.

Τίφανι Θίσεν: Η ανάρτηση που ανάστάτωσε τους followers της

«Εσείς πώς την τρώτε;» ρώτησε η Θίσεν τους followers της, εξηγώντας στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι «όταν είναι ζεστή, πρέπει να την φάτε γυμνοί #nakedcarrotcake. Δείτε τη συνταγή στα σχόλια αν θέλετε κι εσείς να μείνετε γυμνοί».

Η Τίφανι Θίσεν γεννήθηκε στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας, από πατέρα γερμανικής καταγωγής και σχεδιαστή πάρκων στο επάγγελμα, ενώ η μητέρα της είναι ελληνικής, τουρκικής και ουαλικής καταγωγής.

Σε μικρή ηλικία συμμετείχε σε διαγωνισμούς ομορφιάς

Το 1987 στέφθηκε Miss Junior America, ενώ την επόμενη χρονιά κέρδισε τον διαγωνισμό αναζήτησης μοντέλων του περιοδικού Teen Magazine όπου έγινε και εξώφυλλο.

Το 1989 έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα της στην αμερικάνικη τηλεόραση με τον ρόλο της Κέλι Καπόφσκι στη νεανική κωμική σειρά Πριν χτυπήσει το κουδούνι.

Η Βάλερι του «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»

Από το 1992 κάνει την εμφάνισή της με πρωταγωνιστικούς ρόλους στις πρώτες της ταινίες, κυρίως τηλεοπτικές, ενώ η καριέρα της εκτοξεύτηκε με τον ρόλο της Βάλερι Μαλόουν στην επιτυχημένη δραματική νεανική σειρά Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς, όπου συμπεριλήφθηκε αμέσως στο πρωταγωνιστικό καστ το 1994, στον πέμπτο κύκλο της σειράς, μετά την αποχώρηση της Σάνεν Ντόχερτι, ενώ αποχώρησε και η ίδια κατά τη διάρκεια του ένατου κύκλου το 1998.

Οι ταινίες και οι σειρές

Παράλληλα με αυτόν τον ρόλο, συνέχιζε να πρωταγωνιστεί σε τηλεταινίες, ενώ αμέσως μετά την αποχώρησή της επικεντρώθηκε για ένα διάστημα στη συμμετοχή της σε κινηματογραφικές ταινίες, με πιο γνωστές την παρωδία «Θες να μάθεις τι έκανα πέρσι Παρασκευή και 13;» και την ταινία του Γούντι Άλεν «Παίζοντας στα τυφλά» (Hollywood Ending).

Το 2001, ο παραγωγός της σειράς «Οι μάγισσες», Άαρον Σπέλινγκ, που ήταν επίσης παραγωγός του «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», της προτείνει να υποδυθεί τον ρόλο της Πέιτζ Χάλιγουελ που ήταν η χαμένη αδερφή των τριών μαγισσών, ως αντικαταστάτρια για ακόμη μία φορά της Σάνεν Ντόχερτι που αποχώρησε στο τέλος του τρίτου κύκλου της σειράς, αλλά η Θίσεν αρνήθηκε.

Το 2002 πρωταγωνιστεί στην αστυνομική σειρά Fastlane, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο έχει στην επίσης αστυνομική τηλεοπτική σειρά White Collar που προβάλλεται από τον Οκτώβριο του 2009 στις ΗΠΑ και παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία.