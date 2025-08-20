newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σε αδιέξοδο οι Ινδοί καλλιεργητές γαρίδας από τους νέους δασμούς Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 20 Αυγούστου 2025 | 19:43

Σε αδιέξοδο οι Ινδοί καλλιεργητές γαρίδας από τους νέους δασμούς Τραμπ

Οι νέοι δασμοί Τραμπ αφήνουν χιλιάδες Ινδούς που παράγουν γαρίδα χωρίς κέρδη

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Spotlight

Για δεκαετίες, η καλλιέργεια γαρίδας αποτελούσε πηγή πλούτου για ολόκληρες κοινότητες στη νότια Ινδία. Η χώρα είχε μετατραπεί σε κορυφαίο προμηθευτή της αμερικανικής αγοράς, τροφοδοτώντας σούπερ μάρκετ και εστιατόρια με γαρίδα που θεωρούνταν ανώτερη σε ποιότητα.

Όμως, η στροφή της Ουάσιγκτον σε μια πιο επιθετική εμπορική πολιτική και οι νέοι δασμοί Τραμπ απειλούν να βυθίσει τον κλάδο σε πρωτοφανή κρίση, αναφέρει το Reuters σε ρεπορτάζ του.

Δασμοί που «τσακίζουν» τα κέρδη

Οι νέες χρεώσεις ύψους 50% στις εισαγωγές γαρίδας από την Ινδία έχουν ήδη οδηγήσει τους εξαγωγείς να ρίξουν τις τιμές αγοράς κατά περίπου 20%. Για τους παραγωγούς, αυτό σημαίνει μηδενικά περιθώρια κέρδους.

Οι περισσότεροι έχουν ήδη επενδύσει τεράστια ποσά σε εξοπλισμό, δάνεια και μισθώσεις γης, με αποτέλεσμα η ζημιά να είναι διπλή: οικονομική και κοινωνική.

Οι αγρότες ψάχνουν διέξοδο

Σε χωριά της Άντρα Πραντές, όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία της παραγωγής, οι συζητήσεις έχουν αλλάξει τόνο.

Κάποτε μιλούσαν για αποδόσεις και νέες αγορές.

Σήμερα μιλούν για το αν θα στραφούν στην εκτροφή ψαριών ή στην καλλιέργεια λαχανικών για να επιβιώσουν.

Άλλοι, πιο τολμηροί, σκέφτονται να ανοίξουν μικρές τοπικές επιχειρήσεις λιανικής.

«Όταν τα έξοδα για ρεύμα, ζωοτροφές και νερό μένουν στα ύψη και οι τιμές που μας δίνουν πέφτουν, τι να μείνει για εμάς;» λέει χαρακτηριστικά ένας συνδικαλιστής της περιοχής στο Reuters.

Ο ανταγωνισμός από το Εκουαδόρ

Την ίδια ώρα, το Εκουαδόρ, ο μεγάλος αντίπαλος της Ινδίας στις εξαγωγές γαρίδας, βλέπει την ευκαιρία να κατακτήσει μερίδιο αγοράς.

Με δασμούς μόλις 15% για τις ΗΠΑ, οι παραγωγοί του αποκτούν ισχυρό προβάδισμα.

Αν και κινούνται προσεκτικά, δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους ότι μπορούν να εκτοπίσουν τους Ινδούς από την αμερικανική αγορά.

Ένα αβέβαιο μέλλον

Η ινδική κυβέρνηση και οι εξαγωγείς αναζητούν τώρα λύσεις μέσω διαφοροποίησης σε νέες αγορές, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ευρώπη.

Όμως, η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.

Για τους καλλιεργητές, το δίλημμα είναι σκληρό: να περιμένουν μήπως αλλάξει το κλίμα στις διεθνείς σχέσεις ή να εγκαταλείψουν ένα επάγγελμα που στήριξε γενιές ολόκληρες;

Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι η γαρίδα, που κάποτε έδινε ευημερία, έχει γίνει τώρα συνώνυμο της αβεβαιότητας στις ακτές της νότιας Ινδίας.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Ακίνητα
Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Πολυτελή ακίνητα: Συνεχίζεται το «ράλι» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία ΟΟΣΑ 19.08.25

Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω φόρου στα ακίνητα, η ανατολική και οι Βαλτικές χαμηλότερο, ενώ στον Νότο η εικόνα είναι μεικτή με τάση προς τα υψηλότερα επίπεδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»
Μεγαλώνει η κρίση 19.08.25

Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»

Με τις οικονομίες ήδη σε επιβράδυνση, η πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ πλήττει ανισομερώς τις χώρες της περιοχής, απειλώντας να βαθύνει τη στασιμότητα και να ενισχύσει τις αδυναμίες τους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χίος: Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων – Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και οικονομία
Χάρτες 20.08.25

Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων στη Χίο - Σε δέκα χρόνια κάηκε το 22% του νησιού

Η Χίος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που κατέκαψε το νησί. Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Σάλος στη χώρα 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα
Αδιέξοδο 20.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα

Δύσκολος αποδεικνύεται ο δρόμος για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να δεχθεί συμφωνία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και οι σύμμαχοί του αδυνατούν ουσιαστικά να τις προσφέρουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 20.08.25

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς
Champions League 20.08.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη
Champions League 20.08.25

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βασιλεία – Κοπεγχάγη για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί
Ωρολογιακή βόμβα 20.08.25

Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί

Εάν οι δυτικοί δεν δώσουν σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες για την Ουκρανία, οι τρεις ειδικοί προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν αυτές να εξελιχθούν σε διπλωματική «ωρολογιακή βόμβα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Champions League 20.08.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο