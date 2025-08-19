Γκολ με το… καλησπέρα στο Βελιγράδι η Πάφος! (vid)
Ο Κορέια άνοιξε το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό για την Πάφο, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι
Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του αγώνα, πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό παιχνιδιού, η Πάφος έκανε αισθητή την παρουσία της στο Βελιγράδι!
Στην πρώτη φάση του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο «Μαρακανά» στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τα play offs του Champions League, η κυπριακή ομάδα άνοιξε το σκορ με φοβερό σουτ του Κορέια από μακριά.
Μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο η Πάφος πέτυχε κι άλλο τέρμα με τον Μπρούνο, αλλά ακυρώθηκε για χέρι, με το 0-1 για τους Κύπριους να παραμένει.
Δείτε το γκολ της Πάφου με τον Κορέια στο Βελιγράδι:
