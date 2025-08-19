Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»
Ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, στάθηκε στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στον τρίτο όμιλο του Eurobasket και ξεχώρισε την Ελλάδα ως πιο επικίνδυνη αντίπαλο της ομάδας του.
Ο Σιμόνε Φοντέκιο θεωρεί ότι η Ελλάδα αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την Ιταλία στον τρίτο όμιλο του φετινού Eurobasket. Ο Ιταλός διεθνής φόργουορντ προειδοποιεί πως οι αναμετρήσεις δεν θα είναι καθόλου εύκολες και κάθε ομάδα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με δυσάρεστες εκπλήξεις.
«Ο όμιλός μας είναι, κατά τη γνώμη μου, ο πιο απαιτητικός φέτος. Κάθε παιχνίδι απαιτεί μεγάλη προσοχή, γιατί ο οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε», ανέφερε ο Φοντέκιο.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική ομάδα και κυρίως στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, χαρακτηρίζοντάς τον σημαντικό παράγοντα για την Ελλάδα. Παράλληλα, τόνισε πως η παρουσία παικτών με εμπειρία από την Euroleague και το NBA, όπως ο Ντόρσεϊ, καθιστά την ελληνική ομάδα ακόμη πιο επικίνδυνη.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για τον όμιλο της Ιταλίας: «Ο όμιλός μας, πιστεύω, είναι ο πιο δύσκολος που υπάρχει φέτος το καλοκαίρι και δεν θα είναι εύκολο. Οποιοσδήποτε μπορεί να χάσει από οποιονδήποτε, οπότε πρέπει να προσέχουμε».
Για την πιο δύσκολη ομάδα: «Πιθανότατα η Ελλάδα. Νομίζω η πιο επικίνδυνη ομάδα είναι η Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Έχουν πολλούς παίκτες από την Euroleague, αλλά και από το ΝΒΑ. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο Ντόρσεϊ, μας δυσκόλεψε πολύ στο προηγούμενο Eurobasket, αν θυμάμαι καλά».
Για το ποιο παιχνίδι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την Ιταλία στον όμιλο: «Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι θα είναι το πιο σημαντικό ή καθοριστικό για εμάς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε αγώνα, γιατί μπορούμε να χάσουμε από οποιονδήποτε αν δεν μπούμε με τη σωστή νοοτροπία».
Για τις υπόλοιπες δυνάμεις της διοργάνωσης: «Νομίζω οι καλύτερες ομάδες είναι πάνω-κάτω πάντα οι ίδιες. Σερβία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία».
