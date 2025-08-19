Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»

Ο Σιμόνε Φοντέκιο θεωρεί ότι η Ελλάδα αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την Ιταλία στον τρίτο όμιλο του φετινού Eurobasket. Ο Ιταλός διεθνής φόργουορντ προειδοποιεί πως οι αναμετρήσεις δεν θα είναι καθόλου εύκολες και κάθε ομάδα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με δυσάρεστες εκπλήξεις.

«Ο όμιλός μας είναι, κατά τη γνώμη μου, ο πιο απαιτητικός φέτος. Κάθε παιχνίδι απαιτεί μεγάλη προσοχή, γιατί ο οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε», ανέφερε ο Φοντέκιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική ομάδα και κυρίως στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, χαρακτηρίζοντάς τον σημαντικό παράγοντα για την Ελλάδα. Παράλληλα, τόνισε πως η παρουσία παικτών με εμπειρία από την Euroleague και το NBA, όπως ο Ντόρσεϊ, καθιστά την ελληνική ομάδα ακόμη πιο επικίνδυνη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον όμιλο της Ιταλίας: «Ο όμιλός μας, πιστεύω, είναι ο πιο δύσκολος που υπάρχει φέτος το καλοκαίρι και δεν θα είναι εύκολο. Οποιοσδήποτε μπορεί να χάσει από οποιονδήποτε, οπότε πρέπει να προσέχουμε».

Για την πιο δύσκολη ομάδα: «Πιθανότατα η Ελλάδα. Νομίζω η πιο επικίνδυνη ομάδα είναι η Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Έχουν πολλούς παίκτες από την Euroleague, αλλά και από το ΝΒΑ. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο Ντόρσεϊ, μας δυσκόλεψε πολύ στο προηγούμενο Eurobasket, αν θυμάμαι καλά».

Για το ποιο παιχνίδι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την Ιταλία στον όμιλο: «Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι θα είναι το πιο σημαντικό ή καθοριστικό για εμάς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε αγώνα, γιατί μπορούμε να χάσουμε από οποιονδήποτε αν δεν μπούμε με τη σωστή νοοτροπία».

Για τις υπόλοιπες δυνάμεις της διοργάνωσης: «Νομίζω οι καλύτερες ομάδες είναι πάνω-κάτω πάντα οι ίδιες. Σερβία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία».