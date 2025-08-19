Συνταγή: Χούμους από αρακά

Το χούμους είναι μια κρεμώδης σαλάτα, ντιπ ή άλειμμα, που χρησιμοποιείται στη Μέση Ανατολή ως συνοδεία του ψωμιού ή αραβικής πίτας σε ρόλο ορεκτικού. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβύθια, λεμόνι και ελαιόλαδο με την προσθήκη διαφόρων καρυκευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Στο πέρασμα των χρόνων, όμως, έχουν γίνει διάφορες παραλλαγές. Σαν τη συνταγή που ακολουθεί.

Χούμους από αρακά. Μια υγιεινή, πεντανόστιμη και θρεπτική συνταγή, με υπέροχη γεύση, συνοδεύει τέλεια πολλά φαγητά και δίνει άλλη διάσταση στον αρακά.

View this post on Instagram A post shared by Sharon Palmer | Dietitian (@sharonpalmerrd)

Τα υλικά

250 γρ. αρακά βρασμένο

150 γρ. βρασμένα ρεβίθια

Χυμό από 1 λεμόνι

4 κουταλιές ταχίνι

1 σκελίδα σκόρδο

Φύλλα φρέσκου βασιλικού

2 κουταλάκια κύμινο

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

View this post on Instagram A post shared by Rose Adam (@rose_adam_cooks)

Η διαδικασία

Βράζετε τον αρακά σε αλατισμένο νερό σε ανοιχτή κατσαρόλα για 10 λεπτά.

Στραγγίξτε τον και ξεπλύντε τον με κρύο νερό (έτσι, θα διατηρήσει το ζωντανό πράσινο χρώμα του).

Στη συνέχεια βάζετε στο μπλέντερ τον αρακά, τα ρεβίθια, τον χυμό λεμονιού, το ταχίνι, το σκόρδο, τον βασιλικό, το κύμινο, το ελαιόλαδο και αλατοπίπερο.

Μόλις ομογενοποιηθεί το μείγμα σερβίρετε.

//Κεντρική φωτογραφία: Wanderlust

* Πηγή: Vita