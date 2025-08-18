newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ριαζάν – 20 νεκροί και 134 τραυματίες
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 09:32

Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ριαζάν – 20 νεκροί και 134 τραυματίες

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη. Επίσημες πηγές στη Ρωσία δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συναισθηματικό hangover: Κυριακής χαρά, Δεύτερας λύπη!

Συναισθηματικό hangover: Κυριακής χαρά, Δεύτερας λύπη!

Spotlight

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από άγνωστης αιτίας έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν, μια περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία – Δεν είναι σαφή τα αίτια

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

Ουκρανικά drones έχουν στο παρελθόν στοχεύσει στρατιωτικές και οικονομικές υποδομές στην περιοχή Ριαζάν. Τον Ιανουάριο, ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας είχαν χτυπηθεί από ουκρανικά drones. Ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ανάφλεξη πυρίτιδας.

«Μέχρι την 18η Αυγούστου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού», ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram.

«Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ οι 103 λαμβάνουν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς», πρόσθεσαν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματικό hangover: Κυριακής χαρά, Δεύτερας λύπη!

Συναισθηματικό hangover: Κυριακής χαρά, Δεύτερας λύπη!

Business
Times: Πώς το LSE ελκύει ξανά τα IPOs – Η αναφορά στη Metlen

Times: Πώς το LSE ελκύει ξανά τα IPOs – Η αναφορά στη Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βολιβία: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία
Κιρόγα και Πας 18.08.25

Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας

Ο 57χρονος οικονομολόγος Ροδρίγο Πας και ο 65χρονος μηχανικός Χόρχε Κιρόγα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο για την προεδρία στη Βολιβία - Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο

Σύνταξη
Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες
Κόσμος 18.08.25

Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρισκόταν ακόμη 1.555 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Χάτερας, στη Βόρεια Καρολίνα, με ανέμους 215 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του κέντρου

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ
Στην Ουάσινγκτον 18.08.25

«Ειρήνη με διάρκεια» θέλει ο Ζελένσκι - Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ζελένσκι, ζητά «ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει» εδάφη και «ο Πούτιν το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση».

Σύνταξη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Εσωτερική Μογγολία 18.08.25

10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Σύνταξη
Ιράν: 7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας – «Προετοίμαζαν επιθέσεις»
«Ετοίμαζαν επιθέσεις» 18.08.25

7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη στο Ιράν

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» με τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας
Αντικαγκελάριος Γερμανίας 18.08.25

Συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας για την Ουκρανία

«Φυσικά», απάντησε ο γερμανός αντικαγκελάριος στο ερώτημα «εάν η Γερμανία - και η Ευρώπη - πρέπει να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη».

Σύνταξη
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Πεντάχρονο υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια – Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ
Στη Θεσσαλονίκη 18.08.25

Πεντάχρονο υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια - Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ

Σε αναψυκτήριο στην Τούμπα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με ένα από αυτά με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι

Σύνταξη
Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Ελλάδα 18.08.25

Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό

Δεύτερο περιστατικό με βλάβη ανελκυστήρα, ο οποίος σταμάτησε μεταξύ δύο ορόφων, σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» - Τι λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Σύνταξη
Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Η μεγάλη… αντίφαση για Νεϊμάρ: Πρώτα βραβεύτηκε από τη Σάντος και μετά έβαλε τα… κλάματα για την εξάρα (pics, vid)

Η Σάντος διασύρθηκε με 6-0 εντός έδρας από την Βάσκο Ντα Γκάμα, στο ματς που ο Νεϊμάρ συμπλήρωσε 250 ματς και βραβεύτηκε από τον σύλλογο, με τον Βραζιλιάνο να ξεσπά σε λυγμούς μετά την βαριά ήττα…

Σύνταξη
Η σφαγή των Miami Showband – Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;
30 Ιουλίου 1975 18.08.25

Η σφαγή των Miami Showband - Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;

Η μπάντα Miami Showband ήταν στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, έχοντας κατακτήσει επτά φορές την κορυφή των ιρλανδικών charts. Τότε σταμάτησαν σε ένα ψεύτικο σημείο ελέγχου στην κομητεία Down – και τρεις από τα έξι μέλη της σκοτώθηκαν. Πενήντα χρόνια μετά, ο επιζών Des Lee αναπολεί εκείνη την τρομερή νύχτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών
ΟΠΕΚΑ 18.08.25

Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών

Τον Ιούλιο του 2025 έλαβαν κοινωνικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ περίπου 1,1 εκατομμύρια άτομα, από 1,35 εκατομμύρια το 2023. Σχεδόν 250.000 δικαιούχοι πετάχτηκαν εκτός του συστήματος πρόνοιας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βολιβία: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία
Κιρόγα και Πας 18.08.25

Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας

Ο 57χρονος οικονομολόγος Ροδρίγο Πας και ο 65χρονος μηχανικός Χόρχε Κιρόγα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο για την προεδρία στη Βολιβία - Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο – Τι λένε οι συνήγοροί του
Πάτρα 18.08.25

Απολογείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο - Τι λένε οι συνήγοροι του

«Ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή», τονίζουν, μεταξύ άλλων, οι συνήγοροι του 25χρονου που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο, στην Πάτρα

Σύνταξη
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΓ’)
Literature 18.08.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΓ’)

Στα τρία βιβλία της πραγματείας «Περί ψυχής», που θεωρείται ένα είδος εισαγωγής στις φυσιογνωστικές εργασίες του Αριστοτέλη, δεσπόζουσα ιδέα είναι η σχέση σώματος και ψυχής

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες
Κόσμος 18.08.25

Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρισκόταν ακόμη 1.555 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Χάτερας, στη Βόρεια Καρολίνα, με ανέμους 215 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του κέντρου

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ
Στην Ουάσινγκτον 18.08.25

«Ειρήνη με διάρκεια» θέλει ο Ζελένσκι - Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ζελένσκι, ζητά «ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει» εδάφη και «ο Πούτιν το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση».

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά
Καιρός Δευτέρας 18.08.25

Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι - Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά

Βροχερός ο καιρός σήμερα Δευτέρα ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες -Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο