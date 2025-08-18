Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από άγνωστης αιτίας έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν, μια περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία – Δεν είναι σαφή τα αίτια

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

Ουκρανικά drones έχουν στο παρελθόν στοχεύσει στρατιωτικές και οικονομικές υποδομές στην περιοχή Ριαζάν. Τον Ιανουάριο, ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας είχαν χτυπηθεί από ουκρανικά drones. Ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ανάφλεξη πυρίτιδας.

Ryazan region, Russia ❗

💥💨 The first moments after the explosion in the gunpowder workshop of the «Elastik» plant in the Ryazan region. According to the latest data, 11 people died as a result of the detonation, and another 130 were injured.

«Μέχρι την 18η Αυγούστου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού», ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram.

«Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ οι 103 λαμβάνουν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς», πρόσθεσαν.