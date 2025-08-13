Βραζιλία: 9 νεκροί και 7 τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών
Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στη νότια Βραζιλία.
- Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
- Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
- Πολυετής φυλάκιση σε πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών
- Σχέδιο εκεχειρίας 60 ημερών για τη Γάζα επεξεργάζεται η Αίγυπτος με το Κατάρ και τις ΗΠΑ
Εξι άνδρες και τρεις γυναίκες, που αρχικά είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στη νότια Βραζιλία χθες Τρίτη, είναι όλοι νεκροί, ενημέρωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Η τραγωδία εκτυλίχτηκε περί τις έξι το πρωί (τοπική ώρα), στη μητροπολιτική περιοχή της πόλης Κουριτσίμπα, της πρωτεύουσας της πολιτείας Παρανά, διευκρίνισε η Λουισάνα Τζιμαράις, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.
«Δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να βρεθούν επιζώντες ανάμεσα στους εννιά ανθρώπους που βρίσκονταν επιτόπου»
📰Explosão em fábrica de explosivos deixa feridos no Paraná
A empresa funciona em turnos por 24 horas, por isso havia funcionários trabalhando. A Enaex produz material explosivo para desmonte de rochashttps://t.co/TIFd1rO2ur
— Correio Braziliense (@correio) August 12, 2025
Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική της πολιτείας Παρανά αφού έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εικονίζουν αχανή χώρο γεμάτο συντρίμμια.
«Δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να βρεθούν επιζώντες ανάμεσα στους εννιά ανθρώπους που βρίσκονταν επιτόπου», δήλωσε στον Τύπο ο συνταγματάρχης Χάντσον Τεϊσέιρα, υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας.
Επί ώρες, συνεργεία έρευνας και διάσωσης, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, έκαναν έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Αλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και τους προσφέρθηκαν φροντίδες σε κοντινά νοσοκομεία.
Ο τομέας όπου έγινε η έκρηξη «καταστράφηκε» ολοσχερώς, δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Τζιμαράις.
Explosão em fábrica de explosivos ( Enaex ) em Quatro Barras região metropolitana de Curitiba onde deixou 9 desaparecidos e 7 feridos. pic.twitter.com/WM0zfJ4mQx
— RBeto Serconiuk 💬 (@roledobeto) August 12, 2025
Ζημιές σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρου
«Σε ακτίνα σχεδόν 1,5 χιλιομέτρου, σπίτια υπέστησαν ζημιές, τζάμια έσπασαν, δομές υπέστησαν φθορές».
Για τα αίτια της έκρηξης διενεργείται έρευνα, ανέφεραν στελέχη της εταιρίας Enaex Brasil, στην οποία ανήκει η μονάδα, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.
Η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στα θύματα και συγγενείς τους, πρόσθεσαν.
Κατά τις αρχές, η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την περιοχή.
Πηγή: ΑΠΕ
- Κύπρος – Βρετανία: Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με Τατάρ στα Κατεχόμενα
- Δυστοπία στη Χίο – Εκτός ελέγχου το πύρινο μέτωπο, κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις οι φλόγες
- Βραζιλία: 9 νεκροί και 7 τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών
- Ισπανία: Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε – Επέζησαν πλήρωμα και επιβάτες [Βίντεο]
- Μεγάλη φωτιά τώρα στα Μέγαρα, κοντά σε κατοικημένη περιοχή
- Infographic δείχνει την εκκένωση στο αστικό ιστό της Πάτρας, μόλις 2 χλμ. από το κέντρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις