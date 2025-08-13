Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στη Βραζιλία χθες Τρίτη, με τις αρχές να ανακοινώνουν πως αγνοούνται εννιά άνθρωποι (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Εξι άνδρες και τρεις γυναίκες φέρονται να αγνοούνται μετά το ατύχημα, περί τις έξι το πρωί (τοπική ώρα), στη μητροπολιτική περιοχή του δήμου Κουριτσίμπα, της πρωτεύουσας της πολιτείας Παρανά, διευκρίνισε η Λουισάνα Τζιμαράις, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και τους προσφέρθηκαν φροντίδες σε κοντινά νοσοκομεία

BRASIL | Uma explosão na fábrica Enaex Brasil, especializada em materiais explosivos, foi registrada por volta das 5h50 desta terça-feira (12) em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. #explosao #parana #enaex #jornalnh #abcmais pic.twitter.com/PBLLvawslf — Jornal NH (@jornalnh) August 12, 2025

Μέλη σωμάτων ασφαλείας, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, χτενίζουν την περιοχή για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν και τους προσφέρθηκαν φροντίδες σε κοντινά νοσοκομεία.

Ο τομέας όπου έγινε η έκρηξη «καταστράφηκε», σημείωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Τζιμαράις. «Σε ακτίνα σχεδόν 1,5 χιλιομέτρου, σπίτια υπέστησαν ζημιές, τζάμια έσπασαν, δομές υπέστησαν φθορές».

Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική της πολιτείας Παρανά αφού έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε δείχνουν αχανή χώρο γεμάτο συντρίμμια.

Ακούστηκε σε όλη την περιοχή

Για τα αίτια της έκρηξης διενεργείται έρευνα, ανέφεραν στελέχη της εταιρίας Enaex Brasil, στην οποία ανήκει η μονάδα, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Explosão em fábrica de explosivos ( Enaex ) em Quatro Barras região metropolitana de Curitiba onde deixou 9 desaparecidos e 7 feridos. pic.twitter.com/WM0zfJ4mQx — RBeto Serconiuk 💬 (@roledobeto) August 12, 2025

Η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στα θύματα και συγγενείς τους, πρόσθεσαν.

Κατά τις αρχές, η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ