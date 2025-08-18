newspaper
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
Ισημερινός: Βίντεο με την εκτέλεση 7 ανθρώπων σε αίθουσα μπιλιάρδου
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 01:30

Ισημερινός: Βίντεο με την εκτέλεση 7 ανθρώπων σε αίθουσα μπιλιάρδου

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δολοφονική επίθεση σε αίθουσα μπιλιάρδου στο Σάντο Ντομίνγκο του Ισημερινού, από την οποία επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Spotlight

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή σε επίθεση ενόπλων που έβαλαν στο στόχαστρο θαμώνες αίθουσας μπιλιάρδου στο Σάντο Ντομίνγκο, στον βορειοδυτικό Ισημερινό, εν μέσω συνεχιζόμενου κύματος βίας στη χώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι δράστες, με καλυμμένα τα πρόσωπα, τουφέκισαν ανθρώπους μέσα στην αίθουσα μπιλιάρδου, σε συνοικία όπου βρίσκονται μπαρ στο Σάντο Ντομίνγκο, περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Κίτο, σύμφωνα με οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η προκαταρκτική έρευνα υποδεικνύει πως οι φόνοι πιθανόν συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή

Το μακελειό κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας. Υπάρχουν «επτά νεκροί από πυρά», ενημέρωσε η αστυνομία τον Τύπο, προσθέτοντας πως διενεργεί «έρευνες για να εξιχνιαστεί η βίαιη ενέργεια και να εντοπιστούν οι δράστες».

Κατά δημοσιεύματα, η προκαταρκτική έρευνα υποδεικνύει πως οι φόνοι πιθανόν συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή.

Αλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας, ο Ισημερινός, ανάμεσα στα δυο κράτη με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τρομακτική έξαρση της βίας, που αποδίδεται σε συγκρούσεις ανάμεσα σε συμμορίες που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ των ναρκωτικών.

Μόνο την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαΐου καταγράφηκαν πάνω από 4.000 ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς. Αναλυτές κάνουν λόγο για την πιο αιματηρή έναρξη χρονιάς στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Δεν μειώθηκαν οι δολοφονίες

Παρά τις επιχειρήσεις που διεξάγονται και την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε διάφορες επαρχίες του Ισημερινού, η πολιτική απόλυτης αυστηρότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα δεν έχει μειώσει τον αριθμό των δολοφονιών.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, 14 άνθρωποι σφαγιάστηκαν στην επαρχία Γουάγιας, μια από τις τέσσερις όπου ο πρόεδρος Νομπόα έχει προχωρήσει στην επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης για να παταχτεί η βία των συμμοριών.

Τη 10η Αυγούστου, οκτώ άνθρωποι δολοφονήθηκαν από ένοπλους που άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους καθώς έβγαινε από ντισκοτέκ.

Την ίδια ημέρα, ομάδα ενόπλων με στρατιωτική περιβολή σκότωσαν έξι ανθρώπους σε λαϊκή συνοικία της Γουαγιακίλ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ισημερινού και εστία του κύματος βίας που συνταράσσει τη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημους αριθμούς, το 73% της κοκαΐνης που παράγεται σε παγκόσμια κλίμακα διέρχεται από λιμάνια του Ισημερινού.

Το 2024, οι αρχές ανακοίνωσαν κατασχέσεις συνολικά 294 τόνων ναρκωτικών – ρεκόρ –, κυρίως κοκαΐνης, έναντι 221 τόνων το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
17.08.25

Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Η λύση παραμένει ανύπαρκτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει και άλλα κεφάλαια. Αλλά «λευκός καπνός» βγήκε από την Αλάσκα - από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
Κόσμος 17.08.25

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»

Σύνταξη
Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
Διεθνής Οικονομία 18.08.25

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν ελάχιστα αισιόδοξο τόνο στις ανησυχίες για την οικονομία της χώρας

Σύνταξη
Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του
17.08.25

Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του Ντέιβιντ Λιντς, η επί χρόνια συνεργάτης του Σαμπρίνα Σάδερλαντ παρουσίασε μια άλλη πλευρά του εμβληματικού δημιουργού.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;
Viral 17.08.25

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;

Ένα λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ έκανε πολλούς να μιλούν για UFO. Ωστόσο τα πράγματα ήταν πιο απλά από όσο θα ήθελαν κάποιοι.

Σύνταξη
«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!
Μπάσκετ 17.08.25

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σούσουρο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα «τρελό» σενάριο ανταλλαγής πέντε ομάδων, το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα βρει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σύνταξη
LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Σύνταξη
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ ο Βαγγέλης Μαρινάκης περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ στα αποδυτήρια και τους χαιρέτησε έναν προς έναν.

Σύνταξη
