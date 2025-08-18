sports betsson
Τι «κουβαλάνε» οι διαιτητές της Super League
Τι «κουβαλάνε» οι διαιτητές της Super League

Η πρώτη χρονιά του Λανουά είναι οδηγός και για το επόμενο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League

Spotlight

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την σέντρα της Stoiximan Super League και όσον αφορά στη διαιτησία η πρώτη χρονιά του Λανουά μπορεί να είναι οδηγός και για το επόμενο πρωτάθλημα καθώς ο Γάλλος έμεινε ικανοποιημένος. Αραγε θα συνεχίσει την ίδια συνταγή;

Ας δούμε τι «κουβαλάνε» οι διαιτητές της Super League επί ηγεσίας του Λανουά στην ΚΕΔ:

Τους περισσότερους ορισμούς στους αγώνες της Stoiximan Super League είχε ο Φωτιάς (Πέλλας), ο οποίος σφύριξε συνολικά 14 παιχνίδια και ακολούθησαν οι Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) και Ευαγγέλου (Αθηνών) με 13, ενώ ο Παπαπέτρου (Αθηνών) πήρε 12 ορισμούς και από δέκα οι Κατοίκος (Αθηνών), Βεργέτης (Αθηνών), Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Τζήλος (Λάρισας), Πολυχρόνης (Πιερίας), ενώ σε εννέα παιχνίδια ο καθένας επιλέχθηκαν οι Τσιάρας (Καβάλας), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).

Κάποιες επισημάνσεις:

-Από τους προαναφερόμενους που σήκωσαν το κύριο βάρος της Stoiximan Super League διεθνείς δεν είναι οι Ευαγγέλου, Κατοίκος, Τζήλος, Πολυχρόνης, Κατσικογιάννης και Τσιάρας.

-Υποβιβάστηκε ο Τσιάρας με εννέα ματς αλλά όχι ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) που σφύριξε οκτώ παιχνίδια της Super League.

-Ο Κατοίκος σφύριξε και συνολικά έξι ματς των πλέι οφ και πλέι άουτ της Super League 2, ούτε διαιτητής της δεύτερης κατηγορίας πήρε τόσα πολλά.

-Οι διαιτητές που όπως φαίνεται είχαν την καλύτερη απόδοση, με βάση άτυπη βαθμολογία, είναι οι Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης, Ευαγγέλου και Φωτιάς. Όμως, ούτε οι προαναφερόμενοι απέφυγαν χοντρά λάθη, που δεν είναι του παρόντος να επικεντρωθούμε. Απλά, έδειξαν ότι οι Ελληνες διαιτητές δεν είναι έτοιμοι για ντέρμπι της Super League.

-Η ευχάριστη έκπληξη της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου της Super League ήταν ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου), ένας διαιτητές που υποβιβάστηκε και ανέβηκε τρεις φορές στην Super League!

-Οι Πολυχρόνης, ειδικά αυτός, Τζήλος έκαναν σημαντικά λάθη σε ματς της Super League, όμως είχαν την στήριξη της ΚΕΔ.

-Ο Σιδηρόπουλος έκανε λάθη σε δέκα αγώνες και στους τέσσερις διορθώθηκαν μέσω του VAR!

-Ο Τσακαλίδης ήταν καλός μέχρι να γίνει διεθνής, όμως όταν επισημοποιήθηκε ότι πήρε το σήμα άρχισε τα φάλτσα!

-Η σεζόν 2024/25 του Βεργέτη δεν ήταν καλύτερη από την προπερσινή, δηλαδή ο διεθνής ρέφερι έκανε βήματα προς τα πίσω. Οσον αφορά στους διεθνείς θέματα με φάλτσα σε αγώνες είχε και ο Παπαδόπουλος.

-Υποβιβάστηκαν οι Τσέτσιλας (Γρεβενών), Τσαγκαράκης (Χανίων) και Τσιάρας (Καβάλας). Οι δυο πρώτοι δεν πήραν τις ίδιες ευκαιρίες με άλλους ρέφερι της Super League, ενώ ο Λανουά τράβηξε χειρόφρενο με τον Τσιάρα, καθώς σταμάτησε απότομα να τον ορίζει. Επίσης, τον έβγαλαν και από τον πίνακα ταλέντων.

Οι νέοι διαιτητές της Super League είναι έξι. Πιο συγκεκριμένα επιστρέφουν οι Κουκούλας (Λέσβου), Ματσούκας (Εύβοιας που ήταν με την ΕΠΣ Αιτ/νιας, όταν υποβιβάστηκε). Οι άλλοι τέσσερις είναι οι εξής: Μόσχου (Λασιθίου), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μέγας (Πιερίας), Κόκκινος (Χαλκιδικής).

Μια άλλη ιδιαίτερότητα της σεζόν της Stoiximan  Super League που ξεκινά το Σαββατοκύριακο είναι ότι Κουμπαράκης (Κυκλάδων) και Πουλικίδης (Δράμας) στελεχώνουν τον ειδικό πίνακα του VAR, όπου υπεύθυνος είναι ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι. Οι δυο ρέφερι λόγω τραυματισμού δεν μπορούν να συνεχίσουν στο χορτάρι και έτσι φτιάχτηκε ειδικός πίνακας με τις… φωτογραφίες τους!

Ο Κουμπαράκης οριζόταν μόνο στο VAR και τις δυο προηγούμενες σεζόν στην Stoiximan Super League. Την περίοδο 2024/25 μπήκε στα περισσότερα παιχνίδια, συνολικά 24 ματς ως VAR και έξι ως AVAR. Ο Πουλικίδης τέθηκε νοκ άουτ στη διάρκεια της σεζόν, προλαβαίνοντας να σφυρίξει τρεις αγώνες και ορίστηκε σε τρία παιχνίδια VAR και σε 24 AVAR!

Ο Ευαγγέλου, ο οποίος έχει πάρει μέρος σε διεθνή σεμινάρια, είχε 15 ορισμούς και ως VAR, όπου θεωρείται ο καλύτερος. Όμως, δεν πήρε περισσότερους ορισμούς από τον Τζήλο, ο οποίος μπήκε σε 17 ματς! Επίσης, από τους ρέφερι που σφυρίζουν και αγώνες, ακολουθούν σε ορισμούς στο VAR οι Παπαδόπουλος με 14, Τσακαλίδης με 13, Παπαπέτρου, Φωτιάς και Ζαμπαλάς με 11 και ο Τσαγκαράκης με δέκα.

