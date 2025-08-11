Αυτές είναι οι μέρες και οι ώρες της πρώτης αγωνιστικής της Super League

H Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, δημοσιεύοντας τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων.

Συγκεκριμένα, στις 23 Αυγούστου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο Καραϊσκάκη (20:00) κεκλεισμένων των θυρών και την ίδια μέρα και ώρα ο Άρης θα υποδεχθεί τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League

Παράλληλα, στις 24 Αυγούστου θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό στην OPAP ARENΑ και ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί κόντρα στην ΑΕΛ στην Τούμπα, επίσης κεκλεισμένων των θυρών.

Η πρεμιέρα του εγχώριου πρωταθλήματος θα «κλείσει» με το ματς του Λεβαδειακού εναντίον της Κηφισιάς την Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 19:30.