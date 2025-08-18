Το κάνει κι αυτό: Εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα του Γιόκιτς στην προθέρμανση του Σερβία – Γερμανία (vid)
Ο Νίκολα Γιόκιτς, γνωστός για την τεχνική του και όχι για τα καρφώματα, έκανε μία σπάνια εντυπωσιακή κίνηση στην προθέρμανση του φιλικού αγώνα.
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
- Πάνω από έξι στους δέκα παραμένει έως 4 ώρες στα επείγοντα – «Ενθαρρυντική εικόνα» για τον Μητσοτάκη
- Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας
- Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
O άσος των Ντένβερ Νάγκετς και ηγέτης της εθνικής Σερβίας, Νίκολα Γιόκιτς έκανε μία σπάνια και εντυπωσιακή κίνηση στην προθέρμανση του φιλικού αγώνα με τη Γερμανία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.
Ο Σέρβος σέντερ, γνωστός για την εξαιρετική του τεχνική και τις πάσες του, δεν είναι συνηθισμένος σε θεαματικά καρφώματα.
Ωστόσο, αυτή τη φορά, εντυπωσίασε τους θεατές με ένα ανάποδο κάρφωμα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, κλέβοντας την παράσταση.
Το βίντεο της φάσης του Γιόκιτς που έγινε viral στα social media:
Jokic is moving different 👀🔥
(h/t @nathan_v667 ) pic.twitter.com/Lx0NJJqQbC
— NBACentral (@TheDunkCentral) August 17, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιόκιτς είναι ο ηγέτης της Σερβίας στο Eurobasket, με την ομάδα του Πέσιτς να είναι το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση με ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ των τελευταίων ετών.
- Βλαχοδήμος: «Το κλίμα άλλαξε στην Εθνική, όλα τα παιδιά χαίρονται που έρχονται»
- Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
- Ρίχνει το βάρος στην απόκτηση χαφ η ΑΕΚ
- Παρά τον τραυματισμό του ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε χαρούμενο έναν μικρούλη φίλαθλο (vid)
- Το κάνει κι αυτό: Εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα του Γιόκιτς στην προθέρμανση του Σερβία – Γερμανία (vid)
- «Η Εσπανιόλ εξετάζει ξανά τον Αζεντίν Ουναΐ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις