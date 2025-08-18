Το κάνει κι αυτό: Εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα του Γιόκιτς στην προθέρμανση του Σερβία – Γερμανία (vid)

O άσος των Ντένβερ Νάγκετς και ηγέτης της εθνικής Σερβίας, Νίκολα Γιόκιτς έκανε μία σπάνια και εντυπωσιακή κίνηση στην προθέρμανση του φιλικού αγώνα με τη Γερμανία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Ο Σέρβος σέντερ, γνωστός για την εξαιρετική του τεχνική και τις πάσες του, δεν είναι συνηθισμένος σε θεαματικά καρφώματα.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, εντυπωσίασε τους θεατές με ένα ανάποδο κάρφωμα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, κλέβοντας την παράσταση.

Το βίντεο της φάσης του Γιόκιτς που έγινε viral στα social media:

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιόκιτς είναι ο ηγέτης της Σερβίας στο Eurobasket, με την ομάδα του Πέσιτς να είναι το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση με ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ των τελευταίων ετών.