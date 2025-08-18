Βεζένκοφ: «Όταν παίζεις στον Ολυμπιακό δεν έχεις άλλη επιλογή…»

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη και ένας από τους βασικούς πυλώνες του Ολυμπιακού.

Ο MVP του πρωταθλήματος βρέθηκε σε καμπ για μικρά παιδιά και μίλησε στο Sportal Βουλγαρίας για τη νέα σεζόν με τους Πειραιώτες, ενώ αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει γίνει στο πρόσωπό του λόγω της απουσίας του από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βεζένκοφ:

«Όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει, όλες οι ομάδες έχουν γίνει ακόμα πιο δυνατές, νομίζω κι εμείς. Όταν παίζεις σε έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να κυνηγάς όλους τους τίτλους.

Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κριτική. Όταν αποφασίζεις να γίνεις μπασκετμπολίστας, να κάνεις αυτό που αγαπάς, να πληρώνεσαι και να το κάνεις επάγγελμα κάποιος μπορεί να έρθει από ένα προφίλ, ακόμα και από ένα ψεύτικο προφίλ, και να πει κάτι, να κάνει σχόλια…

Οι παίκτες πρέπει να μην επηρεάζονται καθόλου, γιατί θα υπάρξουν τέτοια. Το μπάσκετ δημιουργείται με τέτοιο τρόπο που σχεδόν σε κάθε χώρα, ακόμα και στην Ελλάδα, την Τουρκία, τη Σερβία, αυτό υπάρχει. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κριτική, επειδή πρόκειται για μια νεαρή εθνική ομάδα, επειδή δεν προκριθήκαμε στο Eurobasket.

Δεν δίνω σημασία, επειδή στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμη πιο έντονα», παραδέχτηκε ο Σάσα Βεζένκοφ. «Από την άλλη πλευρά, δεν μου αρέσει να απαντώ σε ανθρώπους που δεν έχουν περάσει από γήπεδο και δεν ξέρουν τι πάει να πει προπόνηση, να τα δώσουν όλα. Τον Φεβρουάριο, ήρθα και έπαιξα 43 λεπτά, και ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα μπαίναμε στην πιο σημαντική φάση της σεζόν, οπότε δεν με νοιάζει καθόλου να απαντήσω σε κανέναν. Άλλωστε, φροντίζω την υγεία μου, γιατί αν δεν είμαι 100% έτοιμος, δεν μπορώ να βοηθήσω ούτε τον σύλλογό μου ούτε την εθνική ομάδα.

Αυτός ήταν ο τρίτος τραυματισμός μου στον ίδιο αστράγαλο μέσα σε ενάμιση χρόνο.

Όσοι γράφουν, ξέρετε, το πρωί γράφουν για πολιτική, το απόγευμα γράφουν για τένις, το βράδυ γράφουν για μπάσκετ και βόλεϊ, και μετά τις 12 μάλλον γράφουν και για μουσική. Έτσι καταλαβαίνουν τα πάντα. Αυτό είπα στα παιδιά – απλώς πρέπει να τους αγνοήσουν και να μην τους ενδιαφέρει καθόλου. Η κριτική είναι καλό πράγμα όταν προέρχεται από ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν και πρέπει να υπάρχει. Δεν λέω ότι τα παιδιά τα κάνουν όλα σωστά ή ότι δεν πρέπει να κάνουν αυτοκριτική.

Σε αυτές τις διοργανώσεις ο πιο σημαντικός αγώνας είναι ο προημιτελικός. Παίζεις στους ομίλους για να παίξεις τον προημιτελικό, οπότε θα δούμε. Οι Τούρκοι είναι καλοί, οι Γερμανοί και οι Έλληνες έχουν τις πιθανότητές τους, αλλά νομίζω ότι οι Σέρβοι είναι ένα βήμα μπροστά.

Αν είναι έτοιμη για τα προημιτελικά, έχει έναν πολύ καλό προπονητή και ο Γιάννης θα είναι 100% έτοιμος μέχρι τότε. Εξαρτάται από το ποιον θα παίξουν, αλλά έχουν τις πιθανότητές τους», κατέληξε ο φόργουορντ του Ολυμπιακού.