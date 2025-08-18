Κρήτη: Γέμισε λύματα παραλία στα Χανιά – Ποτάμι ο δρόμος, έντονη οσμή
Στο σημείο έσπευσε συνεργείο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων για να αποκαταστήσει τη ζημιά
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά, στην Κρήτη, καθώς λόγω βλάβης, τα λύματα ξεκίνησαν να χύνονται στο πεζοδρόμιο, ενώ τα νερά έφταναν μέχρι και την παραλία, δίπλα στις ξαπλώστρες.
Ο δρόμος μετατράπηκε… κυριολεκτικά σε ποτάμι με τους κατοίκους να δυσφορούν από την έντονη οσμή που υπήρχε στην περιοχή, σύμφωνα με το zapranews.gr.
Στο σημείο έσπευσε συνεργείο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) για να αποκαταστήσει τη ζημιά.
Δείτε στιγμιότυπα:
