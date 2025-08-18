Κρήτη: Ανήλικη μέθυσε σε γλέντι – Συνελήφθη ο πατέρας της που ήταν μαζί της
Η ανήλικη στην Κρήτη ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Μία ανήλικη κοπέλα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, στη Κρήτη σε κατάσταση μέθης.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν όταν η 14χρονη βρισκόταν μαζί με τον 42χρονο πατέρα της σε γλέντι ενός χωριού στην περιοχή του Λασιθίου.
Κάποια στιγμή η 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να νιώσει έντονη αδιαθεσία και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, έλαβε τις απαραίτητες καταθέσεις και προχώρησε στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα της.
Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν και την 29χρονη υπεύθυνη του πολιτιστικού συλλόγου που είχε διοργανώσει το γλέντι.
Η υγεία της 14χρονης δεν κινδυνεύει.
