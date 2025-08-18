Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δραπέτευσε ο 28χρονος κρατούμενος από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς εξετάζουν οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σενάριο να εκμεταλλεύτηκε τη σκάλα έκτακτη ανάγκης από το διαμορφωμένο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, να θεωρείται ως το επικρατέστερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ο βαρυποινίτης εκμεταλλεύτηκε ένα κενό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της φρουρούμενης νοσηλείας του και έτσι δραπέτευσε από την κτιριακή μονάδα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών στην Καστοριά

Ο κρατούμενος, Αλβανικής καταγωγής, κατάφερε να διαφύγει από τη σκάλα έκτακτης ανάγκης αφού πρώτα ζήτησε να βγει έξω για τσιγάρο σε ένα μικρό εξωτερικό χώρο που υπάρχει στο δωμάτιο.

Καταδικασμένος σε ποινή φυλάκισης 10 ετών

Ο 28χρονος είχε συλληφθεί στις 10 Αυγούστου. Είναι χαρακτηριστικό, ωστόσο, ότι την ημέρα της σύλληψής του προσπάθησε, και τότε, να διαφύγει με άλμα από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να υποστεί κάταγμα.

Οι αρχές του πέρασαν χειροπέδες, καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 10 ετών και μάλιστα την ίδια ημέρα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Έτσι, παρέμεινε φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για οκτώ ημέρες, όταν το μεσημέρι κατάφερε να διαφύγει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό (κεντρική φωτό:svouranews.gr) για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση.