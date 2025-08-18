newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 19:55
Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής
Καστοριά: To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο
Ελλάδα 18 Αυγούστου 2025 | 20:48

Καστοριά: To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στην Καστοριά μετά την απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δραπέτευσε ο 28χρονος κρατούμενος από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς εξετάζουν οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σενάριο να εκμεταλλεύτηκε τη σκάλα έκτακτη ανάγκης από το διαμορφωμένο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, να θεωρείται ως το επικρατέστερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ο βαρυποινίτης εκμεταλλεύτηκε ένα κενό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της φρουρούμενης νοσηλείας του και έτσι δραπέτευσε από την κτιριακή μονάδα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών στην Καστοριά

Ο κρατούμενος, Αλβανικής καταγωγής, κατάφερε να διαφύγει από τη σκάλα έκτακτης ανάγκης αφού πρώτα ζήτησε να βγει έξω για τσιγάρο σε ένα μικρό εξωτερικό χώρο που υπάρχει στο δωμάτιο.

Καταδικασμένος σε ποινή φυλάκισης 10 ετών

Ο 28χρονος είχε συλληφθεί στις 10 Αυγούστου. Είναι χαρακτηριστικό, ωστόσο, ότι την ημέρα της σύλληψής του προσπάθησε, και τότε, να διαφύγει με άλμα από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να υποστεί κάταγμα.

Οι αρχές του πέρασαν χειροπέδες, καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 10 ετών και μάλιστα την ίδια ημέρα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Έτσι, παρέμεινε φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για οκτώ ημέρες, όταν το μεσημέρι κατάφερε να διαφύγει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό (κεντρική φωτό:svouranews.gr) για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση.

Κόσμος
Τραμπ – Ζελένσκι: «Θέλουμε μια βιώσιμη και μακρόπνοη ειρήνη»

Τραμπ – Ζελένσκι: «Θέλουμε μια βιώσιμη και μακρόπνοη ειρήνη»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Φωτιά: Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους – Η αντίδραση του δήμου Πατρέων
Διαμαρτυρία πυρόπληκτων 18.08.25

Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους - Η αντίδραση του δήμου Πατρέων

Τα μέτρα για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δήμου Πατρέων που καταγγέλλει «απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 18.08.25

Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Από γάμο στον Έβρο επέστρεφαν τα θύματα του δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό στην Ξάνθη - Σώθηκαν δύο μικρά παιδιά από το ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
ΕΣΥ: Πανηγυρίζοντας την… εξουθένωση των γιατρών – Μια απάντηση στον Αδ. Γεωργιάδη
Από τα Χανιά 18.08.25

Πανηγυρίζοντας την… εξουθένωση των γιατρών του ΕΣΥ - Μια απάντηση από τα Χανιά στον Αδ. Γεωργιάδη

Ικανοποιημένος δηλώνει ο υπουργός Υγείας για τις εφημερίες στο νοσοκομείο Χανίων ανήμερα του δεκαπενταύγουστου μετά το μήνυμα που έλαβε από τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η «σκληρή» όμως πραγματικότητα για το ΕΣΥ και την κατάσταση που επικρατεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας δεν αφήνει περιθώρια… πανηγυρισμών.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού
Άνοιξε ο δρόμος 18.08.25

Τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Ίσως χρειαστεί διακομιδή τους στην Αλεξανδρούπολη. Οι επιβάτες των δύο ΙΧ οχημάτων επέστρεφαν στην Ήπειρο από γάμο όταν έγινε το δυστύχημα.

Σύνταξη
Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
Αδιάλλακτη στάση 18.08.25

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τους στόχους του στη Γάζα δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»
«Καμουφλάζ αποτυχίας» 18.08.25

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ανάρτησή του σχετικά με το ΕΣΥ. Καλεί τον Κ.Μητσοτάκη να σταματήσει τις «θριαμβολογίες» και να δείξει «πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση» του συστήματος.

Σύνταξη
«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια
Ωραία Ζωή 18.08.25

«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια

Πώς ζει η Ζωή Λάσκαρη μετά τον θάνατό της; Η απάντηση κρύβεται στα ίδια της τα λόγια: στις αλήθειες, τα πάθη και τις σκέψεις που μοιράστηκε με το κοινό και τους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας την πραγματική γυναίκα πίσω από τον μύθο της σταρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Ουάσιγκτον 18.08.25

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη
On Field 18.08.25

Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη

Η Άρσεναλ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, καθώς η ομάδα του Λονδίνου έχει βρει μυθικούς τρόπους για να σκοράρει μετά από εκτελέσεις κόρνερ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League

Το ραντεβού του Λανουά και της ΚΕΔ είναι για την Πέμπτη (21/8), ενώ και σε άλλη ημερομηνία θα γίνει ξεχωριστό μάθημα μόνο στον Ολυμπιακό και μετά στους άλλους Ευρωπαίους (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ)

Βάιος Μπαλάφας
Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους
1848 18.08.25

Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους

Ενώ δύο από τους τέσσερις κληρονόμους του Τζουζέπε Βέρντι αποδέχτηκαν την προσφορά του κράτους, η Μαρία Μερσέντες και ο Αντζιόλο Καράρα Βέρντι την απέρριψαν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)

Με γκολ του Αγκίρε στο 90+7′ ο Παναιτωλικός πέρασε με 2-1 από την έδρα της Νίκης Βόλου και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου. Πρόκριση με το ίδιο σκορ και για τον Λεβαδειακό στην έδρα του Μακεδονικού.

Σύνταξη
Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
Μπάσκετ 18.08.25

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο
Ελλάδα για πάντα 18.08.25

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Το supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και ο σύντροφός της, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ, συνεχίζουν να ψηφίζουν Κυκλάδες για ακόμη ένα καλοκαίρι της ζωής τους

Σύνταξη
Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
On Field 18.08.25

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
Slang 18.08.25

Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν

Όπως όλα δείχνουν, οι παλαιότερες γενιές και όσοι απεχθάνονται το TikTok -παρόλο που αγαπούν τα reels του Instagram-, θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi και το delulu.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
