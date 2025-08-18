Κρατούμενος δραπέτευσε από το νοσοκομείο Καστοριάς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία στην Καστοριά μετά την απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για βαρυποινίτη ο οποίος κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.