Κρατούμενος δραπέτευσε από το νοσοκομείο Καστοριάς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Καστοριά: Κρατούμενος δραπέτευσε από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν – Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών στην Καστοριά
Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία στην Καστοριά μετά την απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για βαρυποινίτη ο οποίος κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.
Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.
