Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0: «Γκέλα» ολκής με το… καλημέρα για τους Λονδρέζους

Η Τσέλσι ξεκίνησε με το… αριστερό τη φετινή Premier League, μην καταφέρνοντας να πετύχει γκολ στην έδρα της κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (0-0)

Η Τσέλσι «κόλλησε» στο μηδέν με την Κρίσταλ Πάλας στο Στάμφορντ Μπριτζ (0-0) για την 1η αγωνιστική της Premier League κι έτσι ξεκίνησε με το… αριστερό το νέο πρωτάθλημα.

Στην πρώτη καλή φάση στο ματς η Κρίσταλ Πάλας άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό. Ο Έζε εκτέλεσε με απευθείας φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο Γκεί πλησίασε το τείχος κάτι που ήταν αντικανονικό κι έτσι το γκολ δεν μέτρησε.

Μετά το 70’ η Πάλας ήταν καλύτερη στην αναμέτρηση και φαινόταν πιο επικίνδυνη στα αντίπαλα καρέ. Στο 77’ το σουτ του Ματετά το καθάρισε εύκολα ο Σάντσεθ όπως και λίγο αργότερα στο 81’ την προσπάθεια του Έζε. Τίποτα δεν άλλαξε και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Τζέιμς (79’ Γκουστό), Ατσεαμπόνγκ, Τσαλομπά, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Έντσο (79’ Σάντος), Νέτο, Πάλμερ, Γκίτενς (54’ Εστεβάο), Ζοάο Πέδρο (73’ Ντελάπ)

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκουεχί, Μουνιόζ, Μίτσελ, Γουόρτον, Χιουζ (70’ Λέρμα), Έζε (84’ Ντεβένι), Σαρ, Ματετά

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Premier League:

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2 (37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+4′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1 (55′ πεν. Ο’ Ράιλι – 90’+6′ Μουνίθ)

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0 (61′ Μαγιέντα, 73′ Μπάλαρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0 (10′, 60′ Ριτσάρλισον, 66′ Τζόνσον)

Γουλβς – Σίτι 0-4 (34′, 61′ Χάαλαντ, 37′ Ράιντερς, 80′ Τσερκί)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ 3-1 (5′, 45+2′ Γουντ, 42′ Εντόι – 78′ πεν. Τιάγκο)

17/08 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

17/08 22:00 Λιντς – Έβερτον