Σπουδαία κίνηση από τους παίκτες και την διοίκηση της Τσέλσι

Ο άδικος χαμός του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, στις αρχές του περασμένου Ιούλη (και πιο συγκεκριμένα στις 3 του περασμένου μήνα), συγκλόνισε τον κόσμο καθώς δύο νέοι άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βυθίστηκε στην θλίψη στο άκουσμα της απώλειας του διεθνούς άσου της Λίβερπουλ και του αδερφού του, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως τα δύο αδέρφια έχασαν την ζωή τους και τα μηνύματα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων ήταν συγκλονιστικά. Το ποδόσφαιρο «πάγωσε» στο άκουσμα της τραγικής είδησης, καθώς κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει τα θλιβερά μαντάτα.

Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί και μια σημαντική πρωτοβουλία που πήραν οι παίκτες και η διοίκηση της Τσέλσι, καθώς όπως έγινε γνωστό σήμερα, μέρος των χρημάτων που κέρδισαν οι παίκτες της αγγλικής ομάδας από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, θα διατεθεί στην οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα.

Chelsea’s players have decided to donate some of the Club World Cup prize money to the family of Diogo Jota 👏👏https://t.co/3Y3pc5soxh pic.twitter.com/6HP9FHxKxr — Mirror Football (@MirrorFootball) August 14, 2025

Ο Ζότα είχε τρία παιδιά με την σύζυγό του και κανείς δεν ξεχνά ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί λίγο μόλις καιρό πριν το τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Πορτογάλο επιθετικό.

Τα έσοδα της Τσέλσι από την κατάκτηση του παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων ήταν περίπου 84 εκατ. λίρες ενώ τα χρήματα που πήγαν στους λογαριασμούς των ποδοσφαιριστών ήταν περίπου 11,5 εκατ. λίρες.

Αυτά τα 11,5 εκατ. λίρες θα μοιραστούν εξίσου στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Λονδίνου κι αυτό σημαίνει ότι κάθε παίκτης της Τσέλσι θα πάρει 368.000 λίρες.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Λονδίνου συνεννοήθηκαν με την διοίκηση του συλλόγου και αποφάσισαν να δώσουν ένα μέρος των χρημάτων στην οικογένεια του Ζότα, τιμώντας την μνήμη του Πορτογάλου άσου της Λίβερπουλ και του αδερφού του.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια σπουδαία κίνηση από πλευράς παικτών και διοίκησης της ομάδας του Λονδίνου.