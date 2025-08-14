sports betsson
13.08.2025 | 18:15
Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
Σπουδαία κίνηση από τους παίκτες και την διοίκηση της Τσέλσι
On Field 14 Αυγούστου 2025 | 18:00

Σπουδαία κίνηση από τους παίκτες και την διοίκηση της Τσέλσι

Οι «μπλε» θα δώσουν στην οικογένεια του αδικοχαμένου, Ντιόγκο Ζότα, μέρος των χρημάτων που κέρδισαν από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Ο άδικος χαμός του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, στις αρχές του περασμένου Ιούλη (και πιο συγκεκριμένα στις 3 του περασμένου μήνα), συγκλόνισε τον κόσμο καθώς δύο νέοι άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βυθίστηκε στην θλίψη στο άκουσμα της απώλειας του διεθνούς άσου της Λίβερπουλ και του αδερφού του, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως τα δύο αδέρφια έχασαν την ζωή τους και τα μηνύματα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων ήταν συγκλονιστικά. Το ποδόσφαιρο «πάγωσε» στο άκουσμα της τραγικής είδησης, καθώς κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει τα θλιβερά μαντάτα.

Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί και μια σημαντική πρωτοβουλία που πήραν οι παίκτες και η διοίκηση της Τσέλσι, καθώς όπως έγινε γνωστό σήμερα, μέρος των χρημάτων που κέρδισαν οι παίκτες της αγγλικής ομάδας από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, θα διατεθεί στην οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα.

Ο Ζότα είχε τρία παιδιά με την σύζυγό του και κανείς δεν ξεχνά ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί λίγο μόλις καιρό πριν το τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Πορτογάλο επιθετικό.

Τα έσοδα της Τσέλσι από την κατάκτηση του παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων ήταν περίπου 84 εκατ. λίρες ενώ τα χρήματα που πήγαν στους λογαριασμούς των ποδοσφαιριστών ήταν περίπου 11,5 εκατ. λίρες.

Αυτά τα 11,5 εκατ. λίρες θα μοιραστούν εξίσου στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Λονδίνου κι αυτό σημαίνει ότι κάθε παίκτης της Τσέλσι θα πάρει 368.000 λίρες.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Λονδίνου συνεννοήθηκαν με την διοίκηση του συλλόγου και αποφάσισαν να δώσουν ένα μέρος των χρημάτων στην οικογένεια του Ζότα, τιμώντας την μνήμη του Πορτογάλου άσου της Λίβερπουλ και του αδερφού του.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια σπουδαία κίνηση από πλευράς παικτών και διοίκησης της ομάδας του Λονδίνου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14.08.25

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25

Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»
Στην Κάγια Κάλας 14.08.25

Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»

Η ευρωομάδα του ΚΚΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη θηριωδία του 21ου αιώνα στη Γάζα, που «διεξάγεται βάσει σχεδίου, με την δίψα και την πείνα ως εργαλείο εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού»

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί κάηκε η Πάτρα;
Ελλάδα 14.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;

Ο Χάρης Κοντοές από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς εξηγούν στο in πως έφτασαν οι πυρκαγιές μέσα στις πόλεις, όπως συνέβη στην Πάτρα και στη Φιλιππιάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους
Μπάσκετ 14.08.25

Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι ο Λεκαβίτσιους «ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε κόπηκε»

Σύνταξη
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ελλάδα 14.08.25

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
«Αφήστε τα ψέματα» 14.08.25

Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;

«Να αφήσουν ο Κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις κατηγορίες εναντίον όλων των άλλων, με τις οποίες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για να μην αναλάβουν οι ίδιοι τις τεράστιες ευθύνες τους», λέει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
Ιδού το ερώτημα 14.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη
Πυρκαγιές 14.08.25

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη

«Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση του για πλήρως θωρακισμένη χώρα στην αντιπυρική περίοδο;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Έρικ Λαμέλα, μετά τη λύση του συμβολαίου με την ΑΕΚ, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, και αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Σύνταξη
