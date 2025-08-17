Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Η είδηση ήταν ουσιαστικά γνωστή πριν τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ, με τον Μαξίμοβιτς να κάνει το τελευταίο του παιχνίδι με τα πράσινα στην Κρακοβία.
Ο Σέρβος χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα την πώλησή του, η οποία θα αποφέρει 5 εκατ. ευρώ στα ταμεία του συλλόγου.
Στη σχετική ανακοίνωση, οι «πράσινοι» αναφέρουν:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Νεμάνια σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».
