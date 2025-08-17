sports betsson
17.08.2025 | 21:09
Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα
Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης
Ποδόσφαιρο 17 Αυγούστου 2025 | 21:10

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης

Ο Άρης πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης,στο τελευταίο φιλικό των δύο ομάδων πριν την έναρξη της Stoiximan Super League. Καλύτερη στη διάρκεια του ματς η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Spotlight

Μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Αράζ, ο Άρης έβγαλε αντίδραση και πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, δείχνοντας θετικά στοιχεία ενόψει της πρεμιέρας της Stoiximan Super League. Κυρίαρχοι στην διάρκεια του ματς οι γηπεδούχοι, κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ των Μισεουί και Μόντσου. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο πρώτο 45λεπτο με το γκολ του Μουνιόθ.

Ο Άρης τις ευκαιρίες, ο Αστέρας το προβάδισμα

Ο Άρης ήταν κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο, καθώς στο 4ο λεπτό έγινε η πρώτη τελική στο ματς με τον Μορουτσάν, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ. Στο 9ο λεπτό σε μια φάση διαρκείας στα καρέ του Αστέρα με την κεφαλιά του Φαμπιάνο δεν απείλησε ιδιαίτερα.

Η πρώτη μεγάλη ευακιρία ήρθε στο 17΄, όπου η μπάλα στρώθηκε στον Φαμπιάνο στο πρώτο δοκάρι που έπιασε ένα δυνατό σουτ, αλλά ο Τσιντώντας παραχώρησε κόρνερ με εκπληκτική επέμβαση. Δέκα λεπτά αργότερα, ο γκολκίπερ του Αστέρα έσωσε άλλη μια φορά τους Αρκάδες σε τετ α τετ του Μόντσου. Κόντρα στη ροή του ματς οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ στην πρώτη τους τελική. Στο 40′, ο Καλτσάς έστρωσε ωραία με το σώμα στον Μόμο Μουνιόθ, αυτός έπιασε ένα ωραίο σουτ και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Αθανασιάδη για το 0-1.

Οι αλλαγές του Ουζουνίδη έφεραν την ανατροπή

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης διατήρησε την κατοχή της μπάλας αλλά στο 49΄ ο Αστέρας χτύπησε άλλη μια φορά στην αντεπίθεση, με την μπάλα να φτάνει στον Μακέντα, έκανε από τα αριστερά το γύρισμα στη μικρή περιοχή και ο Μπαρτόλο έστειλε την μπάλα άουτ σε κενή εστία.

Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη συνέχισε να πιέζει και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 65ο λεπτό. Ο Ντιαντί έδωσε στον Μισεουί, αυτός έκανε το σουτ εκτός περιοχής και με όμορφο πλασέ νίκησε τον Τσιντώντα για το 1-1. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα και κατάφεραν να γυρίσουν το ματς στο 84΄. Ο Μισεουί έκανε τη συρτή σέντρα και ο Μόντσου με ωραίο τελείωμα εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-1.

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Αθανασιάδης (60′ Μάικιτς), Τεχέρο (89′ Νινγκ), Φαμπιάνο (79′ Σούντμπεργκ), Άλβαρο (89′ Μπράμπετς), Μεντίλ (79′ Φρίντεκ), Μόντσου, Ράτσιτς (60′ Φαντιγκά), Γένσεν (89′ Ντουντού), Μορουτσάν (60′ Γιαννιώτας), Πέρεθ (60′ Μισεουί), Ντιαντί (79′ Παναγίδης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας (79′ Κακαδιάρης), Καστάνιο (46′ Τριανταφυλλόπουλος), Σίπτσιτς, Άλχο (79′ Κιντέρα), Σιλά (65′ Πομόνης), Καλλαντζής (46′ Μπαρτόλο, 85′ Φρόκου), Μουνιόθ (46′ Γιαμπλόνσκι), Γκονζάλες (85′ Κανελλόπουλος), Εμμανουηλίδης (66′ Κετού), Καλτσάς (79′ Χαραλάμπογλου), Μακέντα (79′ Τζοακίνι).

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Επικαιρότητα
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!
Μπάσκετ 17.08.25

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σούσουρο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα «τρελό» σενάριο ανταλλαγής πέντε ομάδων, το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα βρει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ ο Βαγγέλης Μαρινάκης περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ στα αποδυτήρια και τους χαιρέτησε έναν προς έναν.

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπιλμπάο – Σεβίλλη, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

LIVE: Άρης – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Άρης – Αστέρας

LIVE: Άρης – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Άρης – Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.08.25

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κλοπές οχημάτων στη χώρα, παίρνουν διαστάσεις μάστιγας - Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του MEGA, τέσσερις νεαροί άνοιξαν φορτηγό, το έβαλαν μπροστά και έγιναν καπνός σε μόλις επτά λεπτά.

Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή
Ελλάδα 17.08.25

Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή

Στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε στη Δροσιά είχε εντοπιστεί το δακτυλικό αποτύπωμα σεσημασμένου άνδρα και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα – Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο
Αντίο 17.08.25

Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα - Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο

Τη θλιβερή είδηση για την γνωστή ηθοποιό και σκηνοθέτιδα, Ελένη Καρπέτα, η οποία ίδρυσε το θέατρο Στοά, έκανε γνωστή ο συνάδελφος της, Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσα από τα social media.

Ουκρανία: Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Μονόδρομος; 17.08.25

Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Η λύση παραμένει ανύπαρκτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει και άλλα κεφάλαια. Αλλά «λευκός καπνός» βγήκε από την Αλάσκα - από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

