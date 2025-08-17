Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης

Μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Αράζ, ο Άρης έβγαλε αντίδραση και πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, δείχνοντας θετικά στοιχεία ενόψει της πρεμιέρας της Stoiximan Super League. Κυρίαρχοι στην διάρκεια του ματς οι γηπεδούχοι, κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ των Μισεουί και Μόντσου. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο πρώτο 45λεπτο με το γκολ του Μουνιόθ.

Ο Άρης τις ευκαιρίες, ο Αστέρας το προβάδισμα

Ο Άρης ήταν κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο, καθώς στο 4ο λεπτό έγινε η πρώτη τελική στο ματς με τον Μορουτσάν, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ. Στο 9ο λεπτό σε μια φάση διαρκείας στα καρέ του Αστέρα με την κεφαλιά του Φαμπιάνο δεν απείλησε ιδιαίτερα.

Η πρώτη μεγάλη ευακιρία ήρθε στο 17΄, όπου η μπάλα στρώθηκε στον Φαμπιάνο στο πρώτο δοκάρι που έπιασε ένα δυνατό σουτ, αλλά ο Τσιντώντας παραχώρησε κόρνερ με εκπληκτική επέμβαση. Δέκα λεπτά αργότερα, ο γκολκίπερ του Αστέρα έσωσε άλλη μια φορά τους Αρκάδες σε τετ α τετ του Μόντσου. Κόντρα στη ροή του ματς οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ στην πρώτη τους τελική. Στο 40′, ο Καλτσάς έστρωσε ωραία με το σώμα στον Μόμο Μουνιόθ, αυτός έπιασε ένα ωραίο σουτ και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Αθανασιάδη για το 0-1.

Οι αλλαγές του Ουζουνίδη έφεραν την ανατροπή

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης διατήρησε την κατοχή της μπάλας αλλά στο 49΄ ο Αστέρας χτύπησε άλλη μια φορά στην αντεπίθεση, με την μπάλα να φτάνει στον Μακέντα, έκανε από τα αριστερά το γύρισμα στη μικρή περιοχή και ο Μπαρτόλο έστειλε την μπάλα άουτ σε κενή εστία.

Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη συνέχισε να πιέζει και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 65ο λεπτό. Ο Ντιαντί έδωσε στον Μισεουί, αυτός έκανε το σουτ εκτός περιοχής και με όμορφο πλασέ νίκησε τον Τσιντώντα για το 1-1. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα και κατάφεραν να γυρίσουν το ματς στο 84΄. Ο Μισεουί έκανε τη συρτή σέντρα και ο Μόντσου με ωραίο τελείωμα εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-1.

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Αθανασιάδης (60′ Μάικιτς), Τεχέρο (89′ Νινγκ), Φαμπιάνο (79′ Σούντμπεργκ), Άλβαρο (89′ Μπράμπετς), Μεντίλ (79′ Φρίντεκ), Μόντσου, Ράτσιτς (60′ Φαντιγκά), Γένσεν (89′ Ντουντού), Μορουτσάν (60′ Γιαννιώτας), Πέρεθ (60′ Μισεουί), Ντιαντί (79′ Παναγίδης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας (79′ Κακαδιάρης), Καστάνιο (46′ Τριανταφυλλόπουλος), Σίπτσιτς, Άλχο (79′ Κιντέρα), Σιλά (65′ Πομόνης), Καλλαντζής (46′ Μπαρτόλο, 85′ Φρόκου), Μουνιόθ (46′ Γιαμπλόνσκι), Γκονζάλες (85′ Κανελλόπουλος), Εμμανουηλίδης (66′ Κετού), Καλτσάς (79′ Χαραλάμπογλου), Μακέντα (79′ Τζοακίνι).