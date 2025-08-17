This is Soho: Η εμβληματική συνοικία του Λονδίνου που πάντα ξεπερνούσε τα όριά της

Από τις θρυλικές συνοικίες μιας μεγάλης ευρωπαϊκης πρωτεύουσας. Η περιοχή, εκείνη, που πάντα ήξερε να συνδυάζει τη διασκέδαση και τον πολιτισμό, τη μόδα και τον ερωτισμό. Το Σόχο ήταν και είναι στο μυαλό όλων όσων αποφασίζουν να επισκεφθούν το Λονδίνο – έστω και για μια σύντομη βόλτα.

Μια γειτονιά, που έχει φιλοξενήσει καλλιτέχνες και πολιτιστικά κινήματα, πρωτοπόρους της γαστρονομίας και της μόδας, οίκους ανοχής και περιθωριακά κλαμπ, ψαγμένα βιβλιοπωλεία και μη εμπορικά θέατρα. Και όπως όλες αυτές οι ιδιαίτερες γειτονιές της Ευρώπης, έτσι και το Σόχο, βλέπει την ταυτότητά του να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι αυξανόμενες τιμές ενοικίων, το κλείσιμο ιστορικών μαγαζιών και η εμπορευματοποίηση, βάζουν σε κίνδυνο τη φήμη του Σόχο και απειλούν το μποέμικο DNA του.

Και το ντοκιμαντέρ This is Soho, με τη φωνή του Στίβεν Φράι, έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας παρουσιάσει όλα εκείνα τα στοιχεία, που έκαναν το Σόχο να διαφέρει με τις υπόλοιπες συνοικίες του Λονδίνου.

Η παραγωγή των DARE Pictures και Bad Tattoo, «συνδυάζει την αυθεντική αφήγηση, με την μοναδική πρόσβαση, πίσω από τις πόρτες των πιο διάσημων επιχειρήσεων του Σόχο και των κατοίκων που το αποκαλούν ‘σπίτι τους’».

Το «This is Soho», φιλοδοξεί να καταγράψει την καρδιά της περιοχής, μιλώντας με drag queens, ιδιοκτήτες παμπ και γνωστά πρόσωπα του Σόχο.

«Το Σόχο πάντα ξεπερνούσε τα όριά του — αυτή η μικρή περιοχή έχει διαμορφώσει σημαντικά την κουλτούρα του κόσμου», ανέφερε ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Αχμέντ Πίρμπουξ.

«Περνώντας χρόνο με τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν εδώ, επιδιώξαμε να φτιάξουμε ένα αυθεντικό, πολυεπίπεδο σύγχρονο πορτρέτο της πιο εμβληματικής περιοχής του Λονδίνου – ένα προφίλ που να αποτίει φόρο τιμής στον λαμπερό μύθο του και ταυτόχρονα να τον ξεπερνά», συμπλήρωσε.