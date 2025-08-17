Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες Σάββατο στην παραλιακή λεωφόρο Ρεθύμνου, όταν μηχανή που οδηγούσε άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε σε εργαζόμενο της υπηρεσίας καθαριότητας εν ώρα εργασίας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Ο υπάλληλος καθαριότητας υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι, μώλωπες στην πλάτη και χτύπημα στο κεφάλι

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τους γιατρούς, υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι, μώλωπες στην πλάτη και χτύπημα στο κεφάλι. Η κατάστασή του, αν και σοβαρή, δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τουυπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι, μώλωπες στην πλάτη και χτύπημα στο κεφάλι.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης εκφράζει τη στήριξή του προς τον τραυματία και την οικογένειά του, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Παράλληλα, καταδικάζει «τέτοιες επικίνδυνες και ανεύθυνες συμπεριφορές» που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υπενθυμίζει ότι ειδικά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, κατά την οποία η κατανάλωση αλκοόλ είναι αυξημένη, η οδήγηση υπό μέθη αποτελεί θανάσιμη απειλή.

Ζητούν «σεβασμό»

Οπως τονίζεται, «η απερισκεψία ενός οδηγού μπορεί να καταστρέψει ζωές ανθρώπων που εργάζονται για την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης».

Τέλος, οι εργαζόμενοι καλούν τόσο τους δημότες όσο και τους επισκέπτες του Ρεθύμνου να δείχνουν σεβασμό και υπευθυνότητα στην οδήγηση, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογα περιστατικά.