Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Ρέθυμνο: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με τη μηχανή του σε εργαζόμενο καθαριότητας
Ελλάδα 17 Αυγούστου 2025 | 02:15

Ρέθυμνο: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με τη μηχανή του σε εργαζόμενο καθαριότητας

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εργαζόμενος της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Ρεθύμνης όταν χτυπήθηκε εν ώρα εργασίας από μηχανή, ο οδηγός της οποίας ήταν μεθυσμένος.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες Σάββατο στην παραλιακή λεωφόρο Ρεθύμνου, όταν μηχανή που οδηγούσε άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε σε εργαζόμενο της υπηρεσίας καθαριότητας εν ώρα εργασίας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Ο υπάλληλος καθαριότητας υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι, μώλωπες στην πλάτη και χτύπημα στο κεφάλι

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τους γιατρούς, υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι, μώλωπες στην πλάτη και χτύπημα στο κεφάλι. Η κατάστασή του, αν και σοβαρή, δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τουυπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι, μώλωπες στην πλάτη και χτύπημα στο κεφάλι.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης εκφράζει τη στήριξή του προς τον τραυματία και την οικογένειά του, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Παράλληλα, καταδικάζει «τέτοιες επικίνδυνες και ανεύθυνες συμπεριφορές» που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υπενθυμίζει ότι ειδικά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, κατά την οποία η κατανάλωση αλκοόλ είναι αυξημένη, η οδήγηση υπό μέθη αποτελεί θανάσιμη απειλή.

Ζητούν «σεβασμό»

Οπως τονίζεται, «η απερισκεψία ενός οδηγού μπορεί να καταστρέψει ζωές ανθρώπων που εργάζονται για την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης».

Τέλος, οι εργαζόμενοι καλούν τόσο τους δημότες όσο και τους επισκέπτες του Ρεθύμνου να δείχνουν σεβασμό και υπευθυνότητα στην οδήγηση, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογα περιστατικά.

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες
Βίντεο ντοκουμέντο 17.08.25

Το χρονικό του τρόμου στον αέρα – Τι συνέβη με τη φωτιά στην πτήση από Κέρκυρα με 273 επιβάτες

Η πτήση της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μπρίντεζι της Ιταλίας λόγω φωτιάς σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους

Σύνταξη
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
