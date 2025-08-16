Ποδοσφαιρικός αγώνας στην Ουκρανία διεκόπη λόγω αεροπορικής επιδρομής

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Ουκρανία και διεξάγεται μετ’ εμποδίων λόγω του πολέμου με την Ρωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αγώνας (16/8) της τρίτης αγωνιστικής του τρίτου γύρου της Πρέμιερ Λιγκ Ουκρανίας Κολός Κοβάλιβκα-Καρπάτι Λβιβ, που διεξήχθη στην Κοβάλιβκα στην περιοχή του Κιέβου και διακόπηκε στο 34ο λεπτό.

Ο λόγος είναι επειδή σήμανε συναγερμός λόγω αεροπορικής επιδρομής στην περιοχή του Κιέβου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και οδηγεί τις ομάδες στο καταφύγιο.

Τη στιγμή της διακοπής, το σκορ ήταν 1-0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας, με γκολ του Γιούρι Κλίμτσουκ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τον Αύγουστο του 2022, όταν επανακκίνησε το ουκρανικό πρωτάθλημα, ισχύει αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι αγώνες πρέπει να διακόπτονται αμέσως εάν σημάνει συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στην περιοχή όπου διεξάγεται ο αγώνας.

Στην περίπτωση αυτή ο αγώνα συνεχίζεται μόλις σημάνει λήξη του συναγερμού. Αυτό έγινε και στο ματς Κολός Κοβάλιβκα-Καρπάτι Λβιβ. Ο αγώνα συνεχίστηκε και η φιλοξενούμενη ομάδα ισοφάρισε (1-1) με γκολ του Κρασνοπίρ στο 67’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 15/8 διακόπηκε και ο αγώνας μεταξύ Ρουκχ-Ομπολόν (1-2).