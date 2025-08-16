sports betsson
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
16.08.2025 | 13:43
Φωτιά στα Καλάβρυτα, ήχησε το 112 - Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Μαλαπάσι Πύργου
Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
Europa League 16 Αυγούστου 2025 | 15:10

Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε στην πολωνική ομοσπονδία για τις επεμβάσεις του στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας.

Σύνταξη
O Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία πρόκριση στην Κρακοβία επί της Σαχτάρ με πρωταγωνιστή τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Europa League όπου θα παίξει με τη Σάμσουνσπορ.

Mε αφορμή τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στο γήπεδο της Βίσλα, ο τερματοφύλακας των «πράσινων» και ο Κάρολ Σφιντέρσκι μίλησαν σε vlog της πολωνικής ομοσπονδίας, με τον Ντραγκόφσκι να αναφέρεται στο πώς έπιασε τα πέναλτι και να βγάζει το καπέλο στους προπονητές του.

Οι δηλώσεις του Ντραγκόφσκι

«Ήμουν κάπως πεπεισμένος ότι θα κερδίσουμε στα πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί. Ένιωθα καλά, ήμουν προετοιμασμένος. Ήξερα ότι τα παιδιά θα κάνουν αυτό που πρέπει. ΟΚ, στην τελευταία εκτέλεση η καρδιά μου πήγε να σπάσει όταν είδα την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ποτέ δεν έχασα την πίστη», ανέφερε ο Ντραγκόφσκι και εκεί υπήρξε παρέμβαση από τον Σφιντέρσκι που είπε χαμογελώντας: «Μην είσαι τόσο μετριόφρων, γέλα λίγο».

Στη συνέχεια ο Ντραγκόφσκι έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων: «Χάσαμε ένα πέναλτι, ναι. Αλλά ήμασταν προετοιμασμένοι. Οι προπονητές τερματοφυλάκων, ο Γιώργος Μουντάκης και ο Λουίς Εστέβες, έκαναν όλη τη δουλειά. Εγώ απλά πήγα εκεί που μου είπαν. Πριν το ματς τους είπα “εσείς βλέπετε, εσείς αποφασίζετε, εγώ πάω όπου μου πείτε” και πέτυχαν σχεδόν όλα. Οκ, δεν θα αποκαλύψω ακριβώς το σινιάλο, αλλά είδα τον κόουτς στον πάγκο να μου το δείχνει. Και λειτούργησε».

Αθλητική Ροή
Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά

Οι Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Μπράμπετς διεκδικούν τη θέση του παρτενέρ του Φαμπιάνο, ενώ υπάρχουν και άλλα ανοικτά μέτωπα στην ενδεκάδα, ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
Europa League 15.08.25

Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Europa League 15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Europa League 15.08.25

Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Άπαντες στον Παναθηναϊκό πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία, με τον Ρουί Βιτόρια να γίνεται ένα με τους παίκτες και τους οπαδούς των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες
Κρίσιμη παρέμβαση 16.08.25

Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες

Δίχρονο κοριτσάκι σώθηκε από δύο ναυαγοσώστριες στην παραλία «Δελφίνι» στην Αλεξανδρούπολη. Το εντόπισαν να επιπλέει αναίσθητο στο νερό και το επανέφεραν κάνοντας ΚΑΡΠΑ.

Σύνταξη
Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά

Οι Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Μπράμπετς διεκδικούν τη θέση του παρτενέρ του Φαμπιάνο, ενώ υπάρχουν και άλλα ανοικτά μέτωπα στην ενδεκάδα, ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»
Ανάρτηση Μηταράκη 16.08.25

Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τις ανεπάρκειες στη διαχείριση των πυρκαγιών προχωρά σε άγαρμπες επικοινωνιακές κινήσεις - Η βιντεοκλήση Μητσοτάκη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων

Σύνταξη
Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής
Επτά περιπτώσεις 16.08.25

Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Έχουν εξιχνιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ. επτά περιπτώσεις απάτης από τη συμμορία που παρίστανε τους λογιστές, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»
Με αφορμή έρευνα 16.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»

«Ο Σκέρτσος ομολόγησε ότι η φετινή χρόνια είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς - Για «πολιτική λαθροχειρία» κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Επικρατείας

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ προσέφεραν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο ανάλογες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ
Τι προβλέπουν 16.08.25

Οι ΗΠΑ προσέφεραν εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία χωρίς ένταξη στη Συμμαχία

Η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ αλλά θα έχει τις ανάλογες εγγυήσεις ασφαλείας που περιγράφει το Άρθρο 5 της Συμμαχίας σε περίπτωση επίθεσης - Τι υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ζελένσκι

Σύνταξη
Φαραντούρης: Εργαλείο, όχι άλλοθι απραξίας και αποτυχίας της κυβέρνησης το 112
Πυρκαγιές 16.08.25

Φαραντούρης: Εργαλείο, όχι άλλοθι απραξίας και αποτυχίας της κυβέρνησης το 112

«Είχαμε και αμετροεπείς κυβερνητικές ανακοινώσεις "πόσο καλά τα καταφέραμε" και κατόπιν μέσα σε δύο 24ωρα κάηκε η μισή χώρα», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών – «Ευχαριστώ» στους Ευρωπαίους
Μετά τη δήλωση Τραμπ 16.08.25

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών» - «Ευχαριστώ» Ζελένσκι σε Ευρωπαίους

Σε νέο του μήνυμα μετά τη δήλωση Τραμπ ότι σκοπεύει να παρακάμψει το στάδιο της κατάπαυσης πυρός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα

Σύνταξη
Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του ΠΑΟΚ και μίλησε για τον επαναπατρισμό του, τους στόχους του, την υποδοχή από τον κόσμο και τους νέους συνεργάτες του.

Σύνταξη
Έρευνα IBEC: 3D απεικόνιση εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου δίνει ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας
Έρευνα 16.08.25

Ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας η 3D απεικόνιση εμφύτευσης εμβρύου σε πραγματικό χρόνο

Η καινοτόμος μελέτη του Ινστιτούτου IBEC, με την καταγραφή της εμφύτευσης να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δείχνει κρίσιμες λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του εμβρύου κατά τη σύλληψη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό
Κρατάει χρόνια... 16.08.25
Π
Κρατάει χρόνια... 16.08.25

Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Πριν από 48 χρόνια το rock 'n' roll έχανε τον «Βασιλιά» του. Στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ άφηνε την τελευταία του πνοή στην Graceland, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πέθανε ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

