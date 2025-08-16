Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

O Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία πρόκριση στην Κρακοβία επί της Σαχτάρ με πρωταγωνιστή τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Europa League όπου θα παίξει με τη Σάμσουνσπορ.

Mε αφορμή τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στο γήπεδο της Βίσλα, ο τερματοφύλακας των «πράσινων» και ο Κάρολ Σφιντέρσκι μίλησαν σε vlog της πολωνικής ομοσπονδίας, με τον Ντραγκόφσκι να αναφέρεται στο πώς έπιασε τα πέναλτι και να βγάζει το καπέλο στους προπονητές του.

Οι δηλώσεις του Ντραγκόφσκι

«Ήμουν κάπως πεπεισμένος ότι θα κερδίσουμε στα πέναλτι. Δεν ξέρω γιατί. Ένιωθα καλά, ήμουν προετοιμασμένος. Ήξερα ότι τα παιδιά θα κάνουν αυτό που πρέπει. ΟΚ, στην τελευταία εκτέλεση η καρδιά μου πήγε να σπάσει όταν είδα την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ποτέ δεν έχασα την πίστη», ανέφερε ο Ντραγκόφσκι και εκεί υπήρξε παρέμβαση από τον Σφιντέρσκι που είπε χαμογελώντας: «Μην είσαι τόσο μετριόφρων, γέλα λίγο».

Στη συνέχεια ο Ντραγκόφσκι έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων: «Χάσαμε ένα πέναλτι, ναι. Αλλά ήμασταν προετοιμασμένοι. Οι προπονητές τερματοφυλάκων, ο Γιώργος Μουντάκης και ο Λουίς Εστέβες, έκαναν όλη τη δουλειά. Εγώ απλά πήγα εκεί που μου είπαν. Πριν το ματς τους είπα “εσείς βλέπετε, εσείς αποφασίζετε, εγώ πάω όπου μου πείτε” και πέτυχαν σχεδόν όλα. Οκ, δεν θα αποκαλύψω ακριβώς το σινιάλο, αλλά είδα τον κόουτς στον πάγκο να μου το δείχνει. Και λειτούργησε».