Tεχνητή Νοημοσύνη: Φέρνει το μεγαλύτερο κύμα δημιουργίας πλούτου των τελευταίων ετών

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν δεκάδες νέους δισεκατομμυριούχους, τροφοδοτώντας μια επενδυτική έκρηξη που εξελίσσεται ταχύτατα στο μεγαλύτερο κύμα δημιουργίας πλούτου των τελευταίων ετών.

Οι ιδιαίτερα επιτυχημένοι γύροι χρηματοδότησης για εταιρείες όπως οι Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere και άλλες startups έχουν οδηγήσει σε σημαντικές νέες περιουσίες «στα χαρτιά» και έχουν εκτοξεύσει τις αποτιμήσεις σε πρωτόγνωρα επίπεδα, σύμφωνα με το CNBC.

Όπως αναφέρει η CB Insights, υπάρχουν πλέον 498 «μονόκεροι» στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ιδιωτικές εταιρείες με αποτίμηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με τη συνολική τους αξία να φτάνει τα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι 100 από αυτές ιδρύθηκαν από το 2023 και μετά. Παράλληλα, περισσότερες από 1.300 startups τεχνητής νοημοσύνης έχουν αποτιμήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Σε συνδυασμό με την έντονη άνοδο των τιμών των μετοχών εταιρειών όπως οι Nvidia, Meta, Microsoft και άλλων εισηγμένων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και με τις εταιρείες υποδομών που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων και προσφέρουν υπολογιστική ισχύ, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικό πλούτο σε κλίμακα που ξεπερνά τα προηγούμενα τεχνολογικά κύματα.

«Ανατρέχοντας σε δεδομένα 100 ετών, δεν έχουμε δει ποτέ τη δημιουργία πλούτου σε αυτό το μέγεθος και με αυτή την ταχύτητα», ανέφερε ο Άντριου ΜακΆφι, κύριος ερευνητής στο MIT. «Είναι κάτι πρωτοφανές».

Νέα γενιά δισεκατομμυριούχων

Μια νέα γενιά δισεκατομμυριούχων αναδύεται χάρη στις υψηλές αποτιμήσεις. Τον Μάρτιο, το Bloomberg υπολόγισε ότι τέσσερις από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είχαν δημιουργήσει τουλάχιστον 15 δισεκατομμυριούχους με συνολική καθαρή περιουσία 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έκτοτε, περισσότερες από δώδεκα εταιρείες έχουν αναδειχθεί σε «μονόκερους».

Οι νεόπλουτοι της ΑΙ

Alexandr Wang: Συνιδρυτής και πρώην CEO της Scale AI.

Lucy Guo: Συνιδρύτρια της Scale AI, τώρα διευθύνει την Passes.

Dario Amodei: Συνιδρυτής της Anthropic.

Michael Intrator: Συνιδρυτής και CEO της CoreWeave.

Liang Wenfeng: Ιδρυτής και CEO της κινεζικής εταιρείας AI DeepSeek.

Joe Lonsdale: Venture capitalist (Palantir, Anduril).

Yao Runhao: Δημιουργός του AI παιχνιδιού Love and Deepspace.

Michael Truell: CEO και συνιδρυτής της Anysphere.

Brett Adcock: Ιδρυτής της εταιρείας ρομποτικής AI Figure AI.

Aravind Srinivas: CEO και συνιδρυτής του Perplexity.

Ilya Sutskever: Πρώην επικεφαλής επιστήμονας στην OpenAI, συνιδρυτής της Safe Superintelligence.

Mira Murati: Πρώην επικεφαλής τεχνολογίας στην OpenAI, ιδρύτρια του Thinking Machines Lab.

Η Μίρα Μουράτι, η οποία αποχώρησε από την OpenAI τον περασμένο Σεπτέμβριο, ίδρυσε την Thinking Machines Lab τον Φεβρουάριο. Μέχρι τον Ιούλιο, συγκέντρωσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια στον μεγαλύτερο αρχικό γύρο χρηματοδότησης που έχει καταγραφεί, δίνοντας στην εταιρεία αποτίμηση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Anthropic AI βρίσκεται σε συζητήσεις για άντληση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν τριπλάσια από την αξία της τον Μάρτιο. Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι και οι έξι συνιδρυτές του θεωρούνται πλέον πιθανότατα πολυδισεκατομμυριούχοι, σύμφωνα με πηγές με γνώση της εταιρείας.

Η Anysphere αποτιμήθηκε στα 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης τον Ιούνιο και λίγες εβδομάδες αργότερα φέρεται να δέχτηκε προσφορά για αποτίμηση μεταξύ 18 και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας πιθανότατα δισεκατομμυριούχο τον 25χρονο ιδρυτή και CEO της, Μάικλ Τρούελ.

Και ένας αστερίσκος

Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη προέρχεται από ιδιωτικές εταιρείες, γεγονός που δυσκολεύει τη ρευστοποίηση για μετόχους και ιδρυτές. Σε αντίθεση με την έκρηξη του dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπου πολλές εταιρείες εισήλθαν στο χρηματιστήριο, οι σημερινές startups τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να παραμείνουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο διάστημα, χάρη στη συνεχή ροή επενδύσεων από venture capital, κρατικά επενδυτικά ταμεία, family offices και άλλους επενδυτές τεχνολογίας.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών επιτρέπει στους κατόχους μετοχών ιδιωτικών εταιρειών να πωλούν τα μερίδιά τους σε άλλους επενδυτές και να εξασφαλίζουν ρευστότητα. Οι δομημένες δευτερογενείς πωλήσεις ή οι δημόσιες προτάσεις εξαγοράς γίνονται όλο και πιο συχνές, ενώ αρκετοί ιδρυτές μπορούν επίσης να δανειστούν με εγγύηση τις μετοχές τους.

Πηγή: ΟΤ