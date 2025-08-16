science
Tεχνητή Νοημοσύνη: Φέρνει το μεγαλύτερο κύμα δημιουργίας πλούτου των τελευταίων ετών
Τεχνολογία 16 Αυγούστου 2025 | 06:00

Tεχνητή Νοημοσύνη: Φέρνει το μεγαλύτερο κύμα δημιουργίας πλούτου των τελευταίων ετών

Οι επιτυχημένοι γύροι χρηματοδότησης για εταιρείες όπως Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI και άλλες startups έχουν δημιουργήσει νέες περιουσίες

Μαρίνος Τζώτζης
A
A
Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν δεκάδες νέους δισεκατομμυριούχους, τροφοδοτώντας μια επενδυτική έκρηξη που εξελίσσεται ταχύτατα στο μεγαλύτερο κύμα δημιουργίας πλούτου των τελευταίων ετών.

Οι ιδιαίτερα επιτυχημένοι γύροι χρηματοδότησης για εταιρείες όπως οι Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere και άλλες startups έχουν οδηγήσει σε σημαντικές νέες περιουσίες «στα χαρτιά» και έχουν εκτοξεύσει τις αποτιμήσεις σε πρωτόγνωρα επίπεδα, σύμφωνα με το CNBC.

Όπως αναφέρει η CB Insights, υπάρχουν πλέον 498 «μονόκεροι» στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ιδιωτικές εταιρείες με αποτίμηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με τη συνολική τους αξία να φτάνει τα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι 100 από αυτές ιδρύθηκαν από το 2023 και μετά. Παράλληλα, περισσότερες από 1.300 startups τεχνητής νοημοσύνης έχουν αποτιμήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Σε συνδυασμό με την έντονη άνοδο των τιμών των μετοχών εταιρειών όπως οι Nvidia, Meta, Microsoft και άλλων εισηγμένων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και με τις εταιρείες υποδομών που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων και προσφέρουν υπολογιστική ισχύ, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προσωπικό πλούτο σε κλίμακα που ξεπερνά τα προηγούμενα τεχνολογικά κύματα.

«Ανατρέχοντας σε δεδομένα 100 ετών, δεν έχουμε δει ποτέ τη δημιουργία πλούτου σε αυτό το μέγεθος και με αυτή την ταχύτητα», ανέφερε ο Άντριου ΜακΆφι, κύριος ερευνητής στο MIT. «Είναι κάτι πρωτοφανές».

Νέα γενιά δισεκατομμυριούχων

Μια νέα γενιά δισεκατομμυριούχων αναδύεται χάρη στις υψηλές αποτιμήσεις. Τον Μάρτιο, το Bloomberg υπολόγισε ότι τέσσερις από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είχαν δημιουργήσει τουλάχιστον 15 δισεκατομμυριούχους με συνολική καθαρή περιουσία 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έκτοτε, περισσότερες από δώδεκα εταιρείες έχουν αναδειχθεί σε «μονόκερους».

Οι νεόπλουτοι της ΑΙ

  • Alexandr Wang: Συνιδρυτής και πρώην CEO της Scale AI.
  • Lucy Guo: Συνιδρύτρια της Scale AI, τώρα διευθύνει την Passes.
  • Dario Amodei: Συνιδρυτής της Anthropic.
  • Michael Intrator: Συνιδρυτής και CEO της CoreWeave.
  • Liang Wenfeng: Ιδρυτής και CEO της κινεζικής εταιρείας AI DeepSeek.
  • Joe Lonsdale: Venture capitalist (Palantir, Anduril).
  • Yao Runhao: Δημιουργός του AI παιχνιδιού Love and Deepspace.
  • Michael Truell: CEO και συνιδρυτής της Anysphere.
  • Brett Adcock: Ιδρυτής της εταιρείας ρομποτικής AI Figure AI.
  • Aravind Srinivas: CEO και συνιδρυτής του Perplexity.
  • Ilya Sutskever: Πρώην επικεφαλής επιστήμονας στην OpenAI, συνιδρυτής της Safe Superintelligence.
  • Mira Murati: Πρώην επικεφαλής τεχνολογίας στην OpenAI, ιδρύτρια του Thinking Machines Lab.

Η Μίρα Μουράτι, η οποία αποχώρησε από την OpenAI τον περασμένο Σεπτέμβριο, ίδρυσε την Thinking Machines Lab τον Φεβρουάριο. Μέχρι τον Ιούλιο, συγκέντρωσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια στον μεγαλύτερο αρχικό γύρο χρηματοδότησης που έχει καταγραφεί, δίνοντας στην εταιρεία αποτίμηση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Anthropic AI βρίσκεται σε συζητήσεις για άντληση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν τριπλάσια από την αξία της τον Μάρτιο. Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι και οι έξι συνιδρυτές του θεωρούνται πλέον πιθανότατα πολυδισεκατομμυριούχοι, σύμφωνα με πηγές με γνώση της εταιρείας.

Η Anysphere αποτιμήθηκε στα 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης τον Ιούνιο και λίγες εβδομάδες αργότερα φέρεται να δέχτηκε προσφορά για αποτίμηση μεταξύ 18 και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας πιθανότατα δισεκατομμυριούχο τον 25χρονο ιδρυτή και CEO της, Μάικλ Τρούελ.

Και ένας αστερίσκος

Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη προέρχεται από ιδιωτικές εταιρείες, γεγονός που δυσκολεύει τη ρευστοποίηση για μετόχους και ιδρυτές. Σε αντίθεση με την έκρηξη του dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπου πολλές εταιρείες εισήλθαν στο χρηματιστήριο, οι σημερινές startups τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να παραμείνουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο διάστημα, χάρη στη συνεχή ροή επενδύσεων από venture capital, κρατικά επενδυτικά ταμεία, family offices και άλλους επενδυτές τεχνολογίας.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών επιτρέπει στους κατόχους μετοχών ιδιωτικών εταιρειών να πωλούν τα μερίδιά τους σε άλλους επενδυτές και να εξασφαλίζουν ρευστότητα. Οι δομημένες δευτερογενείς πωλήσεις ή οι δημόσιες προτάσεις εξαγοράς γίνονται όλο και πιο συχνές, ενώ αρκετοί ιδρυτές μπορούν επίσης να δανειστούν με εγγύηση τις μετοχές τους.

Πηγή: ΟΤ

World
Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Markets
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

inWellness
inTown
Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»
Ζέστη στον βορρά 14.08.25

Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»

Η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει περιορισμούς σε κάποιες κλήσεις του Telegram και του WhatsApp, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε
Κίνδυνος παραπληροφόρησης 13.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε

Ένας 60χρονος Αμερικανός ανέπτυξε σπάνια ασθένεια, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες του αλατιού. Είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έπρεπε να κάνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έλον Μασκ: Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του μεγιστάνα για τα Robotaxi
Απειλή από Κίνα 10.08.25

Τριπλή πρόκληση απειλεί να φρενάρει τα σχέδια του Έλον Μασκ

Η αυτόνομη οδήγηση είναι το μεγάλο όνειρο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αλλά ομάδα επενδυτών κινήθηκε νομικά για δοκιμές που κάνει η εταιρεία του Έλον Μασκ στα Robotaxi

Γιώργος Κανελλόπουλος
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Μιλώντας σε podcast 16.08.25

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League

Γεμάτο το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα (16/8). Πού θα δείτε το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού μ αντίπαλο την Ίντερ αλλά και τα ματς της Premier League.

Σύνταξη
Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου
Υπουργείο Εργασίας 16.08.25

Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστοποίησε τις καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και της ημερομηνίες για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)

Συγκλονιστική στιγμή στο Άνφιλντ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να λυγίζει συναισθηματικά μπροστά στα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Το θαύμα της ζωής» – Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες
Στη Θεσσαλία 16.08.25

«Το θαύμα της ζωής» - Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες

Η μικρή μαχήτρια επέστρεψε στο «πρώτο της σπίτι», το ιδιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλία, όπου είχε βρει αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά και διαρκή αγώνα από τους γιατρούς για να κρατηθεί στη ζωή

Σύνταξη
Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 16.08.25

Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s
Οικονομικές Ειδήσεις 16.08.25

Κομβικός ο Σεπτέμβριος για την ελληνική οικονομία – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Όλο και υψηλότερα στην επενδυτική κλίμακα του «Β» στοχεύει πλέον η Ελλάδα αναφορικά με τις αξιολογήσεις της από τους διεθνείς οίκους, με τον Σεπτέμβριο να προμηνύεται ως ένας κομβικός μήνας για την ελληνική οικονομία, καθώς η αγορά αναμένει δύο σημαντικές αξιολογήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν το στίγμα της πορείας για τα επόμενα χρόνια. Αυτές […]

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα
Πολιτική Γραμματεία 16.08.25

Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα

Πώς επηρεάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το πολιτικό σύστημα; Το in συνομίλησε με τον πολιτικούς επιστήμονες Λευτέρη Κουσούλη και τον Ηλία Τσαουσάκη, για το «αποτύπωμα» της πολύκροτης υπόθεσης στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

