Πάτρα: Σοβαρά τα τραύματα του πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα
Ο πυροσβέστης υπεβλήθη σε χειρουργείο, έχει υποστεί, επίσης, κάταγμα στη φτέρνα και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο
Σοβαρά τραυματίστηκε ο πυροσβέστης που έπεσε στη χαράδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της αναζωπύρωσης στην περιοχή Μπάλα στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης έχει σπάσει το δεξί γόνατό του, το οποίο χειρουργήθηκε, έχει κάταγμα στη φτέρνα και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο. Η αποκατάστασή του θα διαρκέσει μήνες, όπως αναφέρει το tempo24.news.
Να θυμίσουμε ότι η πτώση του έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώ ανασύρθηκε από την χαράδρα στο βουνό μετά από επέμβαση ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.
