16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Η Samsung «ροκανίζει» μερίδια αγοράς από την Apple με τα foldables
Διεθνής Οικονομία 16 Αυγούστου 2025 | 23:27

Η Samsung «ροκανίζει» μερίδια αγοράς από την Apple με τα foldables

Οι αποστολές της Samsung στις ΗΠΑ αυξήθηκαν, με το μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται στο 31% από 23%

Η κυριαρχία της Apple στην αμερικανική αγορά smartphones αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις από τη Samsung, η οποία κερδίζει έδαφος χάρη στις καινοτόμες συσκευές της, ιδιαίτερα τα αναδιπλούμενα κινητά τηλέφωνα, όπως σημειώνει το CNBC. Η Apple προετοιμάζει την αντεπίθεσή της, με επενδυτές και αναλυτές να προσδοκούν την κυκλοφορία ενός λεπτότερου iPhone και πιθανώς ενός αναδιπλούμενου μοντέλου στο εγγύς μέλλον.

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του iPhone 6, που εξασφάλισε στην Apple τη νίκη έναντι της Samsung, πρόσφατα δεδομένα πωλήσεων και αποστολών smartphones υποδηλώνουν την επανέναρξη της έντονης αντιπαλότητας. Και για άλλη μια φορά, το κλειδί βρίσκεται στην οθόνη.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι αποστολές της Samsung στις ΗΠΑ αυξήθηκαν, με το μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται στο 31% από 23% την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Canalys. Παράλληλα, το μερίδιο της Apple μειώθηκε στο 49% από 56%. Παρότι η Apple διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην αμερικανική αγορά, η πτώση αυτή σηματοδοτεί αναταράξεις για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλάται και στην πορεία των μετοχών των δύο εταιρειών. Η μετοχή της Apple έχει υποχωρήσει κατά 7,5% φέτος, ενώ η μετοχή της Samsung έχει σημειώσει άνοδο περίπου 35% το 2025.

Η καινοτομία της Samsung

Τον Ιούλιο, η Samsung παρουσίασε δύο νέα τηλέφωνα με αναδιπλούμενες οθόνες. Το Z Fold 7, που μπορεί να μετατραπεί σε tablet, και το Z Flip, που θυμίζει τα παλιά flip phones. Οι συσκευές αυτές έχουν αποκτήσει σημαντική δυναμική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα μέσω δοκιμών αντοχής. Ένα βίντεο που δείχνει έναν χρήστη να διπλώνει το Z Fold 7 πάνω από 200.000 φορές συγκέντρωσε περισσότερες από 15 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η επιτυχία της Samsung δεν οφείλεται αποκλειστικά στις προτιμήσεις των χρηστών. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι δασμοί προκαλούν «αναστάτωση» στον κλάδο, αλλά η ικανότητα της Samsung να προσφέρει ευρύτερη γκάμα προϊόντων σε διαφορετικές τιμές διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η σειρά Galaxy και Z «εκτείνεται από 650 έως 2.400 δολάρια. Αυτή είναι μια τεράστια γκάμα συσκευών», δήλωσε ο αναλυτής της Canalys, Ρούναρ Μπιόρκχοβντε. «Η ιδέα είναι ότι μπορείς να στοχεύσεις ανθρώπους σε κάθε κατηγορία τιμής».

Η απάντηση της Apple

Το iPhone έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον ίδιο σχεδιασμό από το 2017. Ωστόσο, η Apple αναμένεται να απαντήσει σύντομα, πιθανώς με την κυκλοφορία ενός λεπτότερου iPhone τον επόμενο μήνα, για να ανταγωνιστεί το Galaxy Edge της Samsung.

Παράλληλα, ο αναλυτής της JPMorgan Chase, Σαμίκ Τσάτερτζι, εκτίμησε σε έκθεσή του ότι η Apple ενδέχεται να κυκλοφορήσει ένα αναδιπλούμενο τηλέφωνο το επόμενο έτος. «Η προσοχή των επενδυτών έχει ήδη στραφεί στις κυκλοφορίες του φθινοπώρου του 2026, με την Apple να αναμένεται να λανσάρει το πρώτο της αναδιπλούμενο iPhone ως μέρος της σειράς iPhone 18», έγραψε ο Τσάτερτζι. Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στην Apple να πωλεί συσκευές σε υψηλότερες τιμές, με τον Τσάτερτζι να εκτιμά ότι η αρχική τιμή θα μπορούσε να ξεκινά από τα 1.999 δολάρια.

Ο παράγοντας AI

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης ευνοεί επίσης τη Samsung. Οι συσκευές της, καθώς και αυτές άλλων τηλεφώνων Android έχουν πρόσβαση στο Gemini της Google, το οποίο θεωρείται ένα από τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ντρου Μπλάκαρντ, αντιπρόεδρος διαχείρισης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας στη Samsung Electronics America, δήλωσε ότι τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα, με τις μεγαλύτερες οθόνες τους, είναι κατάλληλα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Παρότι οι επενδυτές ανησυχούν για τις καθυστερήσεις της Apple στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η αφοσίωση στο brand της θα της παράσχει χρονικό περιθώριο προτού οι πελάτες αρχίσουν να στρέφονται προς τον ανταγωνισμό. Ο Τσάτερτζι δήλωσε στο CNBC ότι η στρατηγική της Apple είναι να περιμένει μέχρι μια τεχνολογία να ωριμάσει πριν την υιοθετήσει. «Δεν προσπάθησε ποτέ να είναι η πρώτη στην αγορά», είπε. «Παρακολουθεί, βλέπει μια τεχνολογία να ωριμάζει και μετά προχωρά». Για τις αναδιπλούμενες συσκευές, η κατάλληλη στιγμή μπορεί να έχει φτάσει.

Πηγή: ΟΤ

