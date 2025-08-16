Λιπ-Μπου Ταν: Η ιστορία του CEO της Intel που τον έκανε δισεκατομμυριούχο

Λίγες ημέρες αφότου ζήτησε την απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου της Intel Corp., ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε γνώμη μετά από μια «πολύ ενδιαφέρουσα», όπως την χαρακτήρισε, συνάντηση μαζί του. «Η επιτυχία και η άνοδός του είναι μια καταπληκτική ιστορία», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Μια ιστορία που έκανε τον Λιπ-Μπου Ταν εντυπωσιακά πλούσιο.

Ο 65χρονος βετεράνος της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών κεφαλαίων έχει συγκεντρώσει περιουσία αξίας τουλάχιστον 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από την Cadence Design Systems Inc., εταιρεία κατασκευής εργαλείων σχεδιασμού τσιπ, όπου ο Ταν διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος για 12 χρόνια. Έχει πουλήσει μετοχές αξίας άνω των 575 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία με έδρα το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια και εξακολουθεί να κατέχει μερίδιο αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κριτική για τον CEO της Intel και οι δεσμοί με την Κίνα

Η θητεία του Ταν στην Cadence, μαζί με τον ρόλο του ως εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών Walden International, προκάλεσε αρχικά την κριτική της Ουάσινγκτον.

Ο σύμμαχος του Τραμπ, γερουσιαστής Τομ Κότον, έστειλε επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο της Intel ασκώντας κριτική στους δεσμούς του Ταν με την Κίνα και το ιστορικό του στην Cadence, η οποία πούλησε προϊόντα σε κινεζικό στρατιωτικό πανεπιστήμιο. Μια μέρα αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Ταν «βρίσκεται σε μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων και πρέπει να παραιτηθεί αμέσως».

Ο Ταν απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «παραπληροφόρηση» σε επιστολή του προς τους υπαλλήλους. Παρόλα αυτά, το ιστορικό του στις επενδύσεις στην Κίνα και ο πλούτος που του απέφεραν είχαν ήδη ρίξει σκιά στο έργο του. Τον Ιούλιο, η Cadence παραδέχθηκε την ενοχή της για παραβίαση των αμερικανικών ελέγχων εξαγωγών κατά τη διάρκεια της θητείας του Ταν, καταβάλλοντας 140,6 εκατομμύρια δολάρια για τον διακανονισμό των υποθέσεων.

Ένας κλάδος «στη δύση του»

Πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης, ο Ταν γεννήθηκε στη Μαλαισία το 1959. Το τεχνικό του υπόβαθρο τον οδήγησε να επικεντρωθεί στους ημιαγωγούς σε μια εποχή που θεωρούνταν κλάδος «στη δύση του». Οι επενδυτές του αμφισβήτησαν τη στρατηγική, αναρωτώμενοι γιατί επένδυε σε έναν τομέα που οι αμερικανικές εταιρείες είχαν σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει. «Τώρα αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι η στρατηγική μου λειτούργησε», δήλωσε σε συνέντευξή του το 2018.

Η Walden International προχώρησε σε επενδύσεις 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περισσότερες από 600 εταιρείες σε 12 χώρες, πολλές από τις οποίες ήταν εξειδικευμένες εταιρείες ημιαγωγών. Από την ανάληψη των καθηκόντων του ως CEO της Intel τον Μάρτιο, ο Ταν έχει επιταχύνει τις αποεπενδύσεις του από κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, αν και παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος της Walden International.

Πηγή: ot.gr