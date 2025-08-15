Σε συνομιλίες με την Intel Corp. βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο να εξασφαλίσει συμμετοχή στην κατασκευάστρια τσιπ που δέχεται πιέσεις, σε μια τελευταία ένδειξη της προθυμίας του Λευκού Οίκου να θολώσει τα όρια μεταξύ κράτους και βιομηχανίας.

Η Intel ήταν έτοιμη να είναι ο μεγαλύτερος ωφελούμενος από τα χρήματα του Νόμου περί Τσιπ και Επιστήμης του 2022

Μια συμφωνία θα βοηθούσε στην ενίσχυση του σχεδιαζόμενου εργοστασιακού κέντρου της Intel στο Οχάιο, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

Η εταιρεία είχε κάποτε υποσχεθεί να μετατρέψει την εν λόγω τοποθεσία στη μεγαλύτερη εγκατάσταση κατασκευής τσιπ στον κόσμο, αν και έχει επανειλημμένα αναβληθεί. Το μέγεθος του πιθανού μεριδίου δεν είναι σαφές.

Σε ρόλο «συμβούλου» ο Τραμπ

Οι συνομιλίες έρχονται μόλις μια εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει την απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον ότι είχει υιοθετήσει «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με τους προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα.

Σύμφωνα και με το Bloomberg, τα σχέδια για μερίδιο προέκυψαν από μια ακόμη συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Τραμπ και του Ταν. Ενώ οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, η ιδέα είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ να πληρώσει για το μερίδιο, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μη ολοκλήρωση συμφωνίας.

Η Intel

Οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο έως και 8,9% την Πέμπτη. Η μετοχή έκλεισε με 7,4% υψηλότερα στα 23,86 δολάρια στη Νέα Υόρκη, δίνοντας στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία περίπου 104,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές συνέχισαν να αυξάνονται έως και 4% μετά το κλείσιμο της κανονικής διαπραγμάτευσης.

«Η συζήτηση για υποθετικές συμφωνίες θα πρέπει να θεωρείται εικασία, εκτός εάν ανακοινωθεί επίσημα από την κυβέρνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι.

Η Intel αρνήθηκε μεν να σχολιάσει τις συζητήσεις και τις φήμες, ωστόσο πηγές τόνισαν πως είναι «βαθιά αφοσιωμένη στην υποστήριξη των προσπαθειών του Προέδρου Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής τεχνολογικής και κατασκευαστικής ηγετικής θέσης».

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την κυβέρνηση Τραμπ για την προώθηση αυτών των κοινών προτεραιοτήτων, αλλά δεν πρόκειται να σχολιάσουμε φήμες ή εικασίες», δήλωσε η Intel.

Άμεση παρέμβαση

Οποιαδήποτε συμφωνία θα ενίσχυε τα οικονομικά της Intel σε μια εποχή που η εταιρεία έχει μειώσει τις δαπάνες και τις θέσεις εργασίας. Υποδηλώνει επίσης ότι ο Ταν θα παραμείνει στο τιμόνι της Intel.

Πρόκειται για την τελευταία άμεση παρέμβαση του Τραμπ σε έναν βασικό κλάδο. Η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία για να λάβει μερίδιο 15% σε ορισμένες πωλήσεις ημιαγωγών στην Κίνα και απέκτησε μια λεγόμενη χρυσή μετοχή της United States Steel Corp., στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την εκκαθάριση της πώλησής της σε έναν Ιάπωνα ανταγωνιστή.

Η ιδέα της Intel απηχεί επίσης την πρωτοφανή ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας τον περασμένο μήνα ότι θα αποκτήσει ένα προνομιούχο μερίδιο μετοχών αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην ελάχιστα γνωστή αμερικανική εταιρεία παραγωγής σπάνιων γαιών MP Materials Corp. — μια συμφωνία που θα καθιστούσε το Πεντάγωνο τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας. Αυτή η κίνηση ανέτρεψε την κοινή αντίληψη μεταξύ επενδυτών, αναλυτών, στελεχών του κλάδου, ακόμη και μακροχρόνιων κυβερνητικών αξιωματούχων όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο ιδιωτικός κλάδος έχει αντιμετωπίσει την κυβέρνηση.

Αυτές οι εγχώριες επενδυτικές κινήσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αναμένεται να είναι εφάπαξ συμφωνίες, όπως έχει αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg News, με τον Τραμπ και την κυβέρνησή του να είναι ανένδοτοι στην ενίσχυση των εγχώριων πρωταθλητών σε τομείς που θεωρούν κρίσιμους για την καταπολέμηση της Κίνας για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ορισμένες συμφωνίες της κυβέρνησης ενδεχομένως να διαμορφώνονται με βάση το σχέδιο της MP Materials, ανέφερε ένα από τα άτομα. Αυτό σημαίνει επένδυση σε μετοχές, εγγυημένες αγορές, δάνεια και ιδιωτική χρηματοδότηση — παράλληλα με την κυβερνητική συνεργασία. Η άποψη πολλών εντός της κυβέρνησης είναι ότι τέτοιοι μοχλοί δίνουν πλήρη εμπιστοσύνη στους επενδυτές ότι ένα έργο έχει την υποστήριξη του πιο αξιόπιστου ιδρύματος στον κόσμο, παρέχοντας παράλληλα κάλυψη στα χρήματα των φορολογουμένων.

Οικονομικά προβλήματα

Η Intel, πρωτοπόρος στη βιομηχανία τσιπ, αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, πληγωμένη από την απώλεια μεριδίου αγοράς και το τεχνολογικό της πλεονέκτημα. Ο προκάτοχος του Tan, Pat Gelsinger, διακήρυττε την επέκταση του εργοστασίου στο Οχάιο ως μέρος ενός σχεδίου επιστροφής.

Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα της Intel έχουν θέσει σε κίνδυνο το έργο. Νωρίτερα φέτος, η ολοκλήρωση της κατασκευής αναβλήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 2030 και η εταιρεία δήλωσε τον Ιούλιο ότι θα επιβραδύνει περαιτέρω το σχέδιο για το Οχάιο. Από τότε που ανέλαβε τα ηνία τον Μάρτιο, ο Tan έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην τακτοποίηση των οικονομικών της Intel.

Η Intel ήταν έτοιμη να είναι ο μεγαλύτερος ωφελούμενος από τα χρήματα του Νόμου περί Τσιπ και Επιστήμης του 2022, αν και το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη υπό τον Τραμπ. Νωρίτερα φέτος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης έφεραν την ιδέα να λειτουργήσει τα εργοστάσια της Intel η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής τσιπ, ως μέρος μιας κοινοπραξίας. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της TSMC, CC Wei, δήλωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει να παραμείνει επικεντρωμένη στις δικές της δραστηριότητες.

Ο Τραμπ έχει κερδίσει το Οχάιο και στις τρεις προεδρικές του εκλογές, και οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν μια έδρα στη Γερουσία εκεί το 2024. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς διετέλεσε γερουσιαστής από την πολιτεία. Ο πρώην Δημοκρατικός γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν διεκδικεί ξανά τις εκλογές εκεί τον επόμενο χρόνο, καθιστώντας την πολιτεία για άλλη μια φορά ένα πεδίο μάχης, αν και έχει σταθερά τάση προς τους Ρεπουμπλικάνους.

