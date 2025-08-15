science
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 15 Αυγούστου 2025 | 15:48

Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει την απομάκρυνση του CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον για «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα

Σύνταξη
Σε συνομιλίες με την Intel Corp. βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο να εξασφαλίσει συμμετοχή στην κατασκευάστρια τσιπ που δέχεται πιέσεις, σε μια τελευταία ένδειξη της προθυμίας του Λευκού Οίκου να θολώσει τα όρια μεταξύ κράτους και βιομηχανίας.

Η Intel ήταν έτοιμη να είναι ο μεγαλύτερος ωφελούμενος από τα χρήματα του Νόμου περί Τσιπ και Επιστήμης του 2022

Μια συμφωνία θα βοηθούσε στην ενίσχυση του σχεδιαζόμενου εργοστασιακού κέντρου της Intel στο Οχάιο, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

Η εταιρεία είχε κάποτε υποσχεθεί να μετατρέψει την εν λόγω τοποθεσία στη μεγαλύτερη εγκατάσταση κατασκευής τσιπ στον κόσμο, αν και έχει επανειλημμένα αναβληθεί. Το μέγεθος του πιθανού μεριδίου δεν είναι σαφές.

Σε ρόλο «συμβούλου» ο Τραμπ

Οι συνομιλίες έρχονται μόλις μια εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει την απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον ότι είχει υιοθετήσει «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με τους προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα.

Σύμφωνα και με το Bloomberg, τα σχέδια για μερίδιο προέκυψαν από μια ακόμη συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Τραμπ και του Ταν. Ενώ οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, η ιδέα είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ να πληρώσει για το μερίδιο, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μη ολοκλήρωση συμφωνίας.

Η Intel

Οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο έως και 8,9% την Πέμπτη. Η μετοχή έκλεισε με 7,4% υψηλότερα στα 23,86 δολάρια στη Νέα Υόρκη, δίνοντας στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία περίπου 104,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές συνέχισαν να αυξάνονται έως και 4% μετά το κλείσιμο της κανονικής διαπραγμάτευσης.

«Η συζήτηση για υποθετικές συμφωνίες θα πρέπει να θεωρείται εικασία, εκτός εάν ανακοινωθεί επίσημα από την κυβέρνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι.

Η Intel αρνήθηκε μεν να σχολιάσει τις συζητήσεις και τις φήμες, ωστόσο πηγές τόνισαν πως είναι «βαθιά αφοσιωμένη στην υποστήριξη των προσπαθειών του Προέδρου Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής τεχνολογικής και κατασκευαστικής ηγετικής θέσης».

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την κυβέρνηση Τραμπ για την προώθηση αυτών των κοινών προτεραιοτήτων, αλλά δεν πρόκειται να σχολιάσουμε φήμες ή εικασίες», δήλωσε η Intel.

Άμεση παρέμβαση

Οποιαδήποτε συμφωνία θα ενίσχυε τα οικονομικά της Intel σε μια εποχή που η εταιρεία έχει μειώσει τις δαπάνες και τις θέσεις εργασίας. Υποδηλώνει επίσης ότι ο Ταν θα παραμείνει στο τιμόνι της Intel.

Πρόκειται για την τελευταία άμεση παρέμβαση του Τραμπ σε έναν βασικό κλάδο. Η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία για να λάβει μερίδιο 15% σε ορισμένες πωλήσεις ημιαγωγών στην Κίνα και απέκτησε μια λεγόμενη χρυσή μετοχή της United States Steel Corp., στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την εκκαθάριση της πώλησής της σε έναν Ιάπωνα ανταγωνιστή.

Η ιδέα της Intel απηχεί επίσης την πρωτοφανή ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας τον περασμένο μήνα ότι θα αποκτήσει ένα προνομιούχο μερίδιο μετοχών αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων στην ελάχιστα γνωστή αμερικανική εταιρεία παραγωγής σπάνιων γαιών MP Materials Corp. — μια συμφωνία που θα καθιστούσε το Πεντάγωνο τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας. Αυτή η κίνηση ανέτρεψε την κοινή αντίληψη μεταξύ επενδυτών, αναλυτών, στελεχών του κλάδου, ακόμη και μακροχρόνιων κυβερνητικών αξιωματούχων όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο ιδιωτικός κλάδος έχει αντιμετωπίσει την κυβέρνηση.

Αυτές οι εγχώριες επενδυτικές κινήσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αναμένεται να είναι εφάπαξ συμφωνίες, όπως έχει αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg News, με τον Τραμπ και την κυβέρνησή του να είναι ανένδοτοι στην ενίσχυση των εγχώριων πρωταθλητών σε τομείς που θεωρούν κρίσιμους για την καταπολέμηση της Κίνας για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ορισμένες συμφωνίες της κυβέρνησης ενδεχομένως να διαμορφώνονται με βάση το σχέδιο της MP Materials, ανέφερε ένα από τα άτομα. Αυτό σημαίνει επένδυση σε μετοχές, εγγυημένες αγορές, δάνεια και ιδιωτική χρηματοδότηση — παράλληλα με την κυβερνητική συνεργασία. Η άποψη πολλών εντός της κυβέρνησης είναι ότι τέτοιοι μοχλοί δίνουν πλήρη εμπιστοσύνη στους επενδυτές ότι ένα έργο έχει την υποστήριξη του πιο αξιόπιστου ιδρύματος στον κόσμο, παρέχοντας παράλληλα κάλυψη στα χρήματα των φορολογουμένων.

Οικονομικά προβλήματα

Η Intel, πρωτοπόρος στη βιομηχανία τσιπ, αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, πληγωμένη από την απώλεια μεριδίου αγοράς και το τεχνολογικό της πλεονέκτημα. Ο προκάτοχος του Tan, Pat Gelsinger, διακήρυττε την επέκταση του εργοστασίου στο Οχάιο ως μέρος ενός σχεδίου επιστροφής.

Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα της Intel έχουν θέσει σε κίνδυνο το έργο. Νωρίτερα φέτος, η ολοκλήρωση της κατασκευής αναβλήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 2030 και η εταιρεία δήλωσε τον Ιούλιο ότι θα επιβραδύνει περαιτέρω το σχέδιο για το Οχάιο. Από τότε που ανέλαβε τα ηνία τον Μάρτιο, ο Tan έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην τακτοποίηση των οικονομικών της Intel.

Η Intel ήταν έτοιμη να είναι ο μεγαλύτερος ωφελούμενος από τα χρήματα του Νόμου περί Τσιπ και Επιστήμης του 2022, αν και το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη υπό τον Τραμπ. Νωρίτερα φέτος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης έφεραν την ιδέα να λειτουργήσει τα εργοστάσια της Intel η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής τσιπ, ως μέρος μιας κοινοπραξίας. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της TSMC, CC Wei, δήλωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει να παραμείνει επικεντρωμένη στις δικές της δραστηριότητες.

Ο Τραμπ έχει κερδίσει το Οχάιο και στις τρεις προεδρικές του εκλογές, και οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν μια έδρα στη Γερουσία εκεί το 2024. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς διετέλεσε γερουσιαστής από την πολιτεία. Ο πρώην Δημοκρατικός γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν διεκδικεί ξανά τις εκλογές εκεί τον επόμενο χρόνο, καθιστώντας την πολιτεία για άλλη μια φορά ένα πεδίο μάχης, αν και έχει σταθερά τάση προς τους Ρεπουμπλικάνους.

Πηγή: ΟΤ

World
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

WWF για φωτιές: Οι καμένες εκτάσεις φέτος είναι ήδη πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας
WWF 15.08.25

Πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας οι καμένες εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Σε μόλις δύο εβδομάδες κάηκε έκταση μεγαλύτερη από τον μέσο όρο 20ετίας, επισημαίνει η WWF, και προειδοποιεί ότι και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι επίφοβο για φωτιές

Σύνταξη
Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»
Ζέστη στον βορρά 14.08.25

Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»

Η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει περιορισμούς σε κάποιες κλήσεις του Telegram και του WhatsApp, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Σύνταξη
Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»
Χωρίς ανάσα 14.08.25

Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»

Οι κακές συνήθειες του διημέρου της αργίας ευθύνονται για σημαντική αύξηση των επεισοδίων υπνικής άπνοιας, σύμφωνα με μελέτη που εισάγει για πρώτη φορά έναν νέο όρο ο οποίος αποτυπώνει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας - προϊόν του σύγχρονου τρόπου ζωής μας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
Δεν σταματούν 15.08.25

Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα

Μια γυναίκα νεκρή και δέκα τραυματίες στην Ρωσία, ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Ουκρανία - Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97

Σύνταξη
Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων
Λειψυδρία 15.08.25

Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων

Άλλα μέρη της Σουηδίας, ιδίως το νησί Γκότλαντ στη Βαλτική Θάλασσα, αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα παροχής νερού, αλλά τέτοιες ειδοποιήσεις είναι σπάνιες στην Στοκχόλμη

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One
«Υψηλό διακύβευμα!!!» 15.08.25

«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι

Σύνταξη
ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη
Κίνδυνος εκτοπισμού 15.08.25

ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς την κατασκευή οικισμού εποίκων, ώστε να «θάψει» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ο ΟΗΕ μιλά για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Σύνταξη
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης
Κόσμος 15.08.25

Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης

Ισπανικές και μαροκινές υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, για την επιτυχή κατάσχεση πλοίου και παράνομου φορτίου δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Σύνταξη
Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία
Γίνονται έρευνες 15.08.25

Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ορεμπρό στη νότια Σουηδία, όπου τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σκοτωθεί, επίσης από επίθεση ενόπλου, 10 άτομα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Σύνταξη
Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Στατιστικές 15.08.25

Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η αναφορά στο 46% των Ελλήνων που δεν έχει χρήματα για μια εβδομάδα διακοπές, είναι «κοπτοραπτική». Μόνο που τα στοιχεία που επικαλείται, είναι επίσης επιλεκτικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας
Κατάνυξη 15.08.25

Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας

Τάματα, προσευχές, λιτανείες, αλλά και επιταφίους και πανηγύρια έχει η σημερινή μέρα. Ο Δεκαπενταύγουστος έχει χαρακτηριστεί και το Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς τιμάται ο θάνατος της Παναγίας.

Σύνταξη
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Θα τα καταφέρει; 15.08.25

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο