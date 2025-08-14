Γιώργος Παππάς: Από την Ηλεία, στη Ράγιο Βαγιεκάνο (pics)

Η μεταγραφή στο εξωτερικό αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα για οποιονδήποτε και οποιασδήποτε ηλικίας, ποδοσφαιριστή. Πόσω μάλλον, για ένα παιδί 16 ετών. Ο λόγος, για τον τερματοφύλακα Γιώργο Παππά, που από την «Goalkeeper School Academy» του νομού Ηλείας, πήρε μεταγραφή για την ιστορική Ισπανική ομάδα, Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ξεχωριστό επίτευγμα, τόσο για τον ίδιο, όσο και για την ακαδημία και τον επικεφαλής της, Αντρέα Αντωνόπουλο.

Ο Παππάς, γεννημένος στις 8/6/2009, εκπαιδεύτηκε και ανδρώθηκε στην «Goalkeeper School Academy».

Η πορεία και η βελτίωσή του, τον έφερε στην Ισπανία, όπου συμμετείχε σε προπονήσεις και δοκιμές, αξιολογούμενος από μεγάλους συλλόγους της χώρας, όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ Βαγιαδολίδ.

Τελικά, η Ράγιο Βαγιεκάνο, μία από τις ιστορικές ομάδες της Μαδρίτης, επέλεξε να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Η ανακοίνωση της ακαδημίας του:

«Μια μεγάλη διάκριση για την ακαδημία μας είναι γεγονός, και συγχρόνως μια μέρα χαράς.

Ένας δικός μας αθλητής, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα κοντά μας, δούλεψε σκληρά για χρόνια και βελτιώθηκε, έκανε ένα μεγάλο άλμα στην καριέρα του.

Ο 16χρονος Γιώργος Παππάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία, όπου θα φορά τη φανέλα της Ράγιο Βαγιεκάνο U19.

Ο Γιώργος Παππάς, γεννημένος στις 8/6/2009, αξιολογήθηκε από μεγάλα clubs της Ισπανίας, όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Πρόσφατα, μετέβη στην Ισπανία για προπονήσεις και δοκιμές στην ομάδα της Μαδρίτης, όπου αξιολογήθηκε από το τεχνικό επιτελείο.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να επιλεγεί από μια από τις πιο σημαντικές ομάδες της ισπανικής πρωτεύουσας και ολόκληρης της χώρας, τη Ράγιο Βαγιεκάνο, για να ενταχθεί στην αναπτυξιακή της ομάδα.

Η Goalkeeper School Academy συγχαίρει θερμά τον αθλητή της για τη σπουδαία μεταγραφή του σε μια χώρα με προηγμένες ποδοσφαιρικές υποδομές, η οποία φημίζεται για την οργάνωση και τη συνεχή ανάδειξη σπουδαίων ποδοσφαιριστών από τα μικρά τμήματα των συλλόγων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι θα αγωνιστεί σε έναν σύλλογο που συμμετέχει στη μεγάλη κατηγορία, τη διάσημη La Liga, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Νιώθουμε υπερήφανοι για τον αθλητή μας. Η σκληρή δουλειά, η προσήλωση στους στόχους, η υπομονή και η επιμονή επιβραβεύονται.

Γιώργο, σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!»