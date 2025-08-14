Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί καιγόμαστε;

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Μαίνονται οι πυρκαγιές

Ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή

Γιατί καιγόμαστε;

• Ποιοι είναι οι δέκα λόγοι που καίγονται τα δάση

• Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη σε δεκάδες μέτωπα

• Εφιάλτης χωρίς τέλος σε Αχαΐα και Χίο

• Σε καλύτερη κατάσταση Πρέβεζα και Ζάκυνθος

• Στάχτη σπίτια, εργοστάσια, χιλιάδες στρέμματα, καλλιέργειες και κοπάδια

• 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς στο τελωνείο Πατρών

• Φλέγεται και η Ευρώπη από τη Βαλτική έως τη Μεσόγειο και από τον Ατλαντικό έως την Τουρκία

==========

Χρέη στην Εφορία

Φρένο στις διώξεις υπό προϋποθέσεις

• Σε ποιες περιπτώσεις αποφεύγουν τα δικαστήρια σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ

• Τι αλλάζει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις και εξυπηρετούνται κανονικά

==========

Διπλωματία

Τι θα σήμαινε η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Ελλάδα

• Μιλούν στα «ΝΕΑ» ο πρεσβευτής του Ισραήλ Νόαμ Κατς και ο πρεσβευτής της Παλαιστίνης Γιούσεφ Ντόρκχομ

==========

Ευρώπη – ΗΠΑ

Κορυφώνεται το παζάρι για την Ουκρανία

• Τηλεδιάσκεψη ενόψει της Συνόδου στην Αλάσκα

==========

Το 2026

Αύξηση συντάξεων αλλά και εισφορών για τα μπλοκάκια

==========

Στίβεν Κινγκ

«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»

==========

Παγκόσμια Ημέρα

18 φάροι ανοιχτοί στους επισκέπτες

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ευρώπη

ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Επιτακτική ανάγκη οι προκρίσεις

Super Cup

Παρί ΣΖ – Τότεναμ 4-3 στα πέναλτι

Ηρωας ο γκολκίπερ Σεβαλιέ