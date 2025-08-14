newspaper
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Πράσινο φως 11 δισ. από την Κομισιόν για πλωτά υπεράκτια αιολικά στη Γαλλία
Διεθνής Οικονομία 14 Αυγούστου 2025

Πράσινο φως 11 δισ. από την Κομισιόν για πλωτά υπεράκτια αιολικά στη Γαλλία

Τρία πάρκα, συνολικής ισχύος 1,5 GW, με διμερή CfD και στόχο τη διαφοροποίηση αλυσίδων εφοδιασμού από την Κίνα

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα επενδύσεων της Γαλλίας ύψους 11 δισ. ευρώ για την επόμενη εικοσαετία, με στόχο την επιτάχυνση της υπεράκτιας αιολικής ισχύος μέσω τριών πλωτών αιολικών πάρκων στον γαλλικό θαλάσσιο χώρο. Ένα από αυτά θα τοποθετηθεί στη θάλασσα απέναντι από τις νότιες ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τα άλλα δύο στη Μεσόγειο. Κάθε πάρκο προβλέπεται να έχει εγκατεστημένη ισχύ 500 MW και ετήσια παραγωγή \~2,2 TWh, επαρκή για την κατανάλωση περίπου 450.000 γαλλικών νοικοκυριών. Συνολικά, τα τρία έργα θα φθάσουν τα 1.500 MW και θα μπορούν να τροφοδοτούν έως και 1,5 εκατ. κατοικίες.

Το σχέδιο είναι συμβατό με το νέο «Καθαρό Βιομηχανικό Σύμφωνο» (CISAF) για τις κρατικές ενισχύσεις, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 25 Ιουνίου, και προβλέπει σχήματα στήριξης σε τομείς-κλειδιά της πράσινης μετάβασης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί ως άμεση στήριξη στην τιμή μέσω διμερών «συμβολαίων επί διαφορών» (Contracts for Difference – CfD): ο δικαιούχος θα λαμβάνει/καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ μιας τιμής αναφοράς, που θα προκύπτει από την προσφορά του στον διαγωνισμό, και της εκάστοτε τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν η αγορά βρίσκεται κάτω από την τιμή αναφοράς, ο παραγωγός αποζημιώνεται· όταν βρίσκεται πάνω, επιστρέφει το όφελος στο Δημόσιο. Οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις θα απονεμηθούν μέσα από διαφανή και μη διακριτική διαγωνιστική διαδικασία, με ρητή πρόβλεψη να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγωγές εξοπλισμού από την Κίνα.

Η ευρωπαϊκή ατζέντα ενεργειακής ασφάλειας

Στο πολιτικό και γεωοικονομικό επίπεδο, το πρόγραμμα εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή ατζέντα ενεργειακής ασφάλειας: η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιοριστεί η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, η δεύτερη να αυξηθεί γρήγορα το μερίδιο των ανανεώσιμων στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής, και η τρίτη να στηριχθεί μια ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση σε κρίσιμες τεχνολογίες της καθαρής ενέργειας. Όπως υπογράμμισε η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τη «Δίκαιη, Ανταγωνιστική και Καθαρή Μετάβαση», Τερέσα Ριβέρα, «με αυτό το σχέδιο η Γαλλία μπορεί να αναπτύξει υπεράκτια αιολική ισχύ ταχύτερα \[…] μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και αυξάνοντας το μερίδιο των ΑΠΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι περιορίζονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού».

Η επιλογή πλωτών ανεμογεννητριών αντανακλά και την τεχνολογική ωρίμανση του κλάδου: επιτρέπει την αξιοποίηση θαλάσσιων περιοχών με μεγαλύτερα βάθη και καλύτερα αιολικά δυναμικά, πέρα από τα όρια των παραδοσιακών έργων με θεμελιώσεις βυθού. Παράλληλα, η χρήση διμερών CfD μειώνει το ρίσκο τιμών για επενδυτές και κατασκευαστές, στοιχείο κρίσιμο σε έργα μεγάλης κλίμακας με υψηλές δαπάνες κεφαλαίου και μακρόχρονους ορίζοντες απόσβεσης.

Σε όρους αγοράς, τα τρία έργα προσθέτουν ένα «πακέτο» 1,5 GW καθαρής ισχύος με σχετικά προβλέψιμο έσοδο, κάτι που μπορεί να συμπιέσει το κόστος κεφαλαίου και να επιταχύνει τη χρηματοδότηση. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ενσωματώσει κριτήρια όχι μόνο τιμής αλλά και βιομηχανικής συμμετοχής, περιβαλλοντικών προδιαγραφών και εφοδιαστικής ανθεκτικότητας—με ρητή στόχευση τη διαφοροποίηση των προμηθευτών εξοπλισμού και υποσυστημάτων. Αυτό το «μίγμα» πολιτικής φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σταθερό pipeline έργων, δίνοντας σήμα στους κατασκευαστές πλωτών θεμελιώσεων, καλωδίων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να επεκτείνουν παραγωγικές μονάδες εντός Ευρώπης.

Η έγκριση της Κομισιόν λειτουργεί, τέλος, και ως «πιλότος» για άλλα κράτη-μέλη που σχεδιάζουν ανάλογα προγράμματα. Η καθιέρωση ξεκάθαρων κανόνων για CfD, η επιμονή στη διαφάνεια των διαγωνισμών και η σύνδεση των ενισχύσεων με στόχους στρατηγικής αυτονομίας σκιαγραφούν το υπόδειγμα στήριξης που θα καθορίσει την επόμενη γενιά υπεράκτιων έργων. Για τη Γαλλία, το στοίχημα είναι διπλό: να ανεβάσει γρήγορα ισχύ στο δίκτυο και ταυτόχρονα να κεφαλαιοποιήσει βιομηχανικά το «κύμα» των πλωτών ανεμογεννητριών. Για την Ευρώπη, είναι ένα ακόμη βήμα στο δύσκολο τρίγωνο κόστους–ασφάλειας–βιωσιμότητας της ενεργειακής μετάβασης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύνταξη
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Σύνταξη
Φωτιές: Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 09:19

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
