Παβλένκα: «Να συγκεντρωθούμε με μοναδικό στόχο την πρόκριση»

Ο Γίρι Παβλένκα ήταν ο παίκτης που βρέθηκε στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (14/8, 20:00) απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας δήλωσε ότι δεν φοβάται κάποιον από τους αντίπαλους παίκτες, ενώ τόνισε ότι για να προκριθεί ο «Δικέφαλος» πρέπει να συγκεντρωθούν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες ούτως ώστε να σκοράρουν. Παράλληλα, μίλησε για τη χημεία με την ομάδα και τη συνέκρινε σε σχέση με την περσινή σεζόν, που ήταν αναπληρωματικός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παβλένκα

Για το τι εκτιμά ότι πρέπει να αλλάξει-βελτιώσει ο ΠΑΟΚ: «Πρέπει να σκοράρουμε και να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες μας. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ικανό και δυνατό αντίπαλο. Κέρδισαν το Κύπελλο πέρσι. Είναι μία δύσκολη σειρά αγώνων. Πρέπει να συγκεντρωθούμε με μοναδικό στόχο να πάρουμε την πρόκριση».

Για το πως αισθάνεται τη «χημεία» στην άμυνα του ΠΑΟΚ: «Γνωρίζω πως βρίσκομαι εδώ ήδη 9 μήνες. Φυσικά δεν ήταν εύκολο να είμαι τόσο ήρεμος και να περιμένω την ευκαιρία μου, μετά από τόσα χρόνια στην Γερμανία. Είναι δεδομένο ότι ήξερα που ερχόμουν, ήξερα την κατάσταση. Προσπάθησα να στηρίζω τον Κοτάρσκι και είμαι χαρούμενος για αυτόν. Η προσαρμογή ήταν εύκολη γιατί όλοι ήταν φανταστικοί. Η «χημεία» είναι ήδη καλή και αμυντικά συγκριτικά με πέρσι και τα θέματα που αντιμετωπίζαμε. Σε έναν βαθμό έχουμε βελτιωθεί και ο χρόνος θα βοηθήσει για παραπάνω».

Για το αν έχει ξεχωρίσει κάποιον από τη Βόλφσμπεργκερ: «Δεν φοβάμαι κάποιον, εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου και την ομάδα μου. Έχουμε την δύναμη να προκριθούμε. Γνωρίζαμε από πριν ότι ο αντίπαλος θα είναι συμπαγής και θα κάνει τις ευκαιρίες του στην αντεπίθεση. Παρόμοια εικόνα θα έχουν και αύριο. Όπως είπα θα προσπαθήσουν να μας «χτυπήσουν» στην αντεπίθεση. Δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχώρισα από τον αντίπαλο, αλλά πρέπει να προσέξουμε τις αντεπιθέσεις τους».