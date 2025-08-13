newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Διεθνής Οικονομία 13 Αυγούστου 2025 | 21:03

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Spotlight

Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δανειστεί χρήματα σαν να ήταν μια ενιαία χώρα; Είναι ένα ερώτημα που διχάζει έντονα τις πρωτεύουσες της ΕΕ – και τώρα, η Κομισιόν έχει πάρει σαφή θέση.

Χωρίς μεγάλη φασαρία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότεινε την επέκταση της εξουσίας των Βρυξελλών να δανειστεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια από διεθνείς επενδυτές, στο πλαίσιο της πρότασης για τον επταετή προϋπολογισμό τής ΕΕ που ανακοινώθηκε στις 16 Ιουλίου.

Ωστόσο, δεν θα πρόκειται για «λευκή κάρτα» για δανεισμό κατά βούληση, εξηγεί το Politico. Σύμφωνα με το σχέδιο, το χρέος σε επίπεδο ΕΕ θα περιοριστεί στη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ουκρανίας, στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων κρίσεων και στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων πληρωμών προς τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, όμως, θα πρέπει να ξεπεράσει τη σθεναρή αντίσταση των πλούσιων χωρών του Βορρά, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία – που αποκαλούνται «οι φειδωλοί», λόγω της αποστροφής τους προς τον υπερβολικό δανεισμό – οι οποίες θεωρούν το κοινό χρέος ως υπαρξιακή απειλή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Οι αντιρρήσεις «των φειδωλών»

«Δεν μπορούμε να έχουμε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από δανεισμό», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός για την Ευρώπη, Gunther Krichbaum, σε απάντηση στην πρόταση προϋπολογισμού νωρίτερα τον Ιούλιο – παρόλο που φέτος η Γερμανία έχει αλλάξει ουσιαστικά τη θέση της σχετικά με τις εγχώριες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το χρέος.

Η σφοδρή αντίθεση «των φειδωλών» σήμαινε ότι το κοινό χρέος ήταν εκτός συζήτησης μέχρι το 2020, όταν οι πρωτεύουσες παραχώρησαν απρόθυμα στις Βρυξέλλες την εξουσία να εκδίδουν ομόλογα της ΕΕ και να χορηγούν επιχορηγήσεις σε χώρες για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα ήταν μια εφάπαξ ενέργεια.

Η Κομισιόν θεωρεί την τελευταία της πρόταση ως μια έξυπνη λύση για να καταστήσει τον προϋπολογισμό της λιγότερο εξαρτημένο από τις συνεισφορές των απείθαρχων κρατών μελών, τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων της ΕΕ. Για τους ενθουσιώδεις υποστηρικτές του ευρώ, αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός υπερεθνικού οργανισμού που διαθέτει τη δική του δημοσιονομική δύναμη.

Η κοινή έκδοση ομολόγων δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να θέτει όρους στις πληρωμές που διανέμει στις εθνικές κυβερνήσεις, επιτρέποντάς της ουσιαστικά να «κατευθύνει τις εθνικές δαπάνες σε τομείς που είναι επωφελείς από την άποψη της ΕΕ», δήλωσε ο Nils Redeker από το think tank «Jacques Delors Centre».

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ

Η κοινή δανειοδότηση είναι ελκυστική για χώρες με υψηλό χρέος, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, αλλά και η Ελλάδα – η οποία παραμένει «πρωταθλήτρια» στο δημόσιο χρέος παραμένοντας στην κορυφή των υπερχρεωμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καθώς τα δάνεια της ΕΕ προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια από ό,τι αν δανείζονταν μεμονωμένα.

Ωστόσο, οι «φειδωλές χώρες» αντιτίθενται, καθώς θα ήταν συλλογικά υπεύθυνες για οποιαδήποτε χώρα αθετήσει τις υποχρεώσεις της έναντι του χρέους της ΕΕ.

Σύμφωνα με την πρόταση για τον προϋπολογισμό, οι χώρες μπορούν να ζητήσουν δάνεια από την ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να αποπληρώσουν εάν το κόστος των δαπανών τους – που περιλαμβάνουν κυρίως επιδοτήσεις για αγρότες και πληρωμές σε φτωχότερες περιοχές – υπερβεί τα ποσά που είχαν αρχικά διατεθεί.

Ενώ αυτή η ιδέα είναι απαράδεκτη για τις «φειδωλές χώρες», οι υποστηρικτές της αντιτείνουν ότι τα δάνεια δεν ενέχουν οικονομικό κίνδυνο, καθώς «ποτέ στην ιστορία της ΕΕ δεν έχει συμβεί ένα κράτος μέλος να αθετήσει την αποπληρωμή ενός δανείου της ΕΕ», όπως δήλωσε στο Politico ανώτερος αξιωματούχος της Κομισιόν.

Ξεχωριστά, η Επιτροπή μπορεί επίσης να χορηγήσει έως και 395 δισεκατομμύρια ευρώ σε φθηνά δάνεια σε χώρες που αντιμετωπίζουν μια απροσδόκητη και αδιευκρίνιστη κρίση. Ωστόσο, ως παραχώρηση προς τους επικριτές του κοινού χρέους, απαιτείται η έγκριση των εθνικών πρωτευουσών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού.

Η μόνη δικαιολογία για τις επιχορηγήσεις – ουσιαστικά, δωρεάν χρήματα – είναι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ένας στόχος που δεν προκαλεί αντιδράσεις στις περισσότερες πρωτεύουσες της ΕΕ. Ένα ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο θα περιλαμβάνει ένα μείγμα δανείων και επιχορηγήσεων που δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί.

Η αντίδραση της αγοράς

Επί του παρόντος, οι αγορές αντιμετωπίζουν το κοινό χρέος της ΕΕ περισσότερο ως χρέος που εκδίδεται από υπερεθνικούς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ωστόσο, η Κομισιόν θα ήθελε να αντιμετωπίζεται ως κρατικά ομόλογα. Αυτό θα επέτρεπε στα ομόλογα της ΕΕ να συμπεριληφθούν σε δείκτες κρατικού χρέους που λαμβάνουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, μειώνοντας το κόστος δανεισμού.

Ωστόσο, οι επενδυτές «ήδη εκτιμούν πολύ» το χρέος της ΕΕ, τόνισε χαρακτηριστικά ο Alvise Lennkh-Yunus, διευθύνων σύμβουλος της Scope Ratings, η οποία του απονέμει βαθμολογία AAA. «Νομίζω ότι αυτό απλώς αποδεικνύει τη δύναμη του πλαισίου διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ, την υποστήριξη των κρατών μελών και ολόκληρη τη χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική γύρω από την έκδοση αυτών των ομολόγων».

Ανέφερε ότι μεγάλοι επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία και ξένες κεντρικές τράπεζες, αγοράζουν ομόλογα της ΕΕ για να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους από περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια, όπως τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου, τα οποία έχουν αρχίσει να φαίνονται πιο ασταθή – θύματα της αβεβαιότητας που τροφοδοτείται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Γιατί οικονομολόγοι ζητούν τη μετατροπή του εθνικού χρέους σε κοινό χρέος της ΕΕ

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί προτού τα κοινά δάνεια μπορέσουν να ανταγωνιστούν πραγματικά τα κρατικά ομόλογα. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ πρέπει να επιστρέφει περιοδικά στις αγορές – όπως κάνουν οι χώρες για να χρηματοδοτήσουν τους προϋπολογισμούς τους – προκειμένου να δημιουργήσει ένα πραγματικά μεγάλο και ρευστό απόθεμα ομολόγων στο οποίο μπορούν να βασίζονται οι επενδυτές.

Ο Olivier Blanchard, ένας διακεκριμένος οικονομολόγος που έχει ζητήσει τη μετατροπή του εθνικού χρέους σε κοινό χρέος της ΕΕ σε μεγάλη κλίμακα, υποστηρίζει ότι η δημιουργία μιας μεγάλης, συνεπούς αγοράς ομολόγων της ΕΕ είναι απαραίτητη για να έχουν αυτά παγκόσμιο αντίκτυπο και να ενισχύσουν τη ζήτηση για το ευρώ. Μια ακανόνιστη, διάσπαρτη δανειοδότηση δεν θα το επιτύχει αυτό, προειδοποιεί.

«Αν είσαι ένα μεγάλο ταμείο και σκέφτεσαι το χαρτοφυλάκιό σου, δεν είσαι διατεθειμένος να ενθουσιαστείς με την ιδέα να κατέχεις κάτι που θα εξαφανιστεί με τον καιρό», είπε χαρακτηριστικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο
Αγωνία στην αγορά 12.08.25

Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο

Η προσωρινή παύση της CATL στο Γιτσούν εκτοξεύει τις τιμές, πυροδοτεί ράλι μετοχών και ανοίγει debate για τον στρατηγικό έλεγχο της παραγωγής

Γεώργιος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, «οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Λιγότερα παιδιά 13.08.25

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Super Cup 13.08.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με συνέπειες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα
Περιμένει αποτελέσματα 13.08.25

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία στην Αλάσκα, απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του ιδίου με τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμά ότι στην Αλάσκα μπορεί να επιτευχθούν «σημαντικά πράγματα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ονομάτισε τους Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss για τα βραβεία Kennedy Center Honors και ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ
Νέο πακέτο 13.08.25

Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια έως 500 εκατομμυρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μερτς. Η βοήθεια θα σταλεί μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες
Αγωνιώδεις προσπάθειες 13.08.25

Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν διασωθεί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα 70 έως 80 άνθρωποι, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 13.08.25

Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι θα επιδιώξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο
Βίντεο 13.08.25

Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο

«Είχα πεθάνει. Έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα παράτησα», είπε ο Τζέισον Μομόα για τη στιγμή της ζωής του που τον έκανε να πάψει να καπνίζει.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό
Διαπραγματεύσεις 13.08.25

Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν στην επιτυχία της συνόδου κορυφής της Παρασκευής για την Ουκρανία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο