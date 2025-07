Προϋπολογισμός δύο τρισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα επτά χρόνια είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων, από τον αυξανόμενο οικονομικό ανταγωνισμό παγκοσμίως ως την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρότασή της που περιλαμβάνει μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 1,21 τρισ. που εγκρίθηκε από τους ευρωπαίους ηγέτες το καλοκαίρι του 2020.

«Είναι ένας προϋπολογισμός της νέας εποχής που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ευρώπης», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το απόγευμα της Τετάρτης (16/07) ενώ είχαν προηγηθεί εκρηκτικές διαβουλεύσεις.

Το προτεινόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) των Βρυξελλών θα ανέλθει λίγο κάτω από τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ, ή το 1,26% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τον τρέχοντα προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται στο 1,13% του ΑΕΠ της ΕΕ. Ωστόσο, ο συνολικός προϋπολογισμός πέφτει μόλις στο 1,15% του ΑΕΠ αν ληφθούν υπόψη οι αποπληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του κοινού χρέους της ΕΕ.

That strengthens our independence.⁩ pic.twitter.com/C9OmCJt91U

It’s a budget for a new era, that matches Europe’s ambition.

Today we present the EU budget for 2028-2034.

Το σχέδιό της αναδιαμορφώνει τη δομή του προϋπολογισμού κατά μήκος τριών βασικών πυλώνων.

Οι άμεσες συνεισφορές των κρατών μελών θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αλλά… Στο νέο προϋπολογισμό (2027-2034) η φον ντερ Λάιεν προβλέπει επίσης νέους φόρους σε επίπεδο ΕΕ για τα ηλεκτρικά απόβλητα, τον καπνό και τα εταιρικά κέρδη, ώστε οι Βρυξέλλες να μπορέσουν να συγκεντρώσουν πρόσθετα έσοδα.

Συνολικά, οι πέντε αυτοί νέοι ίδιοι πόροι και άλλα στοιχεία του πακέτου ιδίων πόρων που παρουσιάστηκαν σήμερα, εκτιμάται ότι θα αποφέρουν περίπου 58,5 δισ. ευρώ ετησίως (σε τιμές 2025).

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και τα Ταμεία Συνοχής της Ευρώπης, που εδώ και δεκαετίες καταναλώνουν το ένα τρίτο του προϋπολογισμού του μπλοκ παρέχοντας επιδοτήσεις στους αγρότες και αναπτυξιακά κονδύλια στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης μέσω περίπου 500 ξεχωριστών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, θα πρέπει να ενταχθούν σε 27 εθνικά και περιφερειακά σχέδια.

Τα σχέδια αυτά ανέρχονται συνολικά σε 865 δισεκατομμύρια ευρώ, ή λιγότερο από το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού.

Agriculture and cohesion remain at the heart of our budget.

They are central pillars of European solidarity and investment.

Investing in people, Member States and regions.

Safeguarding farmers’ livelihoods.

And dedicating strong resources to social policies. pic.twitter.com/QlQKXP8W2U

