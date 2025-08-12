newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
ΠΟΥ: Έκκληση στο Ισραήλ να χαλαρώσει τις διαδικασίες εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 16:06

Νέα έκκληση έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο Ισραήλ να μειώσει τον έλεγχο εισόδου βοήθειας στην Γάζα

Δηλώσεις έκανε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καλώντας το Ισραήλ να χαλαρώσει τις διαδικασίες ελέγχου της ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για τη Γάζα όπου η ανθρωπιστική κατάσταση «παραμένει καταστροφική».

Ο ΠΟΥ επιθυμεί να αναπληρώσει τα αποθέματά του ενόψει της σχεδιαζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας, που ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τι ζητάει ο ΠΟΥ για τη Γάζα

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, ο δρ. Ρικ Πεέπερκορν, κατήγγειλε τις «δύσκολες διαδικασίες» και τη συνεχιζόμενη άρνηση για την εισαγωγή προϊόντων υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, ένα διαρκές θέμα διαπραγμάτευσης με τις ισραηλινές αρχές, εξήγησε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου.

«Θέλουμε να τροφοδοτήσουμε γρήγορα τα νοσοκομεία…με όλες αυτές τις συζητήσεις για εισβολή στη Γάζα, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα νοσοκομεία έχουν, αν μη τι άλλο, τις ελάχιστες προμήθειες», δήλωσε ο αξιωματούχος σε βιντεοσύνδεση από την Ιερουσαλήμ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τον ΠΟΥ στη Γενεύη.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή και θέλουμε εξίσου να αναπληρώσουμε τα δικά μας αποθέματα –και δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα αυτό με τον κατάλληλο τρόπο», τόνισε.

«Πρέπει να μπορούμε να προμηθεύσουμε όλα τα απαραίτητα φάρμακα και το απαραίτητο ιατρικό υλικό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας έδωσε την έγκρισή του σε σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που για την ώρα δεν υπόκειται στον έλεγχο του ισραηλινού στρατού που ασκείται περίπου στο 75% του παλαιστινιακού εδάφους.

Οι ισραηλινές αρχές, που υφίστανται μπαράζ επικρίσεων, μεταξύ άλλων από συμμαχικές χώρες, έχουν υποσχεθεί αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ανάγκη για αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

«Θέλουμε να αυξήσουμε τα αποθέματα και ακούμε για ‘περισσότερα ανθρωπιστικά προϊόντα που επιτρέπεται να εισέλθουν’ – λοιπόν, αυτό δεν ισχύει ακόμα, ή γίνεται με πολύ αργό ρυθμό», δήλωσε ο Πεέπερκορν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 52% των φαρμάκων είναι εκτός αποθέματος στη Λωρίδα της Γάζας.

Και μόνο το 50% των νοσοκομείων και το 38% των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας λειτουργούν, αλλά μόνο μερικώς.

Το ποσοστό πληρότητας κλινών φθάνει στο 240% στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και το 300% στο Αλ Αχλί, στη βόρεια Γάζα.

«Η συνολική υγειονομική κατάσταση παραμένει καταστροφική», δήλωσε ο ίδιος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και πρόσθεσε ότι «η πείνα και ο υποσιτισμός συνεχίζουν να πλήττουν τη Γάζα».

Έως τις 5 Αυγούστου, 148 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του υποσιτισμού από τις αρχές της χρονιάς και σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών στη Γάζα ταυτοποιήθηκαν ότι υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι ο πιο υψηλός μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί έως τώρα.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 2.562 παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό, εκ των οποίων 40 έχουν νοσηλευθεί σε κέντρα αποκατάστασης.

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή – Τι λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 12.08.25

Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή στην Ουκρανία - Ετοιμάζουν νέες επιθέσεις, λέει ο Ζελένσκι

Λίγο πριν τις συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν, τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Ανατριχιαστικές μνήμες 12.08.25

«Καταστολή που θα μπορούσε να πάρει πιο σκοτεινή τροπή» - Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Από το Κούρσκ του 2024 στην Αλάσκα του 2025 – Το άδοξο τέλος της πιο τολμηρής ουκρανικής επίθεσης
Πολύ αργά 12.08.25

Από το Κούρσκ στην Αλάσκα – Το άδοξο τέλος της πιο τολμηρής ουκρανικής επίθεσης

Υπό άλλες συνθήκες ίσως ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δείξει στον χάρτη τη περιοχή του Κουρσκ για να διαπραγματευτεί με τον Ρώσο ομόλογό του. Δυστυχώς όμως για το Κίεβο, πλέον δεν υπάρχει κάτι εκεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι καύσωνες απειλούν την τροφοδοσία της Ευρώπης με πυρηνική ενέργεια – Τι συμβαίνει στους αντιδραστήρες
Κλιματική κρίση 12.08.25

Πώς η κλιματική κρίση επηρεάζει και την πυρηνική ενέργεια - Τι συμβαίνει με την ψύξη των αντιδραστήρων

Ενω η Ευρώπη αναπτύσσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι άλλες πηγές, όπως η πυρηνική ενέργεια, εξακολουθούν να είναι κρίσιμες. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως συνιστούν πρόβλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;
«Φούσκα του Βερολίνου» 12.08.25

Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;

Ο Μερτς κατηγορείται ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην αριστερά και ότι συνεργάζεται με την ακροδεξιά, ενώ καταγγέλλεται ότι είναι εκδικητικός και επιθετικός απέναντι στους μετανάστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δικαστής απορρίπτει αίτημα να δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ
Υπόθεση Επσταϊν 12.08.25

Δικαστικό μπλόκο στη δημοσιοποίηση εγγράφων σε βάρος της Μάξγουελ

Δικαστής αποφασίζει να μη δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν, κρίνοντας ότι «δεν προσφέρουν καμιά νέα σημαντική πληροφορία».

Σύνταξη
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Σύνταξη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

