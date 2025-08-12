Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Σύγχρονος Εκπαιδευτικός και Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 12 Αυγούστου 2025 | 09:00

Σύγχρονος Εκπαιδευτικός και Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Για εγγραφές στα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών έως 29 Αυγούστου παρέχεται ειδική μείωση διδάκτρων.

Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Στο σημερινό, διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό τοπίο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται πλέον στη μετάδοση γνώσεων. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να εμπνέει, να καινοτομεί, να αξιοποιεί την τεχνολογία και να προσαρμόζεται σε μαθησιακά περιβάλλοντα που συνεχώς εξελίσσονται. Οι διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η μετάβαση προς μικτά ή πλήρως ψηφιακά μοντέλα μάθησης και οι αυξανόμενες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής καθιστούν τη συνεχή ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη επιτακτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού στις Επιστήμες της Αγωγής δεν αποτελεί πλέον προαιρετική επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τον επαγγελματία της εκπαίδευσης που επιθυμεί να ενισχύσει τα προσόντα του και να διεκδικήσει ρόλους αυξημένης ευθύνης και επιρροής. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση, παιδαγωγική επάρκεια και τα εφόδια για την εφαρμογή καινοτόμων και βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), αναγνωρισμένο διεθνώς για την ποιότητα και την πρωτοπορία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής πλήρως εναρμονισμένα με τις ανάγκες της σημερινής σχολικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  Μέσω της διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας Blackboard, η διδασκαλία πραγματοποιείται με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο, επιτρέποντας στους φοιτητές να  να ενσωματώσει τις σπουδές του αρμονικά στο προσωπικό και επαγγελματικό του πρόγραμμα. Τα Μεταπτυχιακά στις Επιστήμες της Αγωγής του EUC προσφέρουν τα ακαδημαϊκά και πρακτικά εργαλεία που απαιτούνται για μια ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη, δίνοντας στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαίδευσης του αύριο.

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

  • Διδάσκονται εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά,
  • Πραγματοποιούνται με Εξ αποστάσεως φοίτηση, δίνοντας ευελιξία στον εργαζόμενο εκπαιδευτικό,
  • Μοριοδοτούνται για διορισμούς και πίνακες κατάταξης,
  • Εστιάζουν στην καινοτομία, την εκπαιδευτική ηγεσία, την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και την αναγκαία προσαρμογή του εκπαιδευτικού ρόλου στη σύγχρονη εποχή.

Απευθύνονται τόσο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όσο και σε νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα.

Εξειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης

Οι ειδικότητες των Μεταπτυχιακών στις Επιστήμες της Αγωγής που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτουν τις απαιτήσεις της σημερινής εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πραγματικότητας. Αναλυτικά οι ειδικότητες είναι:

Δύο σύγχρονες εξειδικεύσεις με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση;

Από την φετινή χρονιά προσφέρονται δυο νέοι τομείς «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων« και «Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες«, που ανταποκρίνονται σε κεντρικές προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας:

  1. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Η συνεχής ανάγκη για επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον ενήλικο πληθυσμό καθιστά τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων κομβικό σε περιβάλλοντα όπως ο ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ, τα ΙΕΚ, τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, ο ιδιωτικός τομέας και η επαγγελματική κατάρτιση. Η συγκεκριμένη ειδίκευση εφοδιάζει τον φοιτητή με τα κατάλληλα θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία για να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να αξιολογεί αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων και επαγγελματικής ανάπτυξης.

  1. Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες

Στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης, η ανάγκη για τεχνολογική επάρκεια και ανθρωποκεντρικές δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση και η επίλυση προβλημάτων είναι καθοριστική, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η συγκεκριμένη ειδίκευση στοχεύει στην ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων, καθιστώντας τον απόφοιτο ανταγωνιστικό στην ευρύτερη αγορά εργασίας και ικανό να ανταποκριθεί σε πολυεπίπεδους ρόλους εκπαίδευσης, ηγεσίας ή επιμόρφωσης.

Οι εξειδικεύσεις του EUC στις Επιστήμες της Αγωγής συνδυάζουν ακαδημαϊκή ποιότητα, καινοτομία και πρακτικό προσανατολισμό, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης τα εφόδια για ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη και ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της μάθησης του αύριο.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους, να ολοκληρώσουν σπουδές στον χρόνο, στον τόπο και με τον τρόπο που ταιριάζει με τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες.

Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με εξ αποστάσεως φοίτηση ΕΔΩ.

Για εγγραφές στα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών έως 29 Αυγούστου παρέχεται ειδική μείωση διδάκτρων.

5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Online Learning στην αξιολόγηση του διεθνούς οργανισμού QS Stars University Ratings 2024.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο admit@euc.ac.cy.

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα.

Η Ίος επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας, χάρη στις επενδύσεις του Ομίλου Calilo και κερδίζει μία διεθνή διάκριση από το Condé Nast Traveller.

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Από τον βυθό των Αντικυθήρων μέχρι τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, η COSMOTE TELEKOM επενδύει διαχρονικά στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω τεχνολογιών αιχμής και καινοτόμων ψηφιακών υποδομών

