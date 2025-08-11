newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΗΠΑ: Σκότωσε τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και τα έριξε στο μπιμπερό
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025 | 09:21

ΗΠΑ: Σκότωσε τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και τα έριξε στο μπιμπερό

Ο 22χρονος ήταν μόνος με την κόρη του στο σπίτι τους στην Αριζόνα των ΗΠΑ όταν αυτή σταμάτησε να αναπνέει - Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε λίγες μέρες αργότερα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Spotlight

Τη νεογέννητη κόρη του, μόλις τεσσάρων εβδομάδων, ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ένας 22χρονος άνδρας στην Αριζόνα των ΗΠΑ επειδή «έκλαιγε πολύ». Στην αρχή υποστήριξε μάλιστα ότι το βρέφος πνίγηκε καθώς έπινε γάλα με το μπιμπερό, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε πρωινές ώρες της 11ης Ιουλίου από τους αστυνομικούς στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμενε η οικογένεια. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Ο νεαρός πατέρας ήταν μόνος με την κόρη του όταν αυτή σταμάτησε να αναπνέει.

Ο 22χρονος τελικά ομολόγησε ότι χτύπησε το μωρό και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και κακοποίηση ανηλίκου, αναφέρει η New York Post.

Ο νεαρός πατέρας αρχικώς ισχυρίστηκε ότι το βρέφος πνίγηκε ενώ του έδινε γάλα με το μπιμπερό

ΗΠΑ: Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κηρύχθηκε νεκρό στις 26 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί που είχαν κληθεί στο περιστατικό ανέφεραν ότι τους είπαν ότι «το μωρό πνίγηκε ενώ το τάιζαν με μπιμπερό».

Οι ερευνητές της Αστυνομίας διαπίστωσαν αργότερα ότι το βρέφος έφερε τραύματα σε «διάφορα στάδια επούλωσης», συμπεριλαμβανομένου κατάγματος κρανίου, αιμορραγίας στον εγκέφαλο, ενώ είχε και σπασμένο πόδι και πλευρά.

Οι γονείς του παιδιού έπεσαν σε αντιφάσεις για τα σημάδια κακοποίησης, καθώς στις καταθέσεις τους ο ένας ανέφερε ότι το κοριτσάκι είχε πέσει από το κρεβάτι και ο άλλος από το κάθισμα του αυτοκινήτου και χτυπήθηκε από ένα μεταλλικό στοιχείο του καθίσματος που προκάλεσε μώλωπες γύρω από τα μάτια της.

Ο Ενρίκες είπε ότι ήταν «αρκετά βίαιος» όταν άλλαζε τις πάνες του μωρού και έστειλε μήνυμα στη σύντροφό του λέγοντας ότι «τα θαλάσσωσε». Της ζήτησε να επιστρέψει από τη δουλειά, καθώς το μωρό δεν ανέπνεε. Αργότερα ισχυρτίστηκε ότι χτύπησε το μωρό στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού του επειδή «έκλαιγε πολύ» και την έσφιξε για να σταματήσει.

Η αυτοψία αποκάλυψε ότι τα θανατηφόρα τραύματα ήταν συμβατά με «χτύπημα, σύνθλιψη ή ποδοπάτημα», αναφέρει το αμερικανικό μέσο. Ο 22χρονος εξέφρασε «βαθιά μεταμέλεια» και επί του παρόντος βρίσκεται στη φυλακή, με την εγγύηση να έχει οριστεί στο ένα εκατομμύριο δολάρια. Δεν είναι σαφές αν η μητέρα του βρέφους αντιμετωπίζει και εκείνη κατηγορίες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Business
Προμήθειες: Δωρεάν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών

Προμήθειες: Δωρεάν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισπανία: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Κόσμος 11.08.25

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η πολιτική προστασία εξέδωσε νέο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.

Σύνταξη
Τουρκία: Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R – «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων – Συνεχής η παραμόρφωση»
«Προσοχή στη Μανίσα» 11.08.25

Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R στην Τουρκία - «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων - Συνεχής η παραμόρφωση»

Το «σύμπλεγμα Ουσάκ» στην Τουρκία, όπου σημειώθηκαν τα 6,1R το Σάββατο, αφορά το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τα 7,2R στο Γκεντίζ το 1970, προειδοποιεί ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός δρ. Οσμάν Μπεκτάς

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο – Αναγνώριση εξετάζει και η Νέα Ζηλανδία
Κόσμος 11.08.25

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο – Αναγνώριση εξετάζει και η Νέα Ζηλανδία

Συνολικά τα τρία τέταρτα των κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, που είχε ανακηρύξει η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία στα τέλη των χρόνων του 1980.

Σύνταξη
Η σοκαριστική αφήγηση της συγγραφέως Κέιτ Πράις: «Ο πατέρας μου με πούλησε για σεξ σε φορτηγατζήδες από την ηλικία των 6»
«Δεν τον μισώ» 11.08.25

Η σοκαριστική αφήγηση της συγγραφέως Κέιτ Πράις: «Ο πατέρας μου με πούλησε για σεξ σε φορτηγατζήδες από την ηλικία των 6»

Τη φρίκη που έζησε στην παιδική της ηλικία από τον πατέρα της περιγράφει η συγγραφέας Κέιτ Πράις στο νέο της βιβλίο με τίτλο «This Happened to Me».

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»
Συνέντευξη 11.08.25

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»

«Η Ιερά Μονή Σινά, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις», αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Συρία: Σοκαριστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος
Σκληρές εικόνες 11.08.25

Φρικιαστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές στη Συρία

Οι τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος στη Συρία δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο εκτελώντας διασώστη μέσα σε νοσοκομείο, όπως φαίνεται σε βίντεο που αποκαλύπτει τη φρίκη των «πρώην» τρομοκρατών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου συζήτησε με τον Τραμπ τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση του ισραηλινού στρατού
«Ακλόνητη υποστήριξη» 11.08.25

Συζήτηση Νετανιάχου - Τραμπ, μετά ευχαριστιών, για τα νέα σχέδια επίθεσης στη Γάζα

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου», και συζήτησε μαζί του τα νέα στρατιωτικά σχέδια του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Σύνταξη
Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος
Χιλιάδες δολοφονίες 10.08.25

Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος

Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με τους πολέμους των καρτέλ των ναρκωτικών. Ο Ισημερινός καταγράφει χιλιάδες θανάτους ετησίως λόγω των συγκρούσεων του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύνταξη
Από ποιόν στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;
Επιστροφή Ζαλούζνι 10.08.25

Από ποιον στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;

Ο Αμερικανός αναλυτής Τεντ Σνάιντερ, διαβάζοντας τη συνέντευξη του Βαλέρι Ζαλούζνι και συνδυάζοντας γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκτιμά οι μέρες του Ζελένσκι ίσως είναι μετρημένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της
Γύρος του κόσμου 10.08.25

Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της

Βίντεο από τρία διαφορετικά περιστατικά από όλο τον κόσμο. Η σοκαριστική επίθεση σε γυναίκα στο Ιράν, η πτώση ενός μετεωρίτη αρχαιότερου από τη Γη. Και η μάχη της ξαπλώστρας στην Ισπανία.

Σύνταξη
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Κόσμος 11.08.25

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η πολιτική προστασία εξέδωσε νέο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R – «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων – Συνεχής η παραμόρφωση»
«Προσοχή στη Μανίσα» 11.08.25

Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R στην Τουρκία - «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων - Συνεχής η παραμόρφωση»

Το «σύμπλεγμα Ουσάκ» στην Τουρκία, όπου σημειώθηκαν τα 6,1R το Σάββατο, αφορά το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τα 7,2R στο Γκεντίζ το 1970, προειδοποιεί ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός δρ. Οσμάν Μπεκτάς

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο – Αναγνώριση εξετάζει και η Νέα Ζηλανδία
Κόσμος 11.08.25

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο – Αναγνώριση εξετάζει και η Νέα Ζηλανδία

Συνολικά τα τρία τέταρτα των κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, που είχε ανακηρύξει η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία στα τέλη των χρόνων του 1980.

Σύνταξη
Η σοκαριστική αφήγηση της συγγραφέως Κέιτ Πράις: «Ο πατέρας μου με πούλησε για σεξ σε φορτηγατζήδες από την ηλικία των 6»
«Δεν τον μισώ» 11.08.25

Η σοκαριστική αφήγηση της συγγραφέως Κέιτ Πράις: «Ο πατέρας μου με πούλησε για σεξ σε φορτηγατζήδες από την ηλικία των 6»

Τη φρίκη που έζησε στην παιδική της ηλικία από τον πατέρα της περιγράφει η συγγραφέας Κέιτ Πράις στο νέο της βιβλίο με τίτλο «This Happened to Me».

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Λένα Σαμαρά: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο – Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες
Ελλάδα 11.08.25

Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες

Με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς . Αυτό θα ήθελε η Λένα μας είχε γράψει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπυργός

Σύνταξη
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο