Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Δέκα + μία παγίδες με τις κληρονομιές

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Ακίνητα

Δέκα + μία παγίδες με τις κληρονομιές

1) Γιατί είναι απαραίτητο το τοπογραφικό

2) Τι συμβαίνει με τις αυθαίρετες κατασκευές

3) Τι λαμβάνεται υπόψη στην αποδοχή

4) Τι υποχρεώσεις υπάρχουν για το Κτηματολόγιο

5) Μέχρι πότε μπορούν να δηλώσουν τις αυθαιρεσίες

=============

Αιωρούμενα σωματίδια

Η φωτιά έκαψε την Αττική και «έπνιξε» Σύρο και Κρήτη

• Πώς οι άνεμοι έστειλαν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Λεκανοπέδιο

• Πενταπλάσιες από το όριο οι συγκεντρώσεις στη Σύρο, τριπλάσιες στην Κρήτη

• Συνεχίζεται ο συναγερμός για τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα

=============

Τουρκικό παζάρι

Τι ζήτησε ο Φιντάν από τον Σίσι

• Τα παιχνίδια της Αγκυρας δύο ημέρες μετά την ελληνοαιγυπτιακή συνάντηση

=============

Πολιτικό παρασκήνιο

Τι ψάχνει στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας

Μεγάλα έργα το αντίδοτο στις μαύρες τρύπες

=============

Γάζα

Παγκόσμια κατακραυγή κατά Νετανιάχου για το σχέδιο κατάληψης

• Πίεση από τον ΟΗΕ και με ελληνική συμμετοχή

• Μαζικές διαδηλώσεις από το… Ισραήλ έως την Ιαπωνία και την Ελλάδα

=============

Αύξηση έως 13,5%

Στα 911 ευρώ ο κατώτατος μισθός το ’26

=============

Πήγα – είδα…

…την «Ανδρομάχη» στην Επίδαυρο

=============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός

Η λαμπερή εικόνα της προετοιμασίας και οι νίκες στα φιλικά

ΠΑΟΚ

Ερχεται ο Γιακουμάκης, δυνατό φλερτ με Ζαφείρη

Εθνική ομάδα

Ηττες – καμπανάκι από Σερβία και Ισραήλ