Οριοθετήθηκε η η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη, Αττικής (φωτογραφία, επάνω, από το Facebook) σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική. Πλέον η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία, για αυτό και δεν κρίθηκε αναγκαίο να αποσταλεί εναέριο μέσο πυρόσβεσης.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε χαμηλή βλάστηση, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 116 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 38 οχήματα. Επίσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής της Οινόης που τους ενημέρωνε για τη δασική πυρκαγιά και τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής ‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Άνοιξαν οι δρόμοι

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έκλεισε για λίγο την παλαιά εθνική οδό Αθηνών- Θηβών, καθώς και άλλους δρόμους στην περιοχή, αλλά πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία οι περισσότεροι και παραμένει κλειστή μόνο η οδός Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της Περιφερειακής Οινόης.