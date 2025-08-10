Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές

«Στα έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ζήσαμε τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη. Αντιλαμβανόμαστε την αντίφαση στο τι εξαγγέλλουν και τι τελικά υλοποιείται», τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη

Αναφερόμενη στις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές, η κ. Μαρκογιαννάκη σημείωσε ότι «ένα ακόμα καλοκαίρι μετράμε πληγές, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, πληγές στο περιβάλλον, σε περιουσίες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ως τώρα είναι περισσότερες από 110.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές».

«Σιωπή της κυβέρνησης σχετικά με τους λόγους που επέβαλαν την απένταξη»

Τόνισε επίσης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», ότι «το προηγούμενο διάστημα είχαμε την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης της αναβάθμισης 7 Canadair. Υπάρχει πολύ σημαντικό ζήτημα εδώ. Παράλληλα απεντάχθηκε και άλλο ένα σημαντικό έργο -που θεωρείτο κορωνίδα της πολιτικής προστασίας για τη Νέα Δημοκρατία-, η δημιουργία των 13 περιφερειακών κέντρων. Όταν έχουμε τέτοια διασπορά των φυσικών καταστροφών ανά τη χώρα, αντιλαμβάνεστε πόσο κομβική είναι η ύπαρξη αυτών των κέντρων πολιτικής προστασίας» και υπογράμμισε «τη σιωπή της κυβέρνησης σχετικά με τους λόγους που επέβαλαν την απένταξη αυτών των δύο σημαντικών παρεμβάσεων».

Επισήμανε ότι στο πλαίσιο της πρόληψης θα έπρεπε να είχαν γίνει έγκαιρα καθαρισμοί και σωστή διαχείριση της καύσιμης ύλης καθώς και τοπικά σχέδια προστασίας στις ζώνες μίξης δασών και οικισμών.

«Έχουμε απευθύνει ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με τη διακοπή έργων από τον ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν σε κλαδέματα, αποψιλώσεις και αντιπυρικές ζώνες. Τι απαντά η κυβέρνηση; Δεν προχωρούν ούτε τα έργα υπογειοποίησης που είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν τα εναέρια δίκτυα σε δασικές εκτάσεις» πρόσθεσε.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική στην πρόληψη και υπογράμμισε τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι δυστυχώς αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως αναλώσιμοι.

«Το καλοκαίρι τους χειροκροτούν και τον χειμώνα είδαμε τη συμπεριφορά του κράτους σχετικά με το εργασιακό τους καθεστώς» κατέληξε.