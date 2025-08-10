Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την «Ημέρα Δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, είπε ότι το ΚΚΕ ενώνει τη φωνή του με αυτές όλων των λαών του κόσμου.

Και πρόσθεσε ότι το ΚΚΕ θα βρίσκεται σε όλες τις κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων, που όπως είπε «έχουν το δίκαιο με το μέρος τους».

Τι δήλωσε ο Δ. Κουτσούμπας

Παρευρισκόμενος σε εκδήλωση-συναυλία της ΚΟΒ Αταλάντης του ΚΚΕ, που περιελάμβανε συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση και τη Βίκυ Καρατζόγλου, έκανε την εξής δήλωση:

«Εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη προς τον σκληρά αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό. Τώρα είναι η στιγμή της πιο μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης σε όλη τη χώρα, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, για να πιεστούν οι κυβερνήσεις, για να μη γίνουν πράξη τα επόμενα βρόμικα σχέδια του Νετανιάχου».

Και πρόσθεσε: «Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, έχει όλο το δίκιο με το μέρος του. Θα βρισκόμαστε μπροστά σε όλες τις κινητοποιήσεις, σε όλη την Ελλάδα, για να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015 για την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, κάτι που δεν το κάνει μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση «εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε συνεργασία, ιδιαίτερα η στρατιωτική συνεργασία, με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, ιδιαίτερα όσο συνεχίζεται αυτό το έγκλημα, η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού».

«Απόψε, εδώ από την Αταλάντη, όπως και σε άλλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, διατρανώνουμε, ενώνουμε τη φωνή μας με όλο το λαό, με όλους τους λαούς του κόσμου».